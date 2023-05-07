УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5293 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна в Україні Війна
6 220 43
нагорода (1105) військовослужбовці (3946) Олександр Сирський (206)

Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи котрі стримують агресора на передньому краї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ. 

Як зазначається, пд час робочого візиту командувач нагородив кращих піхотинців та привітав наших військовослужбовців з професійним святом.

"Піхота - основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими" - зазначив Сирський.

На завершення командувач поспілкувався в з військовослужбовцями, ознайомився з проблемними питаннями підрозділів та надав рекомендації щодо підвищення обороноздатності наших військ на фронті.

Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 01
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 02
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 03
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 04
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 05
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 06
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 07
Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Піхота невдовзі підніматиме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму, - Сирський. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+12
Тепер зрозуміло, хто операції розробляє. 😊 Не Сирський. У нього на це немає часу.
показати весь коментар
07.05.2023 14:43
+8
Операції розробляє Штаб, Сирський вводить їх в дії. Операції на місці розробляють польові командири по ситуації. Тут багато пов'язують Генерала Сирського з дерьмаком. Питання невже дерьмак захищав Київ і гнав ворога від Харкова?
показати весь коментар
07.05.2023 14:48
+8
У нас з'явився ще один Арестович? Може вже достатньо?

Сирський: Найближчим часом піхота підніме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму.
показати весь коментар
07.05.2023 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тепер зрозуміло, хто операції розробляє. 😊 Не Сирський. У нього на це немає часу.
показати весь коментар
07.05.2023 14:43 Відповісти
Операції розробляє Штаб, Сирський вводить їх в дії. Операції на місці розробляють польові командири по ситуації. Тут багато пов'язують Генерала Сирського з дерьмаком. Питання невже дерьмак захищав Київ і гнав ворога від Харкова?
показати весь коментар
07.05.2023 14:48 Відповісти
Но только мы не читаем здесь каждый день как Шаптала поехал, покушал и что-то ляпнул. Задача Сырского отнюдь не пиар.
показати весь коментар
07.05.2023 14:57 Відповісти
Читаю ,що це написано на телеграм каналі Сухопутних військ, там є спеціальні люди, які освітлюють події, а не сам Генерал це написав. До речі, казки на ніч від високого чиновника вас не дратують? Чи таки замовлення на Сирського? Про Дебальцеве прохання не писати без підтвердження
показати весь коментар
07.05.2023 15:04 Відповісти
У високого чиновника така робота. 😊 Це єдине, що він вміє - казки розповідати. Тому він ніколи не буде військовим. У військових робота трози інша. Мені так здається.
показати весь коментар
07.05.2023 15:20 Відповісти
Т,е. это все пишется каждый день без его ведома? Он типа об этом не знает? Или у нас Сырский стал новым конферансье в форме? Вам эта "будановщина" еще не надоела?

"Сирський: Найближчим часом піхота підніме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму. "
показати весь коментар
07.05.2023 17:07 Відповісти
Так захищав Київ, шо наказав мости не підривати? Якби не ініціатива знизу - кацапи вже рік би жили в Києві
показати весь коментар
07.05.2023 15:10 Відповісти
Хома, для тебе не має різниці з ким балакаєш, бо не контролюєш свій матюкальник від народження?
показати весь коментар
07.05.2023 19:31 Відповісти
зірвався...
видалив той поганий пост...
показати весь коментар
07.05.2023 20:24 Відповісти
Такий самий контрацептив як і зе.
показати весь коментар
07.05.2023 15:20 Відповісти
Не можу цього ствердбувати, аде план визволення Харківщини точно не він розробляв, хоча пов'язані з ОПою месурси ствердбували зворотнє.
показати весь коментар
07.05.2023 15:23 Відповісти
Скільки разів був на фронті Генерал Залужний? Скільки Генерал Сирський? Коли один плани розробляє інший втіляє в життя. Досить поносити його. А щодо до казок, то хто нелох на сьогодні? Не військовий, але їх "керівник" і його слово має бути на вагу золота, а не на вагу бла
показати весь коментар
07.05.2023 15:55 Відповісти
А скільки разів на фронті (тобто у бежписередній небезпеці) має перебувати генерал, на якому безпосередньо зав'язане все стратегічне планування? Я нічого не маю проти генерала Сирського. Я проти втручання цивільної ОПи у роботу військових. Я проти того, як вони підставили Ігната з "Кинджалом" і проти того, як вони зч допомогою підконтрольних медіаресурсів піарять окремих генералів.
показати весь коментар
07.05.2023 16:27 Відповісти
Піарьте і ви інших генералів, бо наразі Донбас тільки в зоні боїв..А Сирського залиште робити те що він уміє. Ось коли схибнеться,тоді і критикуйте
показати весь коментар
08.05.2023 07:37 Відповісти
Піарити потрібно простого солдата, а не генерала. Мені вожді не потрібні, тому піарити їх не збираюся. Найбільше навантаження несуть прості воїни і молодші командири - лейтенанти-капітани. Саме їх і гине найбільше, бо саме вони перебувпють у найбільгій небезпеці. Тільки про їхні подвиги і їхню роботу у телемарафетах не почуєте багато. Дякую "Цензору", що він пише про цих хлопців. Про подвиги, про загиблих, про те, що це були за люди, чим цікавились, як жили, як стали солдатами.... А ви і даоі шукайте вождя, раз не можете без них. Мудрі писали: не сотворіть собі кумира.
показати весь коментар
08.05.2023 08:00 Відповісти
треба ще й розуміти, що такі візити керівництва у зону найзапеклішіх боів підіймають дух в Захисників. Не вважаєте так?
показати весь коментар
08.05.2023 15:43 Відповісти
У нас з'явився ще один Арестович? Може вже достатньо?

