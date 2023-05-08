Наслідки ракетних ударів по Одещині: зруйновано складську будівлю та базу відпочинку. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч на 8 травня російські військові, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, завдали ракетні удари по об’єктах цивільної та туристичної інфраструктури в населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, від вибуху ворожої ракети на території складського приміщення продовольчого підприємства в Одеському районі один чоловік загинув та ще двоє людей отримали поранення.
Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнала триповерхова складська будівля.
"Через ракетні удари по курортних селищах у Білгород-Дністровському районі вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, обстріли здійснені крилатими ракетами Х-22.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Управління СБУ та Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області.
Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 травня ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району. Ракета типу Х-22 влучила по об'єкту логістичної інфраструктури (склад одного з продовольчих підприємств), який розташований на території Одеського району, в результаті чого спалахнула сильна пожежа.
Пізніше з'ясувалося, що троє працівників складу отримали незначні поранення, а один вважався зниклим безвісти. Згодом стало відомо, що тіло охоронця складу знайшли під руїнами.
Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат зазначив, що ворог випустив по Одещині 8 крилатих ракет Х-22, частина з них не досягла цілі.
Будь ласка, зачекайте...
Вони не збиваються.
Вісім бомбардувальників Ту-160 та три бомбардувальники Ту-95МС, 575 крилатих ракет повітряного базування великої дальності Х-55.
Також було вивезено запасні двигуни до літаків, різне обладнання. Цікаво, що на момент розпаду СРСР в Україні дислокувались - в Узині під Києвом, під Полтавою та в Прилуках Чернігівської області новіші літаки - вони були випущені у 1989-1991 роках, а в Росії тоді базувались старіші машини - зокрема в Енгельсі Саратовської області.
Як зазначалось у звіті Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради вже пізніше, бомбардувальники в Україні були «з мінімальним нальотом з початку експлуатації» - тобто, нові і в гарному стані.
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-bombardyvalnyky-tu-95-tu-160-borhy-haz-peredacha/32398767.html
Шо это им с рук сойдет? Та ни вжизнь...
Внаслідок російського обстрілу Одещини у неділю було зруйновано склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста.
Дослівно: "Внаслідок ракетного удару по Одещині 07.05.2023 повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000кв.м. Пожежею повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі".
Деталі: На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було. Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.
https://od.redcross.org.ua/posts/2023-05-08-%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/