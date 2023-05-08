Окупанти розпочали мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

В окупованому Маріуполі розпочали мобілізацію чоловіків-бюджетників.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Мобілізація в Маріуполі почалась. Військомат вже відправив першу партію чоловіків-бюджетників на проходження військової комісії задля призову (закреслено) мобілізації", - розповів він.

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