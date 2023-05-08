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обстріл (21130) Донецька область (5702) Кириленко Павло (866)

Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донецької  області, є поранені, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Вночі росіяни випустили 6 ракет по промзоні Краматорська. Без постраждалих.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Курахівці, також у громаді під обстріл потрапило Курахове. Зафіксовано обстріли Мар'їнки та околиць громади.

На Горлівському напрямку пошкоджено приватний будинок у Костянтинівці. У Торецькій громаді поранено 1 людину та пошкоджено будинок у Щербинівці. Також є пошкодження у Неліпівці та Петрівці — там ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів 2 жителів Донеччини дістали поранень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог обстріляв щонайменше 8 населених пунктів, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донецької  області, є поранені, - ОВА 01
Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донецької  області, є поранені, - ОВА 02
Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донецької  області, є поранені, - ОВА 03
Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донецької  області, є поранені, - ОВА 04
Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донецької  області, є поранені, - ОВА 05
Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донецької  області, є поранені, - ОВА 06
Протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 8 населених пунктів Донецької  області, є поранені, - ОВА 07

Автор: Марина Макєєва
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