Минулої доби рашисти обстріляли 18 прифронтових сіл та міст Запорізької області, - ОВА . ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
68 артударів ворог завдав по Степногірську, Кам’янському, Чарівному, Білогір’ю, Малинівці, 7 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Новоданилівці, Гуляйпільському, Малій Токмачці, 8 атак БПЛА по Щербаках, Малих Щербаках, Чарівному, авіаудар по Ольгівському.
Про це повідомив голова Запорізької області Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Оріхів з артилерії та РСЗВ, крім того, застосував заборонені запалювальні боєприпаси по житлових кварталах. По Гуляйполю гатили з артилерії, РСЗВ та БПЛА", - йдеться в повідомленні.
За добу надійшло 100 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури: постраждали дачні будиночки, житлові будинки, господарчі споруди, автівки, приміщення магазину, молитовний дім, сільськогосподарська техніка.
Будь ласка, зачекайте...