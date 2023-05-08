Затримано двох російських інформаторок на Донеччині. Одна з них працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут, - СБУ. ФОТО

Затримано двох ворожих агенток, які "зливали" окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Однією із затриманих є мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру.

"За оперативними даними, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК "Вагнер" через своїх знайомих, які проживають в росії. Для комунікації використовувала месенджер Телеграм, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах", - зазначили в СБУ.

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Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала на прямому "зв’язку" з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

"Жінка "познайомилась" з рашистом через заборонену російську соцмережу "Однокласники". За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл", - йдеться в повідомленні.

Обох фігуранток затримали співробітники СБУ під час виконання ними ворожих завдань.

Жінкам повідомлено про підозру, наразі вони перебувають під вартою.

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