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Маріуполь (2820) мобілізація (1458) Андрющенко Петро (636)

Окупанти розпочали мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

В окупованому Маріуполі розпочали мобілізацію чоловіків-бюджетників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізація в Маріуполі почалась. Військомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля призову (закреслено) мобілізації", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Окупанти розпочали мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+30
Шкода тих справжніх українців, хто не зміг звідти виїхати. І "вітаю" тих уродів, які дочекалися "узкогоміра" - прийшов час здохнути за імперію, по іншому не буває.
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08.05.2023 09:52
+27
а жители давбаса так хотели переждать
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08.05.2023 09:51
+15
Міста нема, а військомат вже є..
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08.05.2023 09:48
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Міста нема, а військомат вже є..
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08.05.2023 09:48 Відповісти
Мариуполь уже не город а ферма по выращиванию пушечного мяса как и остальной бамбас
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08.05.2023 10:21 Відповісти
а жители давбаса так хотели переждать
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08.05.2023 09:51 Відповісти
То "ждуни"!
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08.05.2023 09:52 Відповісти
Шкода тих справжніх українців, хто не зміг звідти виїхати. І "вітаю" тих уродів, які дочекалися "узкогоміра" - прийшов час здохнути за імперію, по іншому не буває.
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08.05.2023 09:52 Відповісти
Українці знають що робити у разі мобілізації окупантами.
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08.05.2023 11:01 Відповісти
Хто хотів виїхати, той виїхав не треба їх захищати.
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08.05.2023 14:29 Відповісти
Красота! В ЗСУ мобілізації там не було. З різних причин. Головна - бездіяльність української влади напередодні і в перші дні війни. Якби не відбили Херсон, то мобілізація у армію кацапії зараз проводилася й там. І такі речі дадуть можливість деяким пропагандонам знову завести платівку про війну українців проти українців, тобто храшданскую вайну.
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08.05.2023 09:52 Відповісти
Так рашисты и не скрывают что ето ихняя мечта. Захватить хотя бы пол Украины и чтобы одна половина Украины воевала всю жизнь с другой. А ***** будет ездить по Европе и выставлять себя миротворцем. Если понадобится в каком то вопросе нажать на Европу, рашисты будут создавать обострение или массовые убийства. При етом кричать что ето все гражданская вайна
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08.05.2023 10:25 Відповісти
Логічний кінець хробачого життя, чекав-чекав русский мир, він прийшов розчавив хробака. Той, хто залишився, той чекав...................
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08.05.2023 09:55 Відповісти
Орда, ордовські методи набирати війська на завойованих територіях.
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08.05.2023 09:56 Відповісти
Россия активно вербует на войну трудовых мигрантов из Центральной Азии - разведка Британии
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08.05.2023 09:56 Відповісти
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08.05.2023 10:13 Відповісти
Яструб - чергова сволота
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08.05.2023 10:23 Відповісти
на мацкву підуть??
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08.05.2023 10:23 Відповісти
Ждуни думали, шо руський мір совсем иной- как на куршавеле.
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08.05.2023 10:45 Відповісти
Підора Яструба підірвати разом з іншими.
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08.05.2023 10:47 Відповісти
Так буде на усій окупованій території України, дивно що якісь вилупки бачать у цьому геноцид...
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08.05.2023 11:22 Відповісти
В 2014 році багато з тих, кого зараз призивають зробили свій вибір або на користь росії або мовчки спостерігали, теж підсвідомо чекаючи на російський фінансовий дощ та інші радощі руцького мира. Ну що ж, дочекалися. Тепер в них теж є вибір: всіма способами не воювати на боці російських фашистів або воювати. Чогось мені видається, що більшість з них підуть воювати, оскільки в них ментальність все-таки російська, тобто рабська, бидляча.
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08.05.2023 11:31 Відповісти
Та піти вони підуть.Тільки вояки з них як з гімна куля.Не для того вони залишились щоб воювати.Та і росіяни це розуміють.Тому кинуть їх просто на утіль.
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08.05.2023 13:49 Відповісти
Хотілось би "порадіти"за земляків,але нашим хлопцям більше роботи.Принаймі після звільнення в Маріуполі буде меньши ціх мразєй.
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08.05.2023 13:45 Відповісти
Пішло очищення
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08.05.2023 17:46 Відповісти
 
 