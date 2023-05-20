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На півдні ППО знищила п’ять російських безпілотників. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Миколаївській та Херсонській областях 20 травня протиповітряна оборона знищила п’ять російських безпілотників.

Про це Повітряне командування "Південь" повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"20 травня 2023 року, на Миколаївщині та Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 5 ворожих БпЛА: 3 ударних БпЛА "Ланцет", 1 БпЛА "Мерлін-ВР" та 1 розвідувальний "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

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На півдні ППО знищила п’ять російських безпілотників 01
На півдні ППО знищила п’ять російських безпілотників 02

На фото – уламки збитих ударних дронів "Ланцет".

На півдні ППО знищила п’ять російських безпілотників 03
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Щира подяка нашим захисникам.
З Богом, хлопці
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20.05.2023 19:54 Відповісти
какое ПВО , Наши с пулеметов Максим их щелкают
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20.05.2023 19:55 Відповісти
 
 