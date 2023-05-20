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Річниця наказу про вихід із "Азовсталі": у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 20 травня, через рік після наказу про вихід із "Азовсталі" Маріупольського гарнізону, у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники ходи зібралися в парку ім.Т.Г. Шевченка, звідки організованою колоною вирушили до Майдану Незалежності. Тут родичі та знайомі полонених бійців закликали владу сприяти якомога швидшому звільненню з полону захисників "Азовсталі".
У ході також взяли участь представники Коордиційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також визволені з полону воїни.
Наприкінці акції учасники ходи вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.
Організувала ходу патронатна служба "Азову".
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Отже було надано наказ про відхід, який азовці не виконали.
І хода - святкування річниці наказу наказу.
нарід мудрий.
Пекельний незагоюваний біль.
зэ-сучьяМразь предатели и убийцы украинцев
План "А" -- здати Країну пуйлу якнайшвидше.
План "Б" -- здати Країну пуйлу будь коли у будь який спосіб.
Блін, що в головах!? 😾
Товариш мого сина в літку минулого літа вступив у полк "Азов". Йому 21 рік.
Хлопці в складі " Азову" були скрізь.
Потім Бахмут. Нещодавно приїзджав на тиждень і знову там.
Так от, ця дитина, яка захищає сраки влади, яка була вже контужена, розповідає, трохи розслабившись спиртним, що влада їх, тобто " Азов" люто ненавидить.
Вже заводять справи, де є розбій, згвалтування і пр гімно, де кожному світить великий срок. Але при цьому всьому, кидаючи їх на передок, де не те що х.р не стоятиме, тим паче і гвалтувати нікого, а дії тільки на виживання.
То от до чого я веду.
Можливо вже на часі попитати *********?
Ще сьогодні почула, що Зеленський вже планує захватити російські міста.
***, іноді дивлюсь на увесь цей піздець і таке враження, що це просто сон.
Але, нехай Зеленский сбирає Квартал, ОПу, слуг, і ******** нах на росію.
Можливо їм вдасться захватити. Заїбали тварюки.( Вибачте)
Видно, «геть охляли в роботі за канаверти» у ВРУ, що і до Захисників України та їх Сімей, незмогли вийти, скотиняки !!
Це все, що треба знати про служок каламойші в Україні!!!
Хотьби шлепери з КМУ Шмигаля вийшли до Людей!!!
Слава Україні! Героям слава!
Віримо.
Чекаємо всіх наших Захисників вдома.
це вже історичний факт
Зелена шобла віддячилась і де зараз цей мудак?