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Рашисти завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Субота, 20 травня. У Словʼянську знов недобрий ранок. Близько 5:00 - влучання ракети у приватний будинок на вул. Мартиненка. На щастя, обійшлося без постраждалих. У наслідок обстрілу пошкоджені 10 приватних осель", - йдеться у повідомленні.

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Рашисти завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях 01
Рашисти завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях 02
Рашисти завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях 03

Автор: Ірина Дашківська
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Бомжувата босота на останньому фото,це місцеві ждуни? Виборці Штепи?
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20.05.2023 10:13 Відповісти
 
 