Сирський: Найближчим часом піхота підніме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму.
показати весь коментар
07.05.2023 14:54 Відповісти
Якщо особисто Сирський підніматиме прапор над цими регіонами , то нехай !!
показати весь коментар
07.05.2023 14:58 Відповісти
Прапор піднімати - не в атаку єодити. От у Берліні над Рейхстагом прчпор піднімали зовсвм не ті, що його захопили. 😊 Тому краще б Сирський на Крим, чи Донецьк з Луганськом атаку очолив. А прапор Зєлєнскій буде піьнімати. 😊 Для майбутніх виборів. 😊
показати весь коментар
07.05.2023 15:27 Відповісти
Ну він може підняти так само як боневтік в Ізюмі чи в Херсоні.
Тільки життя класти при звільнені будуть прості солдати.
показати весь коментар
07.05.2023 15:31 Відповісти
Два другий Буданов)))
показати весь коментар
08.05.2023 13:33 Відповісти
Кожен має бути на своєму місці, у військових все налагоджено. А кроти тут ні до чого, думаю їх не дуже посвячують у військові таємниці
показати весь коментар
07.05.2023 15:26 Відповісти
Дівчатка які гарнюні!!. Хто має щось проти Сирського, то нехай замість нього ізде у зону найзапекліших боїв. Чи "найталановитіші" генерали вже працюють охоронцями??
До речі, жодного разу не бачила роздратування на обличчях Захисників, коли до них приїжджав Сирський (на фото). Він чомусь дратує лише дописувачів на форумі.
показати весь коментар
08.05.2023 10:57 Відповісти
Шановна, а нагадати вам як майбутній Боневтік, 2-ві доби мордував військову еліту нації за святковим столом, щоб мати змогу промову випорожнити? І всі так посміхались, майже до оргазму...
показати весь коментар
08.05.2023 12:01 Відповісти
я ж нібито не про Зелю писала, а про Сирського)
показати весь коментар
08.05.2023 14:34 Відповісти
все, що піарить ОПа- тхне: "Щоб сусіди в гості до нас - з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю й без стуку"
показати весь коментар
08.05.2023 15:01 Відповісти
ненависть деяких дописувачів до Зелі вже засліплює, і вони навмисно бачуть та й навіть виколупують тільки погане. Зараз в нас один президент, іншого немає, хоч особисто я його і не вибирала. Чи пропонуєте влаштувати Майдан під час війни, ну, щоб вже остаточно добити країну і допомогти оскаженілому сусіду??
показати весь коментар
08.05.2023 15:39 Відповісти
в гробу я його бачив... прикро, що у деяких, причини і наслідки- це "Какать разницей."
показати весь коментар
08.05.2023 15:48 Відповісти
і що в цих словах підступного? В мене є знайомий на рашці (призовного віку, до речі), то він також каже, "..Приїду до тебе лише з квітами, і ніколи зі зброєю, чого б мені це не коштувало". Ні про що.
показати весь коментар
08.05.2023 15:35 Відповісти
та й не розумію про що ви взагалі. Нагадайте, буду вдячна. Та й джерело цієї інформації не забудьте будь ласочка назвати)), бо я не до всіх джерел з однаковою довірою ставлюся. .
показати весь коментар
08.05.2023 14:37 Відповісти
писав я, саме про це: Зеленський списав ідею, а скільки діб ці люди "посміхались", самі перевірте...
Є ще й інше: Українців спантеличило фото застілля Зеленського з військовими без тарілок
показати весь коментар
08.05.2023 14:55 Відповісти
вважаєте оті всі тарілки з їжею вздовж всього столу то тільки для Зелі поставили? Сумніваюсь. навіщо таку кількість їжі ставити вздовж всього столу? Якби столи були порожні навпроти військових, а біля Зелі були повні, я б ще припустила що військових не годують. А так - ні-се-ніт-ни-ця, чистої води. Вибачте. Або навмисно в якийсь період були зроблені фото, коли тарілки ще не стояли, або є інше пояснення. Огидно, коли випадковим фото маніпулюють, і відповідно маніпулюють свідомістю пересічних. Я не фанат Зелі, але у випадку з цим фото мені навіть огидно обговорювати ці кадри. Вибачте.
показати весь коментар
08.05.2023 15:32 Відповісти
і не кажіть, усі такі підступні із зегівнюком вЗесвіту...
До речі, жінки не фанат, а фанатки... Але це вже, не про вас напевно та бенямарафайн вам у поміч.
показати весь коментар
08.05.2023 15:41 Відповісти
я не дивлюсь телевізор з 2017-го року.
показати весь коментар
09.05.2023 10:02 Відповісти
А я, й не сумнівався в цьому до вчорашнього дня. Вважав нас близькими за поглядами чи однодумцями, прикро те, що ви мене й не зрозуміли, що з посиланнями, що й без них.
показати весь коментар
09.05.2023 10:31 Відповісти
Люда Ермака...
показати весь коментар
08.05.2023 15:03 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2023 21:25 Відповісти
 
 