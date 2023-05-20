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Річниця наказу про вихід із "Азовсталі": у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні, 20 травня, через рік після наказу про вихід із "Азовсталі" Маріупольського гарнізону, у центрі Києва відбулася хода "Чекаємо додому героїв Маріуполя".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники ходи зібралися в парку ім.Т.Г. Шевченка, звідки організованою колоною вирушили до Майдану Незалежності. Тут родичі та знайомі полонених бійців закликали владу сприяти якомога швидшому звільненню з полону захисників "Азовсталі".

Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 01
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 45


Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 03
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 04
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 05
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 06
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 07
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 08
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 09
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 10
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 11
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 12
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 13
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 14
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 15
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 16
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 17
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 18
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 19
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 20
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 21
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 22
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 23
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 24

Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 25
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 26
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 27
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 28
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 29
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 30
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 31
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 32
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 33
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 34
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 35
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 36
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 37
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 38
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 39
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 40
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 41
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 42
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 43
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 44
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 45
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 46
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 47
Річниця наказу про вихід із Азовсталі: у центрі Києва відбулася хода Чекаємо додому героїв Маріуполя 48

Також читайте: Мотопробіг на честь захисників Маріуполя вирушить зі Львова до Києва

У ході також взяли участь представники Коордиційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також визволені з полону воїни.

Наприкінці акції учасники ходи вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Організувала ходу патронатна служба "Азову".

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+48
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20.05.2023 13:43
+46
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20.05.2023 14:06
+44
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20.05.2023 13:45
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20.05.2023 13:43 Відповісти
Ось Правда!
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20.05.2023 13:45 Відповісти
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20.05.2023 13:45 Відповісти
Тільки не йдіть до ОПи, бо Дерьмак з Бубою мівіною вдавляться
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20.05.2023 13:48 Відповісти
Так их нет там сегодня. Он заблаговременно смылся в ОАЭ счета проверить, а сегодня должен перебраться в Японию.
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20.05.2023 14:02 Відповісти
"Річниця наказу про вихід із "Азовсталі"..."

Отже було надано наказ про відхід, який азовці не виконали.
І хода - святкування річниці наказу наказу.

