Українські діти ховаються у ванні під час російської ракетної атаки.ФОТО дня
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
20 травня у мережу потрапили кадри, як українські діти ховаються у ванній під час повітряної тривоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі фейсбуку.
Топ коментарі
+53 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар21.05.2023 01:41
+44 Tierre
показати весь коментар21.05.2023 01:46
+25 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар21.05.2023 02:30
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Будь ласка, зачекайте...
І дивно і страшно читати ваші коментарі...
...
Ні крихти людяності..Ні одного людського співчуття *( за винятком 1-2)
...
Таке враження що зібралися тут " прагматики" - якійсь людські покидьки
..
без душі і серця...Які виросли біля компютерніх єкранів і не бачили
..
звичайного- людського життя..
..
Та щей ведуть розмови про "вищі матерії.."
...
Може вас нікуди і не взяли через те що ви дебіли ?
..
Тому і маєте можливись зливати помиї з ваших голів у інтернет..
...
Може я помиляюсь і тобі не більше року і теж в памперсів?
А взагалі як, вже наржалися?
І дивно і страшно читати ваші коментарі...
...
Ні крихти людяності..Ні одного людського співчуття *( за винятком 1-2)
...
Таке враження що зібралися тут " прагматики" - якійсь людські покидьки
..
без душі і серця...Які виросли біля компютерніх єкранів і не бачили
..
звичайного- людського життя..
..
Та щей ведуть розмови про "вищі матерії.."
...
Може вас нікуди і не взяли через те що ви дебіли ?
..
Тому і маєте можливись зливати помиї з ваших голів у інтернет..
...
От якщо з`являться дані, що існує магія, бог, святий дух і т.д. тоді без питань, я повірю.
а агностицизм має таке ж право на існування як і усі релігії
Матусі слід якось по іншому організувати безпеку діточок.
І дивно і страшно читати ваші коментарі...
...
Ні крихти людяності..Ні одного людського співчуття *( за винятком 1-2)
...
Таке враження що зібралися тут " прагматики" - якійсь людські покидьки
..
без душі і серця...Які виросли біля компютерніх єкранів і не бачили
..
звичайного- людського життя..
..
Та щей ведуть розмови про "вищі матерії.."
...
Може вас нікуди і не взяли через те що ви дебіли ?
..
Тому і маєте можливись зливати помиї з ваших голів у інтернет..
...