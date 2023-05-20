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Рашисти завдали ракетного удару по Слов’янську, - мер Лях. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі російські окупанти завдали ракетного удару по Слов’янську Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.
"Субота, 20 травня. У Словʼянську знов недобрий ранок. Близько 5:00 - влучання ракети у приватний будинок на вул. Мартиненка. На щастя, обійшлося без постраждалих. У наслідок обстрілу пошкоджені 10 приватних осель", - йдеться у повідомленні.
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Юра Малко
показати весь коментар20.05.2023 10:13 Відповісти Мені подобається 0
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