На півдні ППО знищила п’ять російських безпілотників. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
У Миколаївській та Херсонській областях 20 травня протиповітряна оборона знищила п’ять російських безпілотників.
Про це Повітряне командування "Південь" повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"20 травня 2023 року, на Миколаївщині та Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 ворожих БпЛА: 3 ударних БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлін-ВР" та 1 розвідувальний "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
На фото – уламки збитих ударних дронів "Ланцет".
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