Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
Ветерани Олександр Швецов та Сергій Храпко завершили піший марафон, зустрівшись на трасі між Києвом та Житомиром. Вони зібрали понад 3,1 млн грн на гастроскоп для київського військового шпиталю та встановили рекорд України. Збір триває, потрібно ще 500 тис.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінки учасників марафону Олександра Швецова та Сергія Храпка.
"Дякую Боже!!! Українці, дякуємо. Ми пішки подолали відстань Житомир-Київ", - написав Швецов.
"120 кілометрів обіймів, посмішок , компотів і котлет, фури , тесли і газони. Бізнесмени і електрики, продавчині і родини в святкових вишиванках. Українці - ви неймовірні!!!" - пише Храпко.
За 5 днів марафону ветерани спільними зусиллями пройшли 120 км та зібрали 3,1 млн грн на гастроскоп для київського шпиталю. Прилад коштує 3,6 млн, тож їм потрібно зібрати ще 500 тис. гривень. Збір триває, долучитися до нього можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/6oDWWR2MXE.
Також Швецов та Храпко під час марафону встановили рекорд України.
Швецов закликав ветеранів, які втратили кінцівки, не втрачати віру в свої можливості.
"Більше 8 років назад..,чесно кажучи я думав що ходити вже не зможу, а просто буду свій "залишок" пересуватися до пошти за пенсією))) Пацани та дівчата з ампутаціями: НЕ ВЕДІТЬСЯ НА ЦЮ ПАРАНОЮ У ВАШИХ ГОЛОВАХ. Бо одного разу у Вашому житті зʼявиться дядько з написом на желетці "Експерт, Національний реєстр рекордів". Підійде та скаже: "Ви встановили новий рекорд України!". Життя крута штука, а країна в якій ми живемо ще круче", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
Вони відтягли 3 млн, які б пішли на квадрокоптери чи щось інше, потрібне щоб було менше поранених і вбитих.
І піарить їх, не пам'ятаю прізвища, ділок типу Арестовича і притули з супутником.
Аби вони хотіли вирішити питання - то вибили б гроші у спецфондах. А так - відтягують гроші з фронту для збагачення чергового Арестовича.
Та народ - мудрий.
Йому відосики та шоу - і щоб побільше фейерверків.
a і є монстри без моралі, але їхня карма досягнe їх
Ось який сумний вигляд мають українські "позитивні новини", а не порномаратон.
це скільки квадрокоптерів і гастроскопів...
Якщо серйозно, їх там делегація може була, разом з Зеленською. У складчину наче ...