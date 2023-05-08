Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: 6 ракет вдарили по Краматорську, Часів Яр під вогнем артилерії та "Градів". ФОТОрепортаж

Поліція задокументувала 18 російських атак по Донеччині за добу. Внаслідок ворожої агресії постраждали 13 населених пунктів області, поранено цивільних мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, ворог вдарив по містах Авдіївка, Дружківка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Щербинівка, Нью-Йорк, Петрівка, селах Семенівка, Комар, Неліпівка, Катеринівка, Зоряне.

Окупанти били з артилерії, РСЗВ "Град", танків і застосували БПЛА. Пошкоджено 22 цивільних об’єкти - 16 житлових будинків, ринок, гаражі.

"Градами" та артилерією російські війська накрили Часів Яр, поцілили у приватні оселі та ринок. Інформації щодо жертв не надходило.

Дружківку армія РФ атакувала дронами, пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки. Внаслідок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Катеринівці та Щербинівці. Крім того, після опівночі рашисти завдали 6 ракетних ударів по Краматорську. Пошкоджено підприємства. За попередніми даними, постраждалих серед цивільних мешканців немає.























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