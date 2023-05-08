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обстріл (21130) Одеська область (2492)

Унаслідок влучання ракети в об’єкт логістичної інфраструктури на Одещині спалахнула сильна пожежа, - РВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську районну військову адміністрацію, про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

"На жаль, було влучання ракети типу Х-22 по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

Наразі триває ліквідація наслідків ракетного удару і пожежі силами підрозділів ДНСН. Національна поліція та усі інші відповідні служби, разом з рятувальниками, оперативно працюють на місці. Наразі всі деталі з'ясовуються, зокрема інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок влучання ракети в об’єкт логістичної інфраструктури на Одещині спалахнула сильна пожежа, - РВА 01
Унаслідок влучання ракети в об’єкт логістичної інфраструктури на Одещині спалахнула сильна пожежа, - РВА 02
Унаслідок влучання ракети в об’єкт логістичної інфраструктури на Одещині спалахнула сильна пожежа, - РВА 03
Унаслідок влучання ракети в об’єкт логістичної інфраструктури на Одещині спалахнула сильна пожежа, - РВА 04
Унаслідок влучання ракети в об’єкт логістичної інфраструктури на Одещині спалахнула сильна пожежа, - РВА 05
Унаслідок влучання ракети в об’єкт логістичної інфраструктури на Одещині спалахнула сильна пожежа, - РВА 06

Автор: Наталя Джума
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Кремлівський упирь , щоб ти здох , падлюка 😡
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08.05.2023 07:02 Відповісти
Бомбили кацапи склади і нафтобази біля і в Одесі у минулому році. Допомогло? Звісно ні.
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08.05.2023 07:02 Відповісти
В ООН треба ці фото показувати - орки використовують тактику вижженой землі і світ повинен це знати ПРО РОССІЯН .
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08.05.2023 07:26 Відповісти
В Одессе попали по пустому старому складу и советской холодильной установке
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08.05.2023 08:57 Відповісти
все советское на слом , соберем металлолом !
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08.05.2023 09:00 Відповісти
часть ракет х22 не долетела до Одессы ,гупнулись в море

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08.05.2023 08:58 Відповісти
 
 