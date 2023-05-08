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Маріуполь (2820) техніка (1324) Андрющенко Петро (636)

В окупованому Маріуполі знову фіксують переміщення танків та систем ППО ворога, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі наразі фіксують переміщення танків та систем ППО загарбників з Бердянського напрямку.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо переміщення танків та систем ППО з Бердянського напряму в бік ММК ім. Ілліча та Новоазовського району. Після оголошення евакуації другу добу окупанти почали перетягувати важку техніку та системи ППО в Маріуполь", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розпочали мобілізацію у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТО

В окупованому Маріуполі знову фіксують переміщення танків та систем ППО ворога, - Андрющенко 01
В окупованому Маріуполі знову фіксують переміщення танків та систем ППО ворога, - Андрющенко 02

Автор: Марина Макєєва
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Яка несподіванка!
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08.05.2023 10:46 Відповісти
Я сподіваюсь, що українська розвідка знає більше, ніж нам говорять в медіа. А також сподіваюсь,що внутрішні вороги України не володіють тою інформацією, якою володіти не повинні. Хоча кротів у всіх структурах повно...
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08.05.2023 11:39 Відповісти
І де? танки Т-55?
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08.05.2023 10:52 Відповісти
На марафоні. Повно.
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08.05.2023 10:59 Відповісти
я чомусь впевнений, що орки будуть тікати з міста, немає в них жодних шансів проти ЗСУ, прекрасне місто Марії українське місто!
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08.05.2023 11:30 Відповісти
українське місто, в якому мешкають кацапи з українським громадянством
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08.05.2023 13:32 Відповісти
назріває чергове "перегрупування" і цього разу вже з території України на територію раші
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08.05.2023 19:28 Відповісти
 
 