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обстріл (21130) Запорізька область (2565)

Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів у Запорізькій області, троє людей поранено, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, 99 ударів витримав 21 мирний населений пункт області: 89 артобстрілів, 7 з РСЗВ, 2 авіаційні та 1 з БПЛА.

"Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка. Фіксуємо нові руйнування. В Комишувасі поранено родину: жінку 1952 р.н. та чоловіка 1982 р.н. А в Степовому ушкодження отримав чоловік 1957 р.н.", - йдеться у повідомленні.

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Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів у Запорізькій області, троє людей поранено, - ОВА 01
Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів у Запорізькій області, троє людей поранено, - ОВА 02
Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів у Запорізькій області, троє людей поранено, - ОВА 03
Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів у Запорізькій області, троє людей поранено, - ОВА 04
Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів у Запорізькій області, троє людей поранено, - ОВА 05
Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів у Запорізькій області, троє людей поранено, - ОВА 06
Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів у Запорізькій області, троє людей поранено, - ОВА 07

Автор: Ірина Дашківська
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Чи думають кацапи про своє майбутнє життя з сусідами?
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08.05.2023 09:02 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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08.05.2023 10:28 Відповісти
🤣 Опірення з "Урагану" познімали - воно алюмінієве 😆
А те що може взірватися пофіг

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08.05.2023 12:09 Відповісти
 
 