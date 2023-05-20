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Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

Ветерани Олександр Швецов та Сергій Храпко завершили піший марафон, зустрівшись на трасі між Києвом та Житомиром. Вони зібрали понад 3,1 млн грн на гастроскоп для київського військового шпиталю та встановили рекорд України. Збір триває, потрібно ще 500 тис.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на фейсбук-сторінки учасників марафону Олександра Швецова та Сергія Храпка.

"Дякую Боже!!! Українці, дякуємо. Ми пішки подолали відстань Житомир-Київ", - написав Швецов.

"120 кілометрів обіймів, посмішок , компотів і котлет, фури , тесли і газони. Бізнесмени і електрики, продавчині і родини в святкових вишиванках. Українці - ви неймовірні!!!" - пише Храпко.

Дивіться: Ветерани Швецов та Храпко, обидва на протезах, ідуть пішки один назустріч одному з Києва та Житомира, щоб зібрати 3,6 млн грн на обладнання для військового шпиталю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис 01

За 5 днів марафону ветерани спільними зусиллями пройшли 120 км та зібрали 3,1 млн грн на гастроскоп для київського шпиталю. Прилад коштує 3,6 млн, тож їм потрібно зібрати ще 500 тис. гривень. Збір триває, долучитися до нього можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/6oDWWR2MXE.

Також Швецов та Храпко під час марафону встановили рекорд України.

Також читайте: Запущено опитування "Досвід протезування на вітчизняних протезних підприємствах"

Швецов закликав ветеранів, які втратили кінцівки, не втрачати віру в свої можливості.

"Більше 8 років назад..,чесно кажучи я думав що ходити вже не зможу, а просто буду свій "залишок" пересуватися до пошти за пенсією))) Пацани та дівчата з ампутаціями: НЕ ВЕДІТЬСЯ НА ЦЮ ПАРАНОЮ У ВАШИХ ГОЛОВАХ. Бо одного разу у Вашому житті зʼявиться дядько з написом на желетці "Експерт, Національний реєстр рекордів". Підійде та скаже: "Ви встановили новий рекорд України!". Життя крута штука, а країна в якій ми живемо ще круче", - написав він.

Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис 02
Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис 03
Ветерани Швецов та Храпко на протезах пройшли 120 км на двох та зібрали понад 3 млн на гастроскоп. Потрібно ще 500 тис 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
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20.05.2023 12:41
+14
Хлопці. Ви найкращі !!!
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20.05.2023 12:19
+10
а голова верховного суду князєв нікуди не ходив, йому принесли 2.7 млн. доларів. і ніякого гастроскопу нєпрікасаємий князєв купувати не збирався.
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20.05.2023 12:21
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Хлопці. Ви найкращі !!!
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20.05.2023 12:19 Відповісти
Присідання заради миру?

Вони відтягли 3 млн, які б пішли на квадрокоптери чи щось інше, потрібне щоб було менше поранених і вбитих.

І піарить їх, не пам'ятаю прізвища, ділок типу Арестовича і притули з супутником.

Аби вони хотіли вирішити питання - то вибили б гроші у спецфондах. А так - відтягують гроші з фронту для збагачення чергового Арестовича.

Та народ - мудрий.
Йому відосики та шоу - і щоб побільше фейерверків.
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20.05.2023 12:59 Відповісти
Це питання не до воїнів - героїв, а до медичного керівництва, порядків там існуючих, а особливо виділення коштів державою, закупівлі обладнання на цю установу і витрат. Стосується і військової і цивільної медицини. Це ненормально, коли зарплати у судей по 50 000 -700 000, а пенсії 40 000 - 150 000 грн, що більше ніж у їх колег в США і Европі при тому жаху що твориться там /князев нічим не відрізняється від судової системи, яка створювалась з 2005 року/
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20.05.2023 13:25 Відповісти
а голова верховного суду князєв нікуди не ходив, йому принесли 2.7 млн. доларів. і ніякого гастроскопу нєпрікасаємий князєв купувати не збирався.
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20.05.2023 12:21 Відповісти
є Люди, як ці двоє ветеранів, дякуємo їм і бажаємo всього найкращого 💛💙.
a і є монстри без моралі, але їхня карма досягнe їх
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20.05.2023 12:51 Відповісти
Класна подія!
Ось який сумний вигляд мають українські "позитивні новини", а не порномаратон.
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20.05.2023 12:32 Відповісти
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20.05.2023 12:41 Відповісти
40 млн...

це скільки квадрокоптерів і гастроскопів...
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20.05.2023 13:02 Відповісти
чого причепилися ? квитки закінчилися, а летіти треба !

Якщо серйозно, їх там делегація може була, разом з Зеленською. У складчину наче ...
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20.05.2023 13:48 Відповісти
Мдаа, таке можливе лише в державі де провладці безнаказано крадуть...
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20.05.2023 12:46 Відповісти
Звиздец, якись ви себе бачети , ще э в Світі країна , де на потреби ребелітоційної медицини збирають гроші люди з обмеженими можливостями. Це *** грьобаний стид якись . Де *** держава які ці війскви захищали .
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20.05.2023 12:53 Відповісти
Та це черговий проект типу супутника притули...
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20.05.2023 13:03 Відповісти
Пожалуйста,дайте номер карты приват
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20.05.2023 12:59 Відповісти
Галина Боброва a5494c7d Галя ,перепрошую, а на віщо вам номер карти Приватна, найкраще спитайте номер телефону Зеленского, та зателефонуйте йому , і спитайте де гроші на Медеціну
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20.05.2023 13:15 Відповісти
Краще збирати на снайперські гвинтівки...
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20.05.2023 13:21 Відповісти
а у этого педира спросить не пробывали?-у него миллиарды смародеренных у армии
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20.05.2023 13:25 Відповісти
 
 