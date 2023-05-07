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Дозвіл на виїзд Голика за кордон як водія Благодійного фонду: підписанти досі працюють під керівництвом нового глави ОВА Лисака, - журналіст Ніколов. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Події

голик

Підписанти дозволу на виїзд куратора "Великого будівництва" Юрія Голика за кордон як водія Благодійного фонду досі працюють під керівництвом нового глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Великий будівельник" Юрій Голик торік дуже сильно зашкварився зі своїм подєльніком Валєнтіном Резніченком. Голик сидів вже на засіданнях у Єрмака і був включений до сінк-тенків Зеленського. Але журналісти витягнули на світ божий, як Резніченко зливав мільярди фірмі своєї дівчини. І Голика сховали з пабліка, а Кубраков його відсторонив від "Укравтодору". Резніченка спочатку рятували, як могли, але потім під шумок скандалу з міністром оборони Резніковим відправили у відставку з губернаторської посади", - зазначає журналіст.

"З першого дня тих відсторонень/відставок я чув мрачні прогнози, що ці громадяни ось-ось отримають дозвіл на виїзд з України через систему "Шлях". Але було ще гірше. Голик продовжував ходити на Банкову "рішать вопросікі". Йому валить і не надо було. Аж поки не почало пригорати і незадовго до отримання повістки від НАБУ таки оформив пропуск на втечу у якості водія гуманітарки від "Благодійного фонду "Пісні народжені в АТО", - додає Ніколов.

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За його словами, це фонд з Дніпра, де Голик та Резніченко починали свою "велику кар’єру". Його засновником є Володимир Олегович Юрченко, раніше відомий як заступник глави ОВА Резніченка у 2017 році.

"Саме тоді Голик був радником Резніченка і розповідав, як в Дніпропетровській області проводять тендери. Дозвіл на виїзд Голика підписав в.о.-заступник губернатора Дніпропетровщини Володимир Орлов. Його на всяких помийках називали "Вова-транзит". Але це від заздрощів канешн. Бо не кожному вдалось як йому - очолювати Сумську та Луганські митниці при Януковичу, потім уникнути люстрації при Порошенку і отримати посаду при Зеленському", - пише журналіст.

Він також зазначає, що спеціальний додаток з прізвищем Голика підписав Михайло Варакута, який з часів губернаторства Резніченка очолює транспортне управління ДнОДА.

"А працюють всі ці прекрасні підписанти під керівництвом нового губернатора Дніпропетровщини Сергія Лисака. Він колись брав участь у АТО. При Зеленському спочатку очолював управління СБУ на бурштиновій Житомирщіні, після початку вторгнення, коли Баканова змінив Малюк, був переведений на Дніпропетровське СБУ, яке не бачило впритул, як Резніченко зливає мільярд фірмі своєї жінки. Ну і замінив Валіка, коли стало нужно", - резюмує Ніколов.

Дозвіл на виїзд Голика за кордон як водія Благодійного фонду: підписанти досі працюють під керівництвом нового глави ОВА Лисака, - журналіст Ніколов 01
Дозвіл на виїзд Голика за кордон як водія Благодійного фонду: підписанти досі працюють під керівництвом нового глави ОВА Лисака, - журналіст Ніколов 02

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга тодішнього голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Дозвіл на виїзд Голика за кордон як водія Благодійного фонду: підписанти досі працюють під керівництвом нового глави ОВА Лисака, - журналіст Ніколов 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+40
Зелене лайно притягуло до влади цинічних, жалюгідних потвор..
Після цього режиму люстрація потрібна на 100%, ЗеК стає гірше за Януковича.
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07.05.2023 16:52
+36
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07.05.2023 16:37
+25
У тебе на хвості НАБУ і на руках дозвіл на виїзд та купа грошей? Чи ти думаєш що це лайно поїде захищати країну на фронт, змити кров'ю крадіжки?
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07.05.2023 16:48
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То він виїхав чи не виїхав?
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07.05.2023 16:35 Відповісти
У тебе на хвості НАБУ і на руках дозвіл на виїзд та купа грошей? Чи ти думаєш що це лайно поїде захищати країну на фронт, змити кров'ю крадіжки?
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07.05.2023 16:48 Відповісти
недавно писали, що він планує втікти
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07.05.2023 17:09 Відповісти
о как, Михалыч, "Великий будівельник" Юрій Голик ще й грачєвал
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07.05.2023 17:26 Відповісти
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07.05.2023 16:37 Відповісти
До зелених усіляке лайна спливається.
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07.05.2023 16:48 Відповісти
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07.05.2023 16:59 Відповісти
Зелене лайно притягуло до влади цинічних, жалюгідних потвор..
Після цього режиму люстрація потрібна на 100%, ЗеК стає гірше за Януковича.
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07.05.2023 16:52 Відповісти
не раскачивайте лодку полную говна - говно в воду выплескивается, и страдает избирательная фауна.
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07.05.2023 16:57 Відповісти
Ничуть...экипаж во главе с лодочником уверил фауну, что это питательные, полезные вещества.
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07.05.2023 17:22 Відповісти
ну да, давно известно, что если лошадям телевизорзелёные очки надеть, то можно кормить опилками вместо овса.
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07.05.2023 17:34 Відповісти
Але це гімно красиво називається "новиє ліца"
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07.05.2023 20:04 Відповісти
название красивое. Народу понравилось.
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07.05.2023 20:11 Відповісти
нічого, потерпить вередлива фауна, не розклеїться.
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07.05.2023 22:29 Відповісти
фауна - она имеет свойство передвигаться с разной скоростью, поэтому частично переместится туда, где вода почище и говном жизнь не отравляют, а другая часть постепенно превратится во флору, то есть в овощей. И тогда будет тишь да гладь, затянутая ряской еще лет на пять.
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07.05.2023 22:59 Відповісти
Фауна-комплімент,скоріш то планктон...
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07.05.2023 23:19 Відповісти
и в лодке крыс тошнит
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08.05.2023 01:02 Відповісти
Это другое... (с)
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07.05.2023 17:00 Відповісти
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07.05.2023 17:02 Відповісти
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07.05.2023 17:12 Відповісти
наворовал - и в ИЗРАИЛЬ!!!!

что то кодла обрезанного зе-лешухера все по накатанной
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07.05.2023 17:12 Відповісти
А чому йому не можна?!?!Він же не кріпак,як звичайні смертні,тим більш,що для нього,як для громадянина Ізраїлю,Україна-то лише місце праці.
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07.05.2023 17:27 Відповісти
А хто ж їм що зробить ? Чесслово як діти !
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07.05.2023 17:34 Відповісти
Зелений спрут пронизав всю державну владу. А кришує їх сам Найвеличніший. Одні життя віддають за державу, а ці мерзотники кишені набивають.
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07.05.2023 17:36 Відповісти
З цим виїздом-все якось не по-людські,одна корупція,та збитки для держави.Та взаконьте вже викуп з кріпаччини,як колись вже було,встановить офіціальну суму,щоб люди мали орієнтир-і всім буде добре.
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07.05.2023 17:38 Відповісти
а зато у Зєлі є новий пєстік, і он нє лох какой-то беззбройний, а уже с двумя пістолямі - йому сам дермак дозволив.. - і вумний нАріт раденький шо дурненький
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07.05.2023 17:45 Відповісти
Закону який би дозволяв волдіти короткостволом немає, всякі гундосіки кажуть не начасі, а саме має, має сісти, або застрелитись, бо дозволити народу воно не може.
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07.05.2023 19:55 Відповісти
Коррупция враг на ровне с Россией. Если не больше. Как мы можем победить в войне за свободу если такие как это чмо грабит Украину да ещё такими объемами? Все кто при малейшей власти сразу организовывают схемы отжима у государства. Хоть одну мразь посадили бы. Никого. По этому и победа далека и неопределенна
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07.05.2023 17:53 Відповісти
ага, по_беда.. - калічний суржик..
пере_можемо - бо можемо
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07.05.2023 18:11 Відповісти
Глави? Що воно таке?
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07.05.2023 18:02 Відповісти
ВЕЛИКЕ МАРОДЕРІВНИЦТВО
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07.05.2023 18:05 Відповісти
З зеленим підором і ворогів не потрібно. Хробак взагалі озеленів від вседозволенності і відсутності громадського контролю під час війни. І це опудало вважає себе рятівником нації.
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07.05.2023 18:53 Відповісти
"Давайте я сейчас тихонечко в лес уйду" - девиз всех попавшихся Слуг урода.
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07.05.2023 19:32 Відповісти
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07.05.2023 19:34 Відповісти
Зелёная мерзота в своём стиле.Этот гной надо вычищать до основания,начиная с гниды Ермака
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07.05.2023 20:22 Відповісти
гнида Єрмака - це зелена гнида.
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07.05.2023 21:23 Відповісти
а губернатор дніпра сидить тихенько щоб його не помітили
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07.05.2023 20:28 Відповісти
так лысак он же выходец из сбу... он знает толк... или разбирается в чем-то, если держит под собой ублюдков...
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08.05.2023 07:16 Відповісти
 
 