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По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вдень 8 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Карта тривог стрімко "почервоніла". Що стало причиною оголошення масштабної тривоги, наразі не зазначається.
За даними моніторингових телеграм-каналів, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.
Наразі у низці регіонів тривогу скасовано. Станом на 12.44 карта повітряних тривог має такий вигляд:
Топ коментарі
+11 Толик Инкогнито 66d6708f
показати весь коментар08.05.2023 12:05
+5 Olga Mansika 45aa839e
показати весь коментар08.05.2023 12:11
+5 Fedor Fedorov bd4348cc
показати весь коментар08.05.2023 12:25
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Тепер так завжди буде.
Американський супутник зафіксує, що кацапський пілот Бомбюков вийшов зі свого ангару посцять, а ти маєш бігти в укриття, бо це він готується до вильоту.
" На Брюссель" тільки з напрямком не може визначитись😃
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