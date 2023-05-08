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Затримано двох російських інформаторок на Донеччині. Одна з них працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Затримано двох ворожих агенток, які "зливали" окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Однією із затриманих є мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру.

"За оперативними даними, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК "Вагнер" через своїх знайомих, які проживають в росії. Для комунікації використовувала месенджер Телеграм, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах", - зазначили в СБУ.

Затримано двох російських інформаторок на Донеччині. Одна з них працювала на вагнерівців, які штурмують Бахмут, - СБУ 01

Читайте також: Зрадник, який коригував ворожі удари по Бахмуту, отримав 7 років в’язниці, - СБУ

Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала на прямому "зв’язку" з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті.

Затримано двох російських інформаторок на Донеччині. Одна з них працювала на вагнерівців, які штурмують Бахмут, - СБУ 02

"Жінка "познайомилась" з рашистом через заборонену російську соцмережу "Однокласники". За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл", - йдеться в повідомленні.

Обох фігуранток затримали співробітники СБУ під час виконання ними ворожих завдань.

Жінкам повідомлено про підозру, наразі вони перебувають під вартою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських агентів, які "полювали" на HIMARS, затримали на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
чому не показують рила цих прошман....овок?
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08.05.2023 10:10
+17
накуя замальовуєта рожі? може хтось упізна ще в якихось злочинах, чи їх пособників!!!
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08.05.2023 10:15
+12
Розстріляти на місці нах. Правосуддя - занадто велика розкіш для такого лайна.
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08.05.2023 10:14
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08.05.2023 10:08 Відповісти
кацапский агент Марк Фейгин спокойно шастает по Бахмуту и делает фото обьектов это его Сырский Ермак или Зеленский туда запустил?
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08.05.2023 12:51 Відповісти
чому не показують рила цих прошман....овок?
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08.05.2023 10:10 Відповісти
Ви праві, але, мабуть, до рішення суду не мають права. А було б доцільно оприлюднити домашні адреси їхні та їх батьків, дані на дітей та батьків. Ніхто б звісно дітям не зашкодив, ми ж не кацапи, але курви боялись би.
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08.05.2023 10:47 Відповісти
а що після суду їх рожі показують?
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08.05.2023 11:35 Відповісти
Розстріляти на місці нах. Правосуддя - занадто велика розкіш для такого лайна.
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08.05.2023 10:14 Відповісти
хотілося б.... але.......
а от позбавлення громадянства і депортація до кацапстану, як альтернативне покарання було б вигідне, але хто ж на таке піде - ЗЕцыцько????!!
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08.05.2023 10:30 Відповісти
накуя замальовуєта рожі? може хтось упізна ще в якихось злочинах, чи їх пособників!!!
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08.05.2023 10:15 Відповісти
І де Ми будемо тримати це сміття?? Ще й годувати пів життя..
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08.05.2023 10:15 Відповісти
На жовтих водах, нехай Уран довбають жаби
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08.05.2023 11:25 Відповісти
За угол и пуля в лоб. Какого хрена их содержать
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08.05.2023 10:18 Відповісти
На таку наволоч не варто витрачати патрони, достатньо монтажної піни у всі дірки.
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08.05.2023 10:26 Відповісти
Монтажна піна допоможе.
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08.05.2023 10:31 Відповісти
У 90-х, 00-х та 10-х вони всі їздили на рашку працювати, ось і результат цих поїздок.
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08.05.2023 10:33 Відповісти
та нікуда вони не їїздили, іх ешелонами після війни туда завозили з ******. В них всі родичі в ******, а гондоми кравчуки і чучми іх там в тепличних умовах дальше вирощували(жодноі укр. школи, де-факто друга державна - кацапска) і т. д....
от і маємо..... 😡😡
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08.05.2023 11:06 Відповісти
💯!
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08.05.2023 11:10 Відповісти
В мене тесть з Луганскої обл. і вони всім містом в 90-х та 00-х їздили на рашку працювати
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08.05.2023 11:41 Відповісти
значить, твій тесть і його місто - коригувальники!!!!
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08.05.2023 12:13 Відповісти
глупости не пиши.
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08.05.2023 12:18 Відповісти
Один з варіантів відповіді на питання, чому деякі місцеві вперто не залишають зону бойових дій.
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08.05.2023 10:46 Відповісти
Старий анекдот про Штірліца (совецького розвідника). Штрліц зустрічається в коридорі з Мюллером : Штірліц : -Хайль Гітлер!!. Мюллер : - Максиміч ! Чоть ти не задрачуй..
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08.05.2023 10:46 Відповісти
навіщо блурити, ворога потрібно знати в ї.ало
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08.05.2023 11:06 Відповісти
Чому деякі громадяни вперто не евакуювуються з Бахмуту? Чекають свох? Не тільки. Вони ще здають позиці ВСУ. А волонтери їм ще й допомогу возять, ризикуючи життям.
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08.05.2023 11:07 Відповісти
Інформацію всю вийняти й в росход передастів... ресурс не відволікаємо на гнид.
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08.05.2023 11:26 Відповісти
Одноклассники мать их, этих ************ надо судить, а затем менять на гражданских.
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08.05.2023 11:45 Відповісти
Там в населених пунктах де ідуть гарячі бої залишились в основному ждуни руського міра вони і є коригувальниками та зрадниками.
І з цими ждунами яких виявили що буде далі?! Та нічого. Затримали. Або відпустять, або буде термін смішний, присудять пару років в кращому випадку. ПОТРІБНІ ЖОРСТКІ ЗАКОНИ ЩОДО КОРИГУВАЛЬНИКІВ, ЗРАДНИКІВ І СУДИ ВІДПОВІДНО ВОЄННОГО ЧАСУ. А ВЕРХОВНА РАДА ЖИВЕ СВОЇМ КОРУПЦІЙНИМ ЖИТТЯМ, НІБИ ВІЙНИ НЕМАЄ, СУДІ ТОЛЕРАНТНІ ДО ТАКИХ ОСІБ. ОТЖЕ МАЄМ ТЕ ЩО МАЄМО. Інформатори, зрадники, коригувальники ростуть"як гриби після дощу" а влада БЕЗДІЯЛЬНА. Шкода що від таких дій цих гнид гинуть воїни і мешканці України.
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08.05.2023 11:46 Відповісти
Пики затриманих не показують тому, що є вимоги законодавства.
І перша серед нормативних документів - Конституція України, яка гласить, що ніхто не може вважатися винним, поки його провину не буде визнано судом.
Тобто обвинувальним вироком суду.
А зараз вони підозрювані, обвинувачувані, підсудні, але ще не злочинці.
Бо скочуватись до середньовічча вже пробували, і, цілком можливо, навіть ті, які пишуть зараз "розстріляти", "повісити", "віддати натовпу"...
Дехто і про Пороха писав в 19-му. "...він винен, його потрібно все його життя возити по Україні в клітці, і щоб від весь час вибачався".
І як би це дико не звучало, але це було.
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08.05.2023 12:30 Відповісти
Вот интересно, в зарубежной практике тоже есть суды и их решения про виновность, но фотографии так не замыливают.
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08.05.2023 12:40 Відповісти
 
 