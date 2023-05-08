Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Поліцейські опублікували фото наслідків обстрілів окупантами Сумщини минулої доби, 7 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Поліції Cумської області.
"Минулої доби російські війська знову відкривали вогонь по населених пунктах прикордоння області. Загалом нараховано 110 ударів.
Внаслідок обстрілів було поранено 3 цивільні особи. Пошкоджень зазнали: 1 багатоквартирний будинок, 4 приватні домогосподарства, школа, 2 туристичні бази, трактор, автомобіль, а також лінії електропередач та залізничні колії", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
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