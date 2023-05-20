Ліквідація пожежі на даху столичної 9-поверхівки після падіння уламків ворожого дрона. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні вночі, 20 травня, ворог здійснив чергову атаку на Київ.
Про це нагадує пресцентр ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Відтак, в одному з районів рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м. Попередньо, виявлено пошкодження у 4 квартирах. На місці подій було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих внаслідок події немає.
Фото: Pavlo Petrov
Як повідомлялося, сили протиповітряної оборони вночі 20 травня знищили всі ворожі повітряні цілі над Києвом. Зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Дарницькому, Печерському та Солом’янському районах столиці.
Цензор.НЕТ також писав, що під час повітряної атаки на Київ внаслідок падіння уламків виникла пожежа на даху багатоповерхової будівлі у Дніпровському районі міста.
У ніч на 20 травня у Києві та низці областей України оголошували повітряну тривогу. У Києві та на Київщині працювала ППО.
За даними Повітряних сил, знищено 20 ворожих "шахедів" та розвідувальний БПЛА "Мерлін-ВР".
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Забудовані повітряні коридори, вздовж залізничних колій, на місті отруйних заводів тощо. Де хлопцям збивати кацапський мотлох? Громадянин ніконов, любий друзь, коли будував не думав про можливу небезпеку?
Хто бачив відео Київ-24 впізнав це різнокольорове одоробло від ніконова , збудоване з мотлоху. В мене шок був від тих квартир - як багаторівневі щілини. Це з якої дупи треба було виповзти, щоб на таке позаритись.
Це яким треба бути недорозвинутим, щоб нагородити такого "дизайну" ????