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Відкрито збір коштів на прилади нічного бачення PVS-14 для захисників України

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Відкрито збір коштів на прилади нічного бачення PVS-14 для українських воїнів.

Про це повідомив у фейсбуці військовослужбовець В'ячеслав Целуйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нічні бойові дії у напівзруйнованому місті виявилися непростою справою. Безмісячна ніч, дим від пожеж та вранішній туман настільки осліплювали, що мій напарник буквально вів мене за руку через воронки, купи розбитої цегли та шматки заліза. Бо в нього був прибор нічного бачення PVS-14, а я був сліпий. Минулого року, завдяки Анастасія Єгорова, ми отримали ПНБ PVS-7, який використовували наші водії для нічного керування автівкою. Але зіткнувшись з реаліями Фортеці, я терміново запросив у товаришів доставку його до мене", - зазначає воїн.

За його словами, цей ПНБ не оптимальний для бойових дій у місті, видно через нього середньо, з ним не можна стріляти через тепловізійний приціл.

"Але, без перебільшення, він рятував мені життя, коли треба було вночі бігти від точки А в точку Б під артилерійським обстрілом. Тим не менш, специфіка роботи вимагає відповідних засобів. Тому я вирішив відкрити збір на PVS-14, з яким простіше переміщуватися і, головне, стріляти вночі. Тим більше, що ми нарешті отримали бойові за лютнева відрядження в Бахмут і я кинув у "банку" 50 тис. власних коштів", - додає Целуйко.

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Відкрито збір коштів на прилади нічного бачення PVS-14 для захисників України 01

Він також публікує реквізити для охочих долучитися до збору коштів:

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Обратитесь к Киевским властям.
Они не знают куда деть 30 млн. гривен
Решили купить новые авто вместо еще не старых авто. Хотят кожу в машине позвежее...
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20.05.2023 10:52
+2
краще попробувати в Верховному суді, там вже по пакетах пофасовано
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20.05.2023 11:11
+2
Кастова війна:бідні воюють,бідні платять.Ні гривні від багатих.
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20.05.2023 11:13
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Обратитесь к Киевским властям.
Они не знают куда деть 30 млн. гривен
Решили купить новые авто вместо еще не старых авто. Хотят кожу в машине позвежее...
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20.05.2023 10:52 Відповісти
краще попробувати в Верховному суді, там вже по пакетах пофасовано
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20.05.2023 11:11 Відповісти
Кастова війна:бідні воюють,бідні платять.Ні гривні від багатих.
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20.05.2023 11:13 Відповісти
Це тільки Порох десь краде гроші і піариться.
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20.05.2023 11:28 Відповісти
Зеля пупь дал?
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20.05.2023 11:38 Відповісти
А Князєв не дасть? Майже 3 ляма приникав в раритетні стрінги Монсеррат Кабалье.
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20.05.2023 11:42 Відповісти
Чому досі така ситуація, що військові просять спорядження?
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20.05.2023 11:44 Відповісти
Хм, днями "Повернись Живим" передало ВІЙСЬКУ 740 ТЕПЛОВІЗОРІВ. I ще не вистачить?!
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20.05.2023 12:00 Відповісти
Интересно, PVS-14 - имеет купу модификаций и разброс цен ( в зависимости от модификации) от 200 до 5900 евро.Так на какие именно собираются деньги?
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20.05.2023 12:49 Відповісти
Пожалуйста, дайте номер карты приват
Я через минуту переведу деньги
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20.05.2023 13:02 Відповісти
+
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20.05.2023 13:06 Відповісти
 
 