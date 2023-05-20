У Харкові російський дрон-камікадзе поцілив у об’єкт інфраструктури. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це в телеграмі повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, 20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе "Ланцет".
Зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.
Прокурори та слідчі ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.
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