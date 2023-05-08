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Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Внаслідок російських обстрілів Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів минулої доби 8 осіб зазнали поранень.

Про це повідомили у поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

7 травня росіяни обстріляли ракетами С-300 Балаклію Ізюмського району. В результаті пошкоджена територія автопарку, житловий п'ятиповерховий будинок, автомийка та цивільні автомобілі. 7 громадян зазнали поранень.  До лікарні доправили 82-річну жінку, 62 та 21-річних чоловіків. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджені приватні будинки та автомобіль.

Внаслідок обстрілу села Бугаївка Чугуївського району травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: під ворожими обстрілами опинилися 4 райони, 8 цивільних зазнали поранень, - ОВА

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Автор: Марина Макєєва
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