По всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Вдень 8 травня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Карта тривог стрімко "почервоніла". Що стало причиною оголошення масштабної тривоги, наразі не зазначається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. КАРТА

За даними моніторингових телеграм-каналів, зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області.

Наразі у низці регіонів тривогу скасовано. Станом на 12.44 карта повітряних тривог має такий вигляд: