УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18829 відвідувачів онлайн
Новини Фото ФоторепортажВійна в Україні Війна
9 894 6
обстріл (21394) Харків (3917) дрони (2592)

У Харкові російський дрон-камікадзе поцілив у об’єкт інфраструктури. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це в телеграмі повідомила Харківська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 20 травня близько 14:30 російські військові запустили на Харків безпілотник. За попередніми даними, це був дрон-камікадзе "Ланцет".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака дронами на Київщину: активно працювала ППО. Влучань не зафіксовано

Зафіксовано влучання у будівлю об‘єкта інфраструктури у Слобідському районі.

Прокурори та слідчі ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки ворожої атаки", - йдеться у повідомленні.

У Харкові російський дрон-камікадзе поцілив у об’єкт інфраструктури 01
У Харкові російський дрон-камікадзе поцілив у об’єкт інфраструктури 02
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підари під виглядом ДРГ проникають в глибину прикордоння. Така ж хрінь недавно прилетіла на сумщині.
показати весь коментар
20.05.2023 19:00 Відповісти
Ланцет далеко летить, до 40 км.
показати весь коментар
20.05.2023 19:02 Відповісти
а що вони там описують? який скарб?
показати весь коментар
20.05.2023 19:05 Відповісти
одразу видно, що ти від юриспунденції далеко-далеко... Втім, це не проблема - аби був спеціалістом у своїй сфері.
показати весь коментар
20.05.2023 19:07 Відповісти
у мене спеціальність-пенсіонер
показати весь коментар
20.05.2023 19:15 Відповісти
і нам длябі салівани ще кажуть не бити по касапським базам на їхній території?
показати весь коментар
20.05.2023 19:05 Відповісти
 
 