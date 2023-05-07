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Трактор підірвався на міні на Херсонщині. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Херсонській області на ворожій міні підірвався трактор.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

Трактор підірвався на міні на Херсонщині 01

За даними слідства, 7 травня близько 18:00 поблизу села Ольгине Бериславського району на ворожій міні підірвався водій трактора, який їхав польовою дорогою до земельної ділянки для виконання робіт.

Трактор підірвався на міні на Херсонщині 02

Внаслідок вибуху чоловік отримав травми. Наразі його госпіталізовано до лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині тракторист підірвався на протитанковій міні. ФОТО

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: Володимир Янченко
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йо.ана русня
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07.05.2023 19:41 Відповісти
Впереди трактора нужно пленных орков с граблями пускать. Иначе у нас скоро ни тракторов ни трактористов не останется
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07.05.2023 19:46 Відповісти
Пару - тройку бурятов запрягти в борону, и пусть впереди трактора тянут её.
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07.05.2023 23:25 Відповісти
Сколько надо таких случаев, что бы остановить вывоз продовольствия из Украины ?

Вывозить зерно и другие стратегические ресурсы во время войны это нормально?
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08.05.2023 06:32 Відповісти
 
 