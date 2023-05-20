Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема "ідеолога" встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність ще 12 проросійських агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент в інтернеті.
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
На Полтавщині: за матеріалами СБУ 8 років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам. Один з них – працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну. Інший фігурант "просував" в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.
У Дніпропетровській області: викрито колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК "Вагнер" та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України. Деструктивні "гасла" він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.
На Донеччині: нейтралізовано цілий "осередок" проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканці регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", задіяних на східному фронті.
У Кіровоградській області: затримано мешканця Онуфрієвського району. У своїх дописах у соцмережі "Одноклассники" він називав "незаконною" деокупацію Херсону.
У Чернігівській області: повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. На власних акаунтах у соцмережах вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи. Встановлено, що син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.
На Рівненщині: задокументовано підривну діяльність двох громадянок РФ, які мають посвідки на постійне проживання в Україні. У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення.
За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
І з якої помийної ями ви вилазите..
Повернувся до хазяїна і вже розповідає, як вбивав наших хлопців. Як таке можливе?
«…Орда» все пре, її жене жадоба,
Чуже гребти їй здавна не звикать,
Однак, нагострена уже сокира, -
кілок недовго гарно затесать.
Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,
Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,
«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!
Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…
«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,
Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!
Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,
Зась нашу кров задарма проливать!
Врага на палю! Хай сидить повище,
І лупиться додому, вдалечінь,
І хай над ним Вкраїни вітер свище,
І дивиться небесна глибочінь…"
(С Гайдамака "Поклик" 2014 р)
Ще буде та буде таких гав...юків!
я іх називаю "Полезніе ідіоти" але полезніе не для нас, а для Россії.
Вже в психушках рейди СБУ.
Це навіть має сенс у довгостроковій перспективі...
Ставимо пам'ятник цій барадатій шлюсі каквдирову (десь у могильнику радиоактивних відходів) і поціновувачі п*дарасів і гівна ходять туди, квіточки носять...
Пів року і генофонд України вийде на найкращі показники у світі!
І зробили з цього піар
Бвільше нічого не не приходе на розум