нарід мудрий.
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20.05.2023 14:17 Відповісти
Хмм... відколи Київ захищають "Петріоти", то можна сходити й до Офісу Принижненя і поставити Зє-шоблі правильні запитання.
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20.05.2023 13:54 Відповісти
Ти впевнений, що Залужний і інші генерали не виконають наказ з ОП і не виключать системи ППО на час походу? Я не чув, щоб вони противились, коли розміновували Чонгар.
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20.05.2023 14:38 Відповісти
ОПущені щурі вистрелять собі в ногу таким наказом. І чим більше вони так робитимуть - тим глибшу яму собі викопають
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20.05.2023 14:41 Відповісти
А що їм втрачати? Закінчення війни для них вирок і велике питання, чи захоче якась країна дати їм притулок. В любому випадку вибір у них невеликий.
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21.05.2023 00:53 Відповісти
Важко уявити що пережили за рік ці жінки та родичі воїнів азовсталі. ЗЕлений виродку це твоїх рук справа, тебе не вдавило ще шашликами?
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20.05.2023 13:56 Відповісти
Річниця "виведення в полон" ...
Пекельний незагоюваний біль.
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20.05.2023 13:58 Відповісти
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20.05.2023 14:00 Відповісти
этот выродок в ночь с 23 на 24 вешал лапшу про то что никакого нападения не будет -тем самым обрекая людей на смерть
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20.05.2023 14:13 Відповісти
Подозрение ермаку и русня не только всех на одного ермака поменяет, но еще и войска выведет.
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20.05.2023 14:03 Відповісти
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20.05.2023 14:06 Відповісти
"Азавці" не здалися в полон, їх хтось здав(давайте здогадаємось хто?). У ціх людей кожен день був вибір здатись, але вони стояли. Потім надійшов наказ, і вони його виконали. Тепер вже рік в катівнях, багато хто не повернеться з віди. А ці ******* питали про Іловайськ?
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20.05.2023 14:07 Відповісти
Вони не задавались в полон і їх не брали в полон! Захисники Азовсталі, серед котрих були і бійці інших підрозділів, виконвуали наказ головнокомандувача - скласти зброю.
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20.05.2023 14:13 Відповісти
Так я ж те і кажу
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20.05.2023 14:16 Відповісти
про іловайськ, якби, багато написано, щоб його не приводити за подібний приклад...
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21.05.2023 05:46 Відповісти
Час вторгнення ми дізнались о 15:00 23 лютого. Я заїхав по дружину, забрав у свій кабінет, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3419608
зэ-сучьяМразь предатели и убийцы украинцев
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20.05.2023 14:08 Відповісти
гниды проклятые подготовили сдачу Украины кацапам
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20.05.2023 14:10 Відповісти
Так, в тому інтерв'ю Кулеба також казав що, у них є план А і план Б. Так от цікаво, котрий із тих планів спрацював!? І чи понесе хтось відповідальність за ті прийнят рішення що призвели до жахливих трагедій.
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20.05.2023 14:19 Відповісти
кулеба-враг как и вся зэ-дЕрмаковская шобла
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20.05.2023 14:28 Відповісти
Не вважаю його ворогом, просто зелений підлабузник що заради посади зраджує своїй професії і перетворює МЗС на шапіто.
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20.05.2023 17:07 Відповісти
А плани, згідно оманських домовленостей, дуже прості.
План "А" -- здати Країну пуйлу якнайшвидше.
План "Б" -- здати Країну пуйлу будь коли у будь який спосіб.
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20.05.2023 19:48 Відповісти
Де був Білецький в ті часи очатку вторгнення? Чому Його не було в Маріуполі? Який такий Азов він очолює?
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20.05.2023 14:17 Відповісти
А! Так то Білецький винний, що замість боронити країну, головнокомандувач готувався до шашликів і тупо спалив декілька тисяч бійців найбоєздатніших підрозділів лише у Маріуполі, некажучи вже про втрату міста і десятків тисяч жертв цивільних мешканців?! Чи ви вважаєте, що Білецький, лише самою своєю присутністью зупинив би всю ту армаду цапів що навалилась на місто?
Блін, що в головах!? 😾
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20.05.2023 14:26 Відповісти
Але ж президенство Порошенка таки зупинив...
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20.05.2023 15:07 Відповісти
Не відбілюйте. Чи може вам нагадати як Білецький захищав зевладу в той період?
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20.05.2023 15:10 Відповісти
И именно Беля спустил на тормозах протест бойцов в Золотом.
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20.05.2023 16:29 Відповісти
Ви плутаєте синє із квадратним, так Білецький наробив своїх справ, але до трагічних подій в Маріку він немає жодного стосунку.
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20.05.2023 17:05 Відповісти
Добрий день з майбутнього. Азов на момент початку повномасштабної війни очолював Прокопенко "Редіс".
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20.05.2023 15:09 Відповісти
билеский свине под раду носил, хоть поржем выбирал
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20.05.2023 21:16 Відповісти
Не на часі..... Тут тра аміакопровід запустити....
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20.05.2023 14:32 Відповісти
але замітьте .як воно боїться. знав .що буде хода і втік аж в Японіюі якщо довго мітингувати то не скороі повернеться
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20.05.2023 14:40 Відповісти
+++++
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20.05.2023 15:11 Відповісти
Операция по Эвакуации как говорили пропагандисты.
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20.05.2023 14:42 Відповісти
Висновок один: не вірити жодному слову цієї зеленої гниди.
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20.05.2023 20:29 Відповісти
Когда я на цензоре написал, что это не эвакуация, а сдача в плен, то мне прилетел бан. Так что у нас очень смешные патриоты. Они верят всему чему говорят, а потом удивляются когда оказывается что все не так.
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21.05.2023 04:49 Відповісти
" Годовщина сдачи в плен Азовцев зевластью.. Евакцация прямо в руки нелюдям. Обстрел Еленовки" и много погибших Героев. Отправка в Турцию, чтоб закрыть рты"
Товариш мого сина в літку минулого літа вступив у полк "Азов". Йому 21 рік.
Хлопці в складі " Азову" були скрізь.
Потім Бахмут. Нещодавно приїзджав на тиждень і знову там.
Так от, ця дитина, яка захищає сраки влади, яка була вже контужена, розповідає, трохи розслабившись спиртним, що влада їх, тобто " Азов" люто ненавидить.
Вже заводять справи, де є розбій, згвалтування і пр гімно, де кожному світить великий срок. Але при цьому всьому, кидаючи їх на передок, де не те що х.р не стоятиме, тим паче і гвалтувати нікого, а дії тільки на виживання.
То от до чого я веду.
Можливо вже на часі попитати *********?

