Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донецької області, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Вночі росіяни випустили 6 ракет по промзоні Краматорська. Без постраждалих.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Курахівці, також у громаді під обстріл потрапило Курахове. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць громади.
На Горлівському напрямку пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді поранено 1 людину та пошкоджено будинок у Щербинівці. Також є пошкодження у Неліпівці та Петрівці — там ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів 2 жителів Донеччини дістали поранень.
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