Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Внаслідок російських обстрілів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів минулої доби 8 осіб зазнали поранень.
Про це повідомили у поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
7 травня росіяни обстріляли ракетами С-300 Балаклію Ізюмського району. В результаті пошкоджена територія автопарку, житловий п'ятиповерховий будинок, автомийка та цивільні автомобілі. 7 громадян зазнали поранень. До лікарні доправили 82-річну жінку, 62 та 21-річних чоловіків. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися
У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджені приватні будинки та автомобіль.
Внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.
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