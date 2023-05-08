Наслідки ракетних ударів по Одещині: зруйновано складську будівлю та базу відпочинку. ФОТОрепортаж

У ніч на 8 травня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали ракетні удари по об’єктах цивільної та туристичної інфраструктури в населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, від вибуху ворожої ракети на території складського приміщення продовольчого підприємства в Одеському районі один чоловік загинув та ще двоє людей отримали поранення.

Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнала триповерхова складська будівля.

"Через ракетні удари по курортних селищах у Білгород-Дністровському районі вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок обстрілу Одещини зруйновано дачні будинки та бази відпочинку, - ОК "Південь"



















За попередньою інформацією, обстріли здійснені крилатими ракетами Х-22.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ та Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 травня ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району. Ракета типу Х-22 влучила по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.

Пізніше з'ясувалося, що троє працівників складу отримали незначні поранення, а один вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що тіло охоронця складу знайшли під руїнами.

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що ворог випустив по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі.