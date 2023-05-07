Дозвіл на виїзд Голика за кордон як водія Благодійного фонду: підписанти досі працюють під керівництвом нового глави ОВА Лисака, - журналіст Ніколов. ДОКУМЕНТ

Підписанти дозволу на виїзд куратора "Великого будівництва" Юрія Голика за кордон як водія Благодійного фонду досі працюють під керівництвом нового глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, інформує Цензор.НЕТ.

"Великий будівельник" Юрій Голик торік дуже сильно зашкварився зі своїм подєльніком Валєнтіном Резніченком. Голик сидів вже на засіданнях у Єрмака і був включений до сінк-тенків Зеленського. Але журналісти витягнули на світ божий, як Резніченко зливав мільярди фірмі своєї дівчини. І Голика сховали з пабліка, а Кубраков його відсторонив від "Укравтодору". Резніченка спочатку рятували, як могли, але потім під шумок скандалу з міністром оборони Резніковим відправили у відставку з губернаторської посади", - зазначає журналіст.

"З першого дня тих відсторонень/відставок я чув мрачні прогнози, що ці громадяни ось-ось отримають дозвіл на виїзд з України через систему "Шлях". Але було ще гірше. Голик продовжував ходити на Банкову "рішать вопросікі". Йому валить і не надо було. Аж поки не почало пригорати і незадовго до отримання повістки від НАБУ таки оформив пропуск на втечу у якості водія гуманітарки від "Благодійного фонду "Пісні народжені в АТО", - додає Ніколов.

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За його словами, це фонд з Дніпра, де Голик та Резніченко починали свою "велику кар’єру". Його засновником є Володимир Олегович Юрченко, раніше відомий як заступник глави ОВА Резніченка у 2017 році.

"Саме тоді Голик був радником Резніченка і розповідав, як в Дніпропетровській області проводять тендери. Дозвіл на виїзд Голика підписав в.о.-заступник губернатора Дніпропетровщини Володимир Орлов. Його на всяких помийках називали "Вова-транзит". Але це від заздрощів канешн. Бо не кожному вдалось як йому - очолювати Сумську та Луганські митниці при Януковичу, потім уникнути люстрації при Порошенку і отримати посаду при Зеленському", - пише журналіст.

Він також зазначає, що спеціальний додаток з прізвищем Голика підписав Михайло Варакута, який з часів губернаторства Резніченка очолює транспортне управління ДнОДА.

"А працюють всі ці прекрасні підписанти під керівництвом нового губернатора Дніпропетровщини Сергія Лисака. Він колись брав участь у АТО. При Зеленському спочатку очолював управління СБУ на бурштиновій Житомирщіні, після початку вторгнення, коли Баканова змінив Малюк, був переведений на Дніпропетровське СБУ, яке не бачило впритул, як Резніченко зливає мільярд фірмі своєї жінки. Ну і замінив Валіка, коли стало нужно", - резюмує Ніколов.





Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга тодішнього голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.