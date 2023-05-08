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Чорна дата для Білогорівки: Рік тому рашисти скинули авіабомбу на школу. Пів сотні тіл досі під завалами. ФОТО+ВІДЕО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рік тому, 7 травня 2022 року, російські вбивці скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, де ховалися понад 90 місцевих мешканців. Понад пів сотні людських тіл досі не дістали з-під завалів.

Про це повідомив у фейсбуці ексглава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніколи не забуду той день. Рівно рік тому (7 травня 2022 року. - Ред.) росіяни скинули авіабомбу на школу в Білогорівці. Там ховалися понад 90 мешканців нескореного селища. Люди тягнули з евакуацією і сподівалися, що той підвал захистить їх від російських нелюдів. Цілі родини, діти…Температура, що утворилася після вибуху, пекельна…вони погоріли живцем…селяни говорили, що крик був не людським…", - зазначає Гайдай.

За його словами, рятувальники дістали близько трьох десятків живих і продовжували розбирати завали, але рашисти не давали можливості врятувати, вони не дали шансу нашим людям на порятунок.

Чорна дата для Білогорівки: Рік тому рашисти скинули авіабомбу на школу. Пів сотні тіл досі під завалами 01
Чорна дата для Білогорівки: Рік тому рашисти скинули авіабомбу на школу. Пів сотні тіл досі під завалами 02

"Обстріли все не припинялися…Потім бої…Більше півсотні людей назавжди залишилися під завалами школи…ми їх так і не дістали…не поховали по-людськи…В той день я отримав ще один дзвінок з тих, про які згадувати боляче…Цього дня внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє хлопчиків у Привіллі, пізніше ще одна дівчинка померла в лікарні…ще три дитини, яких позбавили життя в той день…Такими були всі дні з 24 лютого на Луганщині…росіяни втопили у крові кожен день…Світла пам‘ять тим, кого вбила росія…Тим, хто не зустріне з нами Перемогу…", - додає він.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти у травні 2022 року скинули на школу в селищі Білогорівка авіабомбу. В той момент там перебували близько 90 людей. О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Пізніше Гайдай заявив, що надії на те, що в школі Білогорівки після авіаудару рашистів хтось вижив, майже немає.

Автор: Ірина Дашківська
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Льотчиків обміняли здається вчора ,може серед них був той що скидав бомбу на дітей ...
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08.05.2023 09:51 Відповісти
Будьте прокляті разом з нащадками до сьомого коліна.
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08.05.2023 09:54 Відповісти
Зато некоторые ******** предлагают все забыть и примириться с орками. А другие еще и на международные соревнования етих убийц приглашают
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08.05.2023 10:02 Відповісти
Міжнародні змагання з москалями можливі тільки під час смртельного бою.
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08.05.2023 10:49 Відповісти
Лайк в ютубе.
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09.05.2023 21:14 Відповісти
 
 