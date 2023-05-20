Ліквідація пожежі на даху столичної 9-поверхівки після падіння уламків ворожого дрона. ФОТО

Сьогодні вночі, 20 травня, ворог здійснив чергову атаку на Київ.

Про це нагадує пресцентр ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтак, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах. На місці подій було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих внаслідок події немає.











Фото: Pavlo Petrov

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Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Цензор.НЕТ також писав, що під час повітряної атаки на Київ внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста.

У ніч на 20 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Києві та на Київщині працювала ППО.

За даними Повітряних сил, знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".