Затримано двох російських інформаторок на Донеччині. Одна з них працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Затримано двох ворожих агенток, які "зливали" окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Однією із затриманих є мешканка Бахмутського району, яка збирала для ворога інформацію про місця розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських військ поблизу райцентру.
"За оперативними даними, отримані відомості вона надсилала бойовикам ПВК "Вагнер" через своїх знайомих, які проживають в росії. Для комунікації використовувала месенджер Телеграм, а розвіддані переправляла у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах", - зазначили в СБУ.
Ще однією зловмисницею виявилась жителька Слов’янська, яка перебувала на прямому "зв’язку" з кулеметником окупаційного угруповання РФ на східному фронті.
"Жінка "познайомилась" з рашистом через заборонену російську соцмережу "Однокласники". За його вказівкою вона передавала загарбникам дані про пересування підрозділів Сил оборони поблизу міста. Також вона надала агресору координати місцевої поліклініки та однієї із шкіл", - йдеться в повідомленні.
Обох фігуранток затримали співробітники СБУ під час виконання ними ворожих завдань.
Жінкам повідомлено про підозру, наразі вони перебувають під вартою.
Будь ласка, зачекайте...
а от позбавлення громадянства і депортація до кацапстану, як альтернативне покарання було б вигідне, але хто ж на таке піде - ЗЕцыцько????!!
от і маємо..... 😡😡
І з цими ждунами яких виявили що буде далі?! Та нічого. Затримали. Або відпустять, або буде термін смішний, присудять пару років в кращому випадку. ПОТРІБНІ ЖОРСТКІ ЗАКОНИ ЩОДО КОРИГУВАЛЬНИКІВ, ЗРАДНИКІВ І СУДИ ВІДПОВІДНО ВОЄННОГО ЧАСУ. А ВЕРХОВНА РАДА ЖИВЕ СВОЇМ КОРУПЦІЙНИМ ЖИТТЯМ, НІБИ ВІЙНИ НЕМАЄ, СУДІ ТОЛЕРАНТНІ ДО ТАКИХ ОСІБ. ОТЖЕ МАЄМ ТЕ ЩО МАЄМО. Інформатори, зрадники, коригувальники ростуть"як гриби після дощу" а влада БЕЗДІЯЛЬНА. Шкода що від таких дій цих гнид гинуть воїни і мешканці України.
І перша серед нормативних документів - Конституція України, яка гласить, що ніхто не може вважатися винним, поки його провину не буде визнано судом.
Тобто обвинувальним вироком суду.
А зараз вони підозрювані, обвинувачувані, підсудні, але ще не злочинці.
Бо скочуватись до середньовічча вже пробували, і, цілком можливо, навіть ті, які пишуть зараз "розстріляти", "повісити", "віддати натовпу"...
Дехто і про Пороха писав в 19-му. "...він винен, його потрібно все його життя возити по Україні в клітці, і щоб від весь час вибачався".
І як би це дико не звучало, але це було.