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Ліквідація пожежі на даху столичної 9-поверхівки після падіння уламків ворожого дрона. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі, 20 травня, ворог здійснив чергову атаку на Київ.

Про це нагадує пресцентр ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Відтак, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах. На місці подій було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих внаслідок  події немає.

Ліквідація пожежі на даху столичної 9-поверхівки після падіння уламків ворожого дрона 01
Ліквідація пожежі на даху столичної 9-поверхівки після падіння уламків ворожого дрона 02
Ліквідація пожежі на даху столичної 9-поверхівки після падіння уламків ворожого дрона 03
Ліквідація пожежі на даху столичної 9-поверхівки після падіння уламків ворожого дрона 04
Ліквідація пожежі на даху столичної 9-поверхівки після падіння уламків ворожого дрона 05

Фото: Pavlo Petrov

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Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.

Цензор.НЕТ також писав, що під час повітряної атаки на Київ внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста.

У ніч на 20 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Києві та на Київщині працювала ППО.

За даними Повітряних сил, знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
"Віталік" не командує ППО, а щоб на дальніх підступах знищувати потрібно більше систем ППО, бо площа контролю буде значно більша. Ви іноді думаєте чи аби щось написати?
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20.05.2023 11:42
+4
І навіщо показувати на який ЖК впало?????
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20.05.2023 11:58
+3
Це свіжеспечений бот вирішив похизуватися над киянами 😠
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20.05.2023 11:57
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Всі квартири цієі будівлі залиті водою при тушінні пожару на даху 🙁
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20.05.2023 11:29 Відповісти
нада на дальних подступах обнаруживать и уничтожать ,Виталик дай команду
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20.05.2023 11:32 Відповісти
"Віталік" не командує ППО, а щоб на дальніх підступах знищувати потрібно більше систем ППО, бо площа контролю буде значно більша. Ви іноді думаєте чи аби щось написати?
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20.05.2023 11:42 Відповісти
Це свіжеспечений бот вирішив похизуватися над киянами 😠
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20.05.2023 11:57 Відповісти
для Вітальки зараз головне убезпечити перспективні ділянки Києва під забудову дружище Столаром та іншими забудовниками....
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20.05.2023 11:43 Відповісти
А до злобудовної мафії питань немає?
Забудовані повітряні коридори, вздовж залізничних колій, на місті отруйних заводів тощо. Де хлопцям збивати кацапський мотлох? Громадянин ніконов, любий друзь, коли будував не думав про можливу небезпеку?
Хто бачив відео Київ-24 впізнав це різнокольорове одоробло від ніконова , збудоване з мотлоху. В мене шок був від тих квартир - як багаторівневі щілини. Це з якої дупи треба було виповзти, щоб на таке позаритись.
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20.05.2023 11:57 Відповісти
А оцей поїдений чорним грибком тетріс-хаус ?
Це яким треба бути недорозвинутим, щоб нагородити такого "дизайну" ????
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20.05.2023 12:11 Відповісти
Пардон, тетрис-холл. ГИ ДО ТА
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20.05.2023 12:13 Відповісти
І навіщо показувати на який ЖК впало?????
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20.05.2023 11:58 Відповісти
Коротше відповідь навіть на примітивні Шахеди ми дати неможемо як держава. Це показую наш справжній інжинерний та виробничій рівень.
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20.05.2023 15:32 Відповісти
 
 