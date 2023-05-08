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Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Поліцейські опублікували фото наслідків обстрілів окупантами Сумщини минулої доби, 7 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Поліції Cумської області.

"Минулої доби російські війська знову відкривали вогонь по населених пунктах прикордоння області. Загалом нараховано 110 ударів.

Внаслідок обстрілів було поранено 3 цивільні особи. Пошкоджень зазнали: 1 багатоквартирний будинок, 4 приватні домогосподарства, школа, 2 туристичні бази, трактор, автомобіль, а також лінії електропередач та залізничні колії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за цими фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

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Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії 01
Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії 02
Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії 03
Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії 04
Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії 05
Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії 06
Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії 07
Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії 08
Наслідки обстрілу Сумщини 7 травня: 3 особи поранено, пошкоджено будинки, школу, 2 туристичні бази, ЛЕП та залізничні колії 09

Автор: Наталя Джума
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Чому немає відповіді ЗСУ???? Є антібатарейні радари, є ППО!!!! Чи ми чогось не знаємо?????
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08.05.2023 10:54 Відповісти
подивіться на довжину кордону в Сумській, Чернігівській областях. Вони приїхали куди завгодно, відстрілялися і поїхали. У нас немає такої кількості антибатарейних радарів, щоб прикривати одночасно всю довжину кордону, та і засобів ураження немає на всю довжину кордону теж. ППО тут взагалі ні до чого, бо гатять по прикордонню з артилерії, міноментів, гранатометів.
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08.05.2023 11:02 Відповісти
Часто повідомляють що і з літаків скидають бомби, тому так і написав!!!! А що границі великі то ітак ясно!!!!
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08.05.2023 12:44 Відповісти
Ви, чогось не знаєте, але це не страшно.
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08.05.2023 11:32 Відповісти
 
 