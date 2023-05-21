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Минулої доби рашисти обстріляли 18 прифронтових сіл та міст Запорізької області, - ОВА . ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

68 артударів ворог завдав по Степногірську, Кам’янському, Чарівному, Білогір’ю, Малинівці, 7 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Новоданилівці, Гуляйпільському, Малій Токмачці, 8 атак БПЛА по Щербаках, Малих Щербаках, Чарівному, авіаудар по Ольгівському.

Про це повідомив голова Запорізької області Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Оріхів з артилерії та РСЗВ, крім того, застосував заборонені запалювальні боєприпаси по житлових кварталах. По Гуляйполю гатили з артилерії, РСЗВ та БПЛА", - йдеться в повідомленні.

За добу надійшло 100 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури: постраждали дачні будиночки, житлові будинки, господарчі споруди, автівки, приміщення магазину, молитовний дім, сільськогосподарська техніка.

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Минулої доби рашисти обстріляли 18 прифронтових сіл та міст Запорізької області, - ОВА  01
Минулої доби рашисти