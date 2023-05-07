Трактор підірвався на міні на Херсонщині. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Херсонській області на ворожій міні підірвався трактор.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, 7 травня близько 18:00 поблизу села Ольгине Бериславського району на ворожій міні підірвався водій трактора, який їхав польовою дорогою до земельної ділянки для виконання робіт.
Внаслідок вибуху чоловік отримав травми. Наразі його госпіталізовано до лікарні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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