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Миколаївська область (1827) обстріл (21130) Червоний Хрест (347)

Унаслідок обстрілу Миколаївщини 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь Червоного Хреста. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Миколаївщині внаслідок ракетного обстрілу промислового об’єкта значно пошкоджено мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України.

"Внаслідок ракетного обстрілу промислового об’єкту, який розташований на території Костянтинівської територіальної громади, Миколаївської області, значних пошкоджень зазнав мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які знаходились всередині мобільного шпиталю стали непридатними для подальшого використання, але, на щастя, постраждалих та загиблих немає", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок обстрілу Миколаївщини 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь Червоного Хреста 01
Унаслідок обстрілу Миколаївщини 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь Червоного Хреста 02
Унаслідок обстрілу Миколаївщини 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь Червоного Хреста 03
Унаслідок обстрілу Миколаївщини 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь Червоного Хреста 04
Унаслідок обстрілу Миколаївщини 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь Червоного Хреста 05
Унаслідок обстрілу Миколаївщини 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь Червоного Хреста 06
Унаслідок обстрілу Миколаївщини 7 травня пошкоджено мобільний шпиталь Червоного Хреста 07

Автор: Наталя Джума
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дуже шкода
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08.05.2023 11:52 Відповісти
Мабуть навели. Інакше ніяк.
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08.05.2023 12:16 Відповісти
Який ідіот додумався ставити цей коштовний мобільний госпіталь просто неба ?

Ізраїльтяни розгорнули свій мобільний госпіталь у підземному паркінгу у Львові
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08.05.2023 15:22 Відповісти
мишкин, прикинь в Нико нет подземних паркингов! Предлагаешь викопать?
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08.05.2023 18:24 Відповісти
Наведёнка чистой воды.
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08.05.2023 16:53 Відповісти
Мобільний шпиталь від Червоного Хреста.... де ті "знатоки" що пишуть тут "червоний хрест не допомогає" ? Скорійше за все кацапські провокатори.
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08.05.2023 17:23 Відповісти
 
 