Ще сьогодні почула, що Зеленський вже планує захватити російські міста.
***, іноді дивлюсь на увесь цей піздець і таке враження, що це просто сон.
Але, нехай Зеленский сбирає Квартал, ОПу, слуг, і ******** нах на росію.
Можливо їм вдасться захватити. Заїбали тварюки.( Вибачте)
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20.05.2023 15:04 Відповісти
Зебидлоту))
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20.05.2023 15:08 Відповісти
Хештег неначасі придумала влада, аби закрити рота простому люду, котрий не харчується рештками зі столу олігархів. А з приводу Кварталу, ОПи та т.з. слуг Ви гарно сказали; цілком підтримую! Додам ше від себе: нехай не повертаються звідтіля.
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20.05.2023 20:39 Відповісти
Жодного Стефанчука з рахаміями та опозажопниками мертвечука-бойка!!!
Видно, «геть охляли в роботі за канаверти» у ВРУ, що і до Захисників України та їх Сімей, незмогли вийти, скотиняки !!

Це все, що треба знати про служок каламойші в Україні!!!
Хотьби шлепери з КМУ Шмигаля вийшли до Людей!!!
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20.05.2023 16:08 Відповісти
У Львові також сьогодні був мітинг щодо цієї трагічної дати.
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20.05.2023 17:04 Відповісти
Тобто наказу боневтіка скласти зброю та здатися в полон! Та падла зелена хоч би вийшла до людей та вибачилася за такий злочин!!!
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20.05.2023 17:24 Відповісти
я помиляюся,чи там дійсно не видно жодної Квартальної морди,Слуг.Поворознюка,Лізи Богуцкой....
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20.05.2023 17:59 Відповісти
Безуглу забули
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20.05.2023 20:43 Відповісти
Тому зеДебіл і втік, щоб у річницю не спитали.
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20.05.2023 19:18 Відповісти
Знаю точно, що всім цим процесом керують дєрмак з татаровим. Доки ці тварюки будуть при владі, наших героїв ми не побачимо!
Слава Україні! Героям слава!
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20.05.2023 19:43 Відповісти
Тримайтеся ! Мусите бути сильними.

Віримо.

Чекаємо всіх наших Захисників вдома.
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20.05.2023 19:53 Відповісти
МАЛОРОС ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ЙОГО ПРОКРЕМЛІВСЬКІ КОЛЕГИ ЗДАЛИ ПОЛК АЗОВ КАЦАПАМ -
це вже історичний факт
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20.05.2023 20:34 Відповісти

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20.05.2023 20:40 Відповісти
Ермак сидит за одним столом с лидерами G7, ты хочешь сказать что разведки этих стран не знают что он агент Кремля? Вот с трудом в это верится.
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21.05.2023 01:13 Відповісти
А як белецький,на чолі нацжон,гонився за президентом Порошенком по всій країні,очищуючи зеленій шоблі шлях до вершини?
Зелена шобла віддячилась і де зараз цей мудак?
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21.05.2023 08:32 Відповісти
 
 