Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Російські війська продовжують підступні атаки проти мирного населення Херсонщини, завдаючи удари по громадам Бериславського та Херсонського районів, намагаючись знищити об’єкти критичної інфраструктури та завдати якомога більшої шкоди місцевим жителям, руйнуючи житловий сектор.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, за минулі дві доби по населених пунктах правобережжя ворог гатив з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, авіації та БПЛА. З літаків окупанти скинули керовані авіаційні бомби на с. Веселе, смт Козацьке та с.Кізомис, є пошкодження та руйнування житлових будинків, господарчих споруд та автомобілів. У с.Кізомис попередньо пошкоджено 14 домоволодінь. Окупанти атакували Борозенську громаду ймовірно крилатою ракетою, вибух стався за межами населеного пункту, руйнувань та поранених немає. Також військові РФ здійснили кулеметний обстріл с.Веселе, тяжко поранивши 62-річну жінку.

"Херсон та приміські населені пункти російська армія обстрілювала цілодобово. Через ворожі снаряди у багатоповерхових будинках пошкоджені вікна та балконні рами, зафіксовані руйнування приватних домоволодінь у прибережних районах міста. Внаслідок артилерійського обстрілу с.Приозерне черепно-мозкову травму отримала місцева жителька", - йдеться у повідомленні.













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За минулі дві доби поліція відреагувала на 356 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події, відкрила 20 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії рф на Херсонщині.

На околиці с.Ольгине водій трактору підірвався на ворожій міні. Чоловік рухався ґрунтовою дорогою для обробки свого земельного паю та здійснив наїзд на протитанкову міну. Внаслідок вибуху 54-річний водій отримав мінно-вибухову травму та множинні опіки тіла. У тяжкому стані постраждалого доставили до лікарні міста Кривий Ріг. Поліція вкотре закликає жителів деокупованих населених пунктів пам'ятати про мінну небезпеку, бути максимально обережними і не відвідувати ліси, поля, узбіччя доріг, береги водойм та інші потенційно заміновані місця.

За усіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст.438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.