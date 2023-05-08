Ворог обстріляв понад 20 населених пунктів у Запорізькій області, троє людей поранено, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

Як зазначається, 99 ударів витримав 21 мирний населений пункт області: 89 артобстрілів, 7 з РСЗВ, 2 авіаційні та 1 з БПЛА.

"Під вогнем знову опинилося Гуляйполе, Новоданилівка, Таврійське, Новояковлівка. Фіксуємо нові руйнування. В Комишувасі поранено родину: жінку 1952 р.н. та чоловіка 1982 р.н. А в Степовому ушкодження отримав чоловік 1957 р.н.", - йдеться у повідомленні.

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