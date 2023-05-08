Унаслідок влучання ракети в об’єкт логістичної інфраструктури на Одещині спалахнула сильна пожежа, - РВА. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Одеську районну військову адміністрацію, про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

"На жаль, було влучання ракети типу Х-22 по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

Наразі триває ліквідація наслідків ракетного удару і пожежі силами підрозділів ДНСН. Національна поліція та усі інші відповідні служби, разом з рятувальниками, оперативно працюють на місці. Наразі всі деталі з'ясовуються, зокрема інформація щодо постраждалих не надходила", - йдеться в повідомленні.

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