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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вдень 8 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог. 

Карта тривог стрімко "почервоніла". Що стало причиною оголошення масштабної тривоги, наразі не зазначається.

 По всій Україні оголошували повітряну тривогу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. КАРТА

За даними моніторингових телеграм-каналів, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.

Наразі у низці регіонів тривогу скасовано. Станом на 12.44 карта повітряних тривог має такий вигляд: 

По всій Україні оголошували повітряну тривогу 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
******* вже гнилі тварі
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08.05.2023 12:05
+5
Дуже "інформативна" новина.Ми й самі знаємо,що тривога,не глухі.Головне питання-чому,дрони чи ракети.Відповіді нема
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08.05.2023 12:11
+5
Будуть кошмарити постійно. Тому що безкарність породжує вседозволеність.
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08.05.2023 12:25
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******* вже гнилі тварі
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08.05.2023 12:05 Відповісти
Дуже "інформативна" новина.Ми й самі знаємо,що тривога,не глухі.Головне питання-чому,дрони чи ракети.Відповіді нема
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08.05.2023 12:11 Відповісти
Ні те, ні інше. На цей раз - просто один Міг-31 злетів - нічого не буде, якщо не злетить ще щось.
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08.05.2023 12:26 Відповісти
Ольга, ну тобі ж сказали. Злетів літак.
Тепер так завжди буде.
Американський супутник зафіксує, що кацапський пілот Бомбюков вийшов зі свого ангару посцять, а ти маєш бігти в укриття, бо це він готується до вильоту.
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08.05.2023 12:40 Відповісти
ты можешь идти к военным обьектам, пока бомбюков сцыт и тревога, он же сцыт по американским спутникам
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08.05.2023 13:00 Відповісти
8-9 будут кошмарить, суки !
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08.05.2023 12:13 Відповісти
Будуть кошмарити постійно. Тому що безкарність породжує вседозволеність.
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08.05.2023 12:25 Відповісти
Вони з ночі 26 на 27 кожного дня шахіди або ракети запускають. Це не кажучі вже кро КАБи. Мені здається ще дві ночі будуть ракети та шахіди, а потім трошки легше.
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08.05.2023 12:38 Відповісти
Злетів літак -- може з Кинжалами .
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08.05.2023 12:15 Відповісти
Зліт МіГ-31К ВПС рф ае "Саваслейка", рф.
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08.05.2023 12:15 Відповісти
З Бульбостану ,щось вже не запускають.. ..хитрий Лукадрищ готується відсторонитись, або думає відсидітись...пересидів кількох в кремлі ,надіється пересидіти і цього )(уйла.
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08.05.2023 12:33 Відповісти
Луці не до літачків зараз , він карту малює
" На Брюссель" тільки з напрямком не може визначитись😃
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08.05.2023 12:55 Відповісти
Не знаєте причини?!
Спитайте Кіма!
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08.05.2023 12:35 Відповісти
Відбій.
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08.05.2023 12:40 Відповісти
 
 