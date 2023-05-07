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Сирський нагородив піхотинців, які стримують ворога на передовій. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав частини та підрозділи котрі стримують агресора на передньому краї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ.
Як зазначається, пд час робочого візиту командувач нагородив кращих піхотинців та привітав наших військовослужбовців з професійним святом.
"Піхота - основа нашого війська! Поки наші піхотинці не займуть позиції ворога, до тих пір вони не вважаються зайнятими" - зазначив Сирський.
На завершення командувач поспілкувався в з військовослужбовцями, ознайомився з проблемними питаннями підрозділів та надав рекомендації щодо підвищення обороноздатності наших військ на фронті.
Топ коментарі
+12 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар07.05.2023 14:43
+8 Валентина Саюн 3d182c14
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+8 18c49ed2
показати весь коментар07.05.2023 14:54
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"Сирський: Найближчим часом піхота підніме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму. "
видалив той поганий пост...
Сирський: Найближчим часом піхота підніме прапор України над Донецьком, Луганськом та у Криму.
Тільки життя класти при звільнені будуть прості солдати.
До речі, жодного разу не бачила роздратування на обличчях Захисників, коли до них приїжджав Сирський (на фото). Він чомусь дратує лише дописувачів на форумі.
Є ще й інше: Українців спантеличило фото застілля Зеленського з військовими без тарілок
До речі, жінки не фанат, а фанатки... Але це вже, не про вас напевно та бенямарафайн вам у поміч.