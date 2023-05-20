Зеленський у Японії зустрівся із Сунаком та прем’єркою Італії Мелоні. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Як зазначається, глава держави подякував прем’єр-міністру Великої Британії за лідерство Сполученого Королівства у міжнародній коаліції винищувачів.

"Сторони обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня. Володимир Зеленський і Ріші Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі Глави Української держави в саміті "Групи семи", - йдеться у повідомленні.

Також Офіс Президента повідомляє, що у межах робочого візиту до Японії для участі в саміті країн "Групи семи" Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

"Сторони відзначили важливість продовження діалогу між Україною та Італією щодо вагомих питань двосторонніх відносин. Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні також обговорили перші результати візиту президента України до Італії, який відбувся 13 травня", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою, - Kyodo

Під час зустрічі йшлося про оборонну та політичну підтримку нашої країни з боку Італійської Республіки.

Президент України наголосив на необхідності вдосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів.

Лідери скоординували позиції напередодні участі Володимира Зеленського в саміті держав "Групи семи".

Як повідомлялося, 20 травня Зеленський прибув у Японію на саміт G7.

Раніше глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Японії зустрінеться з президентом США Джо Байденом. За даними видання Kyodo, Зеленський проведе в Японії переговори з прем’єром Кісідою.