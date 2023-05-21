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Українські діти ховаються у ванні під час російської ракетної атаки.ФОТО дня

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

20 травня у мережу потрапили кадри, як українські діти ховаються у ванній під час повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі фейсбуку.

Українські діти ховаються у ванні під час російської ракетної атаки 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+53
Дітки Божої опіки вам, а рашистам і їхнім сім'ям смерть максимально моторошної
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21.05.2023 01:41
+44
Все правильно матуся робить - потрібно розголошувати якнайширше те, як російські терористи тероризують українських дітей. Тікток- не тікток - це вже вторинне.
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21.05.2023 01:46
+25
Для украинцев это фото не является чем-то необычным ровно настолько же, насколько и нацистская сущность русского народа.
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21.05.2023 02:30
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Не маю фото, але я також спав у ванній кімнаті. На підлозі. Бо там виконувався закон двох стін у моїй квартирі. Більше ніде. В саму ванну я не влазив бо коротка та пластикова. Тож я не розумію в чому хайп фото з маленькими дітками. Таких випадків сотні були. Хтось і виставивив.
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21.05.2023 02:28 Відповісти
Не розуміє, убогий?- мені тебе жаль.
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21.05.2023 07:21 Відповісти
---
І дивно і страшно читати ваші коментарі...
...
Ні крихти людяності..Ні одного людського співчуття *( за винятком 1-2)
...
Таке враження що зібралися тут " прагматики" - якійсь людські покидьки
..
без душі і серця...Які виросли біля компютерніх єкранів і не бачили
..
звичайного- людського життя..
..
Та щей ведуть розмови про "вищі матерії.."
...
Може вас нікуди і не взяли через те що ви дебіли ?
..
Тому і маєте можливись зливати помиї з ваших голів у інтернет..
...
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21.05.2023 08:18 Відповісти
Закон двхох стін, якщо з кафелем на них - то отримаєш максимальне ураження осколками по ітогу
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21.05.2023 11:43 Відповісти
Не знаю де ти спало, можливо втекло з країни, але кожному нелюді своє покарання.
Може я помиляюсь і тобі не більше року і теж в памперсів?
А взагалі як, вже наржалися?
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21.05.2023 16:21 Відповісти
Ідіть в сраку, тьотю. Мій коментар на чийсь коментар, який вже видалено. Тобто він не до статті відноситься.
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21.05.2023 16:29 Відповісти
А ти вже в сраці?
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21.05.2023 18:33 Відповісти
Дітки Божої опіки вам, а рашистам і їхнім сім'ям смерть максимально моторошної
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21.05.2023 01:41 Відповісти
Все правильно матуся робить - потрібно розголошувати якнайширше те, як російські терористи тероризують українських дітей. Тікток- не тікток - це вже вторинне.
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21.05.2023 01:46 Відповісти
Именно потребителям китайского тиктока хотя бы таким образом можно узнать, что происходит в Украине.
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21.05.2023 02:31 Відповісти
Згоден. По перше у ванній небезпечно, той же кахель вразить не гірше гранати, а по друге діти, не бояться. У нас на дворі граються під час тривог, нуль уваги на сирену. Розбіглися раз, лише коли над головами почало вибухати. Сховищ все одно немає По третє, деяким аби зловити хайп, хоч так.
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21.05.2023 03:58 Відповісти
У нас теж саме, особливо після визволення Херсону, коли почали з'їжджатись свої і приїжджати біженці.
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21.05.2023 07:44 Відповісти
---
І дивно і страшно читати ваші коментарі...
...
Ні крихти людяності..Ні одного людського співчуття *( за винятком 1-2)
...
Таке враження що зібралися тут " прагматики" - якійсь людські покидьки
..
без душі і серця...Які виросли біля компютерніх єкранів і не бачили
..
звичайного- людського життя..
..
Та щей ведуть розмови про "вищі матерії.."
...
Може вас нікуди і не взяли через те що ви дебіли ?
..
Тому і маєте можливись зливати помиї з ваших голів у інтернет..
...
показати весь коментар
21.05.2023 08:16 Відповісти
Пане Лемм,а ви шмат чого?Ти чого до автора фото причепилося?Над твоєю тупою довбешкою сирени не гудуть?Ти, убоге, не бачиш,що це не постановищна світлина? Можливо вона і порушує твої етичні переконання.Не треба дивитися на такі прояви війни.У тебе,самого лемма,все ж добре.Когось розривають снаряди і ракети,давлять танки-а тут ще світлини з ванної...
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21.05.2023 08:31 Відповісти
А ти шмат чого?
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21.05.2023 18:35 Відповісти
До речі, немає ніяких доказів існування богів чи іншої магії.
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21.05.2023 01:45 Відповісти
Як і нема доказів що ви спражній до речі. Може ви NPC в якійсь компютерній грі - і те що ви написали комент не ваше рішення ( ви просто виконуєте закладенну в вас программу ).
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21.05.2023 02:00 Відповісти
Я всього навсього продукт свого середовища, а це середовище навчило мене вірити верифікації даних.
От якщо з`являться дані, що існує магія, бог, святий дух і т.д. тоді без питань, я повірю.
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21.05.2023 02:07 Відповісти
Верифікація даних кажете - ок тоді як можна веріфікувати гіпотезу що наш світ виник 15 мілярдів років тому внаслідок великого бабаху .
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21.05.2023 02:17 Відповісти
Є пропозиція сприймати реальність, а не магію, забобони та інші видумки.
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21.05.2023 02:20 Відповісти
Значить ви ви все таки NPC - програма не дає вам можливості думати інакше ніж в неї закладено ( а відповіді про великий бабах не буде ?).
