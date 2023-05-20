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Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема "ідеолога" встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки нейтралізувала підривну діяльність ще 12 проросійських агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент в інтернеті.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

На Полтавщині: за матеріалами СБУ 8 років тюрми загрожує двом ворожим пропагандистам. Один з них – працівник місцевого підприємства критичної інфраструктури, який прославляв повномасштабне вторгнення в Україну. Інший фігурант "просував" в інтернеті ідею встановлення в українських містах пам’ятників Кадирову.

У Дніпропетровській області: викрито колишнього місцевого комерсанта, що героїзував бойовиків ПВК "Вагнер" та виправдовував їхню участь у штурмі українських міст на сході України. Деструктивні "гасла" він поширював через інтернет, а також під час спілкування зі знайомими.

На Донеччині: нейтралізовано цілий "осередок" проросійських інтернет-агітаторів. До нього входило 4 мешканці регіону, які вихваляли бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", задіяних на східному фронті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Припинено антиукраїнську діяльність ще 11 інтернет-агітаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області: затримано мешканця Онуфрієвського району. У своїх дописах у соцмережі "Одноклассники" він називав "незаконною" деокупацію Херсону.

У Чернігівській області: повідомлено про підозру ще двом ворожим агітаторам. На власних акаунтах у соцмережах вони розміщували пропагандистські дописи, які підхоплювали російські інтернет-групи. Встановлено, що син однієї з фігуранток є російським військовим, з яким вона перебувала на постійному зв’язку.

На Рівненщині: задокументовано підривну діяльність двох громадянок РФ, які мають посвідки на постійне проживання в Україні. У заборонених соцмережах вони дискредитували українських захисників та схвалювали злочини російських окупантів з Бурятії проти цивільного населення.

За всіма викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Читайте: У Криму під статтю про колабораціонізм можуть потрапити понад 200 000 осіб, - Ташева

Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 01
Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 02
Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 03
Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 04
Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема ідеолога встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
"встановлення в Україні пам'ятників Кадирову"

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20.05.2023 12:39
+18
прокацапське лайно, невіглас не знаючий історії, зрадник за "тридцять серебряків" це одне, але пам'ятники кадирову?! Ну, це просто психічно хворе створіння!
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20.05.2023 12:36
+9
Так і я прибічник "установки пам"ятника Кадирову"! Вибрать на території України молоду "акаційку" Шоб була гарна та рівненька Потім відловить Кадирова Зрізать у акаціїни вершину, обстругать та знять кору Потім змазать її свинячим салом (олія не підійде - бо швидко обтече А яловий чи баранячий жир твердуватий - погано змащуватиме) І насадить його на "постамент"!


«…Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.



Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…



«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…"
(С Гайдамака "Поклик" 2014 р)
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20.05.2023 12:44
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прокацапське лайно, невіглас не знаючий історії, зрадник за "тридцять серебряків" це одне, але пам'ятники кадирову?! Ну, це просто психічно хворе створіння!
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20.05.2023 12:36 Відповісти
Таких мразот только МОГИЛА исправит !ХОТЬ-бы с десяток конченных выродков , повесили , другим , не повадно -бы было
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20.05.2023 13:33 Відповісти
А чо, я тоже за то, чтобы кадырову установили памятники в Украинских городах. Только с х.ем во рту )).
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20.05.2023 12:37 Відповісти
Наша земля не помийка, всякому бидлу й вбивцям пам'ятники ставити. Ще й з причандалами у роті. Головою думайте, ніж таку дурню пропонувати. В себе дома - ставьте, що завгодно.
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20.05.2023 13:19 Відповісти
Маю на увазі конкретно на землі, або житловій площі, що за документами належить особисто Вам. Нехай Ви самі кайфуєте від такого артоб'єкту, якщо кадирка Вас так збуджує.
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20.05.2023 15:17 Відповісти
Ну йди самозадовільнись, сопляку
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20.05.2023 15:50 Відповісти
Тобто з тим, що ти школота соплива, ти згодне🤣

І з якої помийної ями ви вилазите..
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20.05.2023 16:34 Відповісти
Аа..ти з тих, що на картинки фапає. Дуже добре, що мої коменти вивчаєш і тириш фрази. А взагалі, ти набридло. Ти чмо й нецікаве.
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20.05.2023 17:02 Відповісти
"встановлення в Україні пам'ятників Кадирову"

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20.05.2023 12:39 Відповісти
А що стосовно правої руки кадирки хусейна джамбетова, який воював у чеченському добробаті?
Повернувся до хазяїна і вже розповідає, як вбивав наших хлопців. Як таке можливе?
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20.05.2023 12:41 Відповісти
вони всі воїни...воїни тік...і втік
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20.05.2023 12:43 Відповісти
Дон-фуфлогон, де мечеть?! Ти ж казав "будєм ваівать но пастроім!! Патамушта воля аллаха!"
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20.05.2023 12:41 Відповісти
воля Ісуса виявилась сильнішою
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20.05.2023 13:13 Відповісти
Е! Ти ж штучний! не виходь із ролі)).
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20.05.2023 13:39 Відповісти
Кадиркін причаївся...хитра шельма..чекає що відбудеться в кремлі
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20.05.2023 12:42 Відповісти
Що там з Чонгаром? Яйцями по 17 ? Баканов? Воєнком Борісов?
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20.05.2023 12:43 Відповісти
Ага пам'ятник, нерукотворний.
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20.05.2023 12:44 Відповісти
Так і я прибічник "установки пам"ятника Кадирову"! Вибрать на території України молоду "акаційку" Шоб була гарна та рівненька Потім відловить Кадирова Зрізать у акаціїни вершину, обстругать та знять кору Потім змазать її свинячим салом (олія не підійде - бо швидко обтече А яловий чи баранячий жир твердуватий - погано змащуватиме) І насадить його на "постамент"!


«…Орда» все пре, її жене жадоба,

Чуже гребти їй здавна не звикать,

Однак, нагострена уже сокира, -

кілок недовго гарно затесать.



Шевченко прав! Теше, неквап, сокира,

Гострить «посадку» - «…братця приласкать…»,

«Ласкаво просимо!». І хай сидить, почвара…!

Кілком нам зайд не вперше «пригощать»…



«Ребята, нет!» «А що ж, ти, «падло»,

Прийшов сюди, Вкраїну воювать?!

Сиди, паскуда, хай нас бог розсудить,

Зась нашу кров задарма проливать!



Врага на палю! Хай сидить повище,

І лупиться додому, вдалечінь,

І хай над ним Вкраїни вітер свище,

І дивиться небесна глибочінь…"
(С Гайдамака "Поклик" 2014 р)
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20.05.2023 12:44 Відповісти
Мне кажется, имеет смысл наделать сотни уменьшенных копий киевского щорса с добавлением сзади фигуры моск. агента ГРУ П.Танхиль-Танхилевича, стреляющего из браунинга в затылок украинцу, продавшемуся мокшанцам (в знак благодарности за службу). Такую правдивую и поучительную композицию расставить по всем городам Украины и, возможно, других стран. Где есть посольства/консульства/шпионские дома "дружбы" х*йлостана, поставить рядом с ними...
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20.05.2023 12:47 Відповісти
Якщо ми будемо збирать усіх подібних Щорсу та його долі і робить подібні "пам"ятники" - ми весь світ завалимо цим "ширпотребом" Пам"ятники такі повинні буть у свідомості людей - ні бронза, ні граніт, нічого не дадуть Тим більше, що там такого "накручено" - колишні "полум"яні революціонери" ставали або "жертвами", або "катами" Або ще цікавіше - спочатку "катами", а потім - "жертвами"
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20.05.2023 13:04 Відповісти
А що кадировдон вже помер?)))
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20.05.2023 12:44 Відповісти
Мне кажется, имеет смысл наделать сотни уменьшенных копий киевского щорса с добавлением сзади фигуры моск. агента ГРУ Танхиль-Танхилевича, стреляющего из нагана в затылок украинцу, продавшемуся мокшанцам (в знак благодарности за службу). Такую правдивую и поучительную композицию расставить по всем городам Украины и, возможно, других стран. Где есть посольства/консульства/шпионские дома "дружбы" х*йлостана, поставить рядом с ними...
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20.05.2023 12:45 Відповісти
Поправка. Правильнее - "из браунинга".
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20.05.2023 12:49 Відповісти
В психлікарню на пожиттєве лікування. Бо воно не сповна розуму.
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20.05.2023 12:49 Відповісти
В помийці сіф...лісному натикали пам'ятників на кожному кутку,та іншим ідолам,на яких кацапи моляться...ще дон-дона не хватало..у нас.Куміри у них однако....одні уголовники,як і керівництво мордору...
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20.05.2023 12:51 Відповісти
Хах, та в Україні такого ,,золота,, 73%!
Ще буде та буде таких гав...юків!
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20.05.2023 12:54 Відповісти
Скоріш за все ви мали на увазі що 73% це комментатори які цим і займаются,
я іх називаю "Полезніе ідіоти" але полезніе не для нас, а для Россії.
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20.05.2023 13:26 Відповісти
І це колоборанське бидло не сьогодні появилося ,пригадаєм це культивувалось десятиліттями ,спокійно до нас проїзжали сюди росіяни які вербували місцеве бидло ,інформаційний простір був переважно проросійський не тільки канали медвечука ,але і великі олігархічні канали де без перестанку показували тупі російські серіали і примітивні шоу і жодного українського патріотизму.Всі концертні зали в великих містах виступали переважно рос. актори з примітивною попсою, але це подавалось як "великая росийская культура" натомість все українське подавалось як другосортне .В силових структурах повне засилля російської агентури , а ще олігархи які майже всі були проросійські. Ось тільки до чого це превело.
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20.05.2023 12:58 Відповісти
абсолютно так... 😴
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20.05.2023 13:48 Відповісти
Дожились.
Вже в психушках рейди СБУ.
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20.05.2023 12:59 Відповісти
Блжд, в Пітері (рашка) тогоріч демонстрації і позови були щодо перейменування владою вантового моста в місті - ім'ям палкаводця Кадирова, через Дудергофський канал що. А в нас прям всередині і під час війни таке припустимо... країна суціль запроданців при владі 😬... неспроста Л.Українка про нас же й писала "Вкраїна бачила й не раз, як тії закоханці надвечір забувають все, про що співають вранці" 😴
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20.05.2023 13:03 Відповісти
А ідеологами закриття ракетних програм,розмінування стратегічних напрямків та знищення озброєння, СБУ не бажає зайнятися?
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20.05.2023 13:07 Відповісти
"********". От цікаво їм пам'ятників не вистачає? Ніколи не розумів цього "мистецтва".це тільки спотворює наші вулиці
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20.05.2023 13:08 Відповісти
А ми, як "******** 73%"давайте бюст "боневтіка" ліпити
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20.05.2023 13:09 Відповісти
Особливо достає "дві громодянки рф з посвідками на проживання в Україні", та мати військового ватника який служить у мордорі. Такі категорії мають бути під кгруглодобовим наглядом, а ще краще щоб їх не було на терріторії України.
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20.05.2023 13:10 Відповісти
Чомусь у всіх цих агітаторів завжди такий срач в квартирах
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20.05.2023 13:20 Відповісти
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20.05.2023 14:32 Відповісти
На обмен их. Посмотрим заберет ли их рашка
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20.05.2023 13:29 Відповісти
в якій камері якого сізо вони сидять? чи обмивають підозру?
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20.05.2023 13:43 Відповісти
Про памятники Кадырову - может чувак просто прикалывался?
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20.05.2023 13:55 Відповісти
Не, ну а чом-би й ні?
Це навіть має сенс у довгостроковій перспективі...
Ставимо пам'ятник цій барадатій шлюсі каквдирову (десь у могильнику радиоактивних відходів) і поціновувачі п*дарасів і гівна ходять туди, квіточки носять...
Пів року і генофонд України вийде на найкращі показники у світі!
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20.05.2023 14:19 Відповісти
Кадирка не жилєц... скоро до кобзона.
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20.05.2023 14:20 Відповісти
Так це не до СБУ, це до психіатрії.
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20.05.2023 14:29 Відповісти
Дебіл! У нас вже давно є вулиці ім. Джохара Дудаєва.
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20.05.2023 15:05 Відповісти
Мені кажеться що. сбу знайшли психічно хворих людей
І зробили з цього піар
Бвільше нічого не не приходе на розум
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20.05.2023 17:45 Відповісти
 
 