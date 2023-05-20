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Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вдосвіта росіяни ударили ракетами по Слов’янську, 1 будинок зруйновано, ще 9 пошкоджено.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару та 21 артобстрілу. У Богоявленці пошкоджено 2 будинки. Пречистівка 4 рази потрапила під артобстріл, Новоукраїнка - двічі.

"На Горлівському напрямку 2 людини загинули у Часовоярській громаді. У Торецьку 1 людина поранена, пошкоджено 4 будинки та інфраструктурний об'єкт. У Никифорівці Соледарської громади пошкоджено 13 будинків. Ракетного удару зазнала Полтавка Іллінівської громади - пошкоджено господарче приміщення", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 1 будинок у Званівці і 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному.

Також читайте: Минулої доби окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 2 людини зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 01
Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 02
Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 03
Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 04
Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 05
Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 06
Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 07
Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 08
Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 09
Доба на Донеччині: ракетні удари по Слов’янську та авіаудар по Вугледару 10

Автор: Ірина Дашківська
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