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21.05.2023 02:32 Відповісти
А вам програма дає можливість шукати відповіді на наше буття? Чи окрім бородатих дядечок в платтячках нічого в файлах немає? Може таки треба якийсь модпак поставити?
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21.05.2023 07:59 Відповісти
І до речі - великий бабах таки схожий на запуск файла .exe І я сподіваюся шо там де його створили нема чокнутих москалів і м не здохнемо від падіння мопеда в єлектричне шось ( можливо там шось зовсім інше, але москалі у всіх світах - мразота ). Але як би нас не створили, я таки не вірю шо наш творець така мразота, яка створила нас за своєї подоби, а потім займалася геноцдом своїх копій.
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21.05.2023 08:12 Відповісти
главное слово "гипотеза"!!!
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21.05.2023 08:09 Відповісти
Тільки для підтвердження цієї гіпотези вже витратили прямо чи опосередковано десятки мільярдів вічнозелених президентів - ліпше вони потратили би ці гроші на вивчення океанів Землі ( ось була гіпотеза про існування " хвиль вбивць " - і гіпотезу підтвердили вони таки існують , а підтвердити гіпотези про великий бабах прямо ми не зможемо тільки опосередковано - і то це може бути не підтвердження а підгонка фактів простіше кажучи "натягування сови на глобус").
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21.05.2023 10:23 Відповісти
Абсолютно згоден. Немає жодної теорії у фізиці, яка підтверджує існування фактичної матерії як такої, немає доказу існування найменшої елементарної частки навіть поняття маси не тотожне наявності чогось, навіть теорія струн не доводить. По суті, існує тільки інформація. До речі, бачив інтерв'ю чувак, що створив гру Sims, він абсолютно впевнений, що ми живемо в матриці.
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21.05.2023 07:14 Відповісти
Якщо ми NPC в якійсь грі то слово матриця не підходить - це якщо ви мали на увазі матрицю з фільмів братів - сестер Вачовскі.
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21.05.2023 10:43 Відповісти
дописувач з ніком "Влад Лемм" виглядає більш реальним ніж "smallevilshort "
а агностицизм має таке ж право на існування як і усі релігії
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21.05.2023 10:52 Відповісти
Дописувач - реальний? Може все таки аргументи а не дописувач?
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21.05.2023 10:58 Відповісти
Як і нема доказів що ви спражній до речі(С) Це чиї слова? Вони про аргументи або про дописувача? Питання риторичні...Кінець дискусії...
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21.05.2023 11:52 Відповісти
А у нас була дискусія? Хоча яка різниця - кінець так кінець.
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21.05.2023 12:10 Відповісти
Есть, в 2014 вокруг меня кору ,ветки посрезало в форме очень много дыр ,а у меня по одному попаданию в каждую ногу и в плечо ,я нужен был Богу-у меня после этого родились ещё двое детей. Бог есть ,просто мы не знаем какие у него планы.
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21.05.2023 02:59 Відповісти
Для украинцев это фото не является чем-то необычным ровно настолько же, насколько и нацистская сущность русского народа.
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21.05.2023 02:30 Відповісти
Как же сладко спят,пусть Бог бережёт ваш сон.
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21.05.2023 02:53 Відповісти
Хай діток бог береже, але пластикова ванна точно ні від чого не вбереже, можливо тільки від дрібних скалок.
Матусі слід якось по іншому організувати безпеку діточок.
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21.05.2023 03:40 Відповісти
Просто там дітям відносно зручніше спати, ніж на підлозі
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21.05.2023 06:47 Відповісти
щоб касабскі вилупки всі і завжди сиділи у ржавих тазіках
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21.05.2023 06:09 Відповісти
Боже, бережи Україну!🙏💙💛
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21.05.2023 06:22 Відповісти
Детей стоило бы накрыть чем то плотным. Иначе осколками плитки их могло бы очень сильно ранить...
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21.05.2023 06:38 Відповісти
Це шо діти зеленского у Італії?
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21.05.2023 07:56 Відповісти
Ні, це внуки Прошенка на Мальдівах.
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21.05.2023 10:35 Відповісти
Так це Порошенко розмінував Чонгар, відвів війська, розформував танкову бригаду на північ від Києва, вивів нацгвардію з аеропорту Гостомеля, не евакуював населення, що привело до сотень тисяч смертей цивільних громадян?
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21.05.2023 11:49 Відповісти
---
І дивно і страшно читати ваші коментарі...
...
Ні крихти людяності..Ні одного людського співчуття *( за винятком 1-2)
...
Таке враження що зібралися тут " прагматики" - якійсь людські покидьки
..
без душі і серця...Які виросли біля компютерніх єкранів і не бачили
..
звичайного- людського життя..
..
Та щей ведуть розмови про "вищі матерії.."
...
Може вас нікуди і не взяли через те що ви дебіли ?
..
Тому і маєте можливись зливати помиї з ваших голів у інтернет..
...
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21.05.2023 08:14 Відповісти
Если не дай бог что - посечет осколками кафеля. Лучше уж в коридоре.
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21.05.2023 08:32 Відповісти
В садочку на Київщині є дітки,які перестали розмовляти чи ходити після почутих вибухів. Є ті в кого загинув один з батьків. І кожен з малюків знає що таке повітряна тривога і бомбосховище. Скорішої перемоги нам,діти не мають це переживати.
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21.05.2023 09:24 Відповісти
А ванна акрилова. Надійний захист малюків.
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21.05.2023 09:37 Відповісти
Да, не та ванна, у батьків клепки в голові нема.
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22.05.2023 11:54 Відповісти
Треба все робити, щоб кацапи теж так спали...
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22.05.2023 18:53 Відповісти
в мене з чавуна, але 1 ніч і все пішли соплі та так вже не робили(
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25.05.2023 19:51 Відповісти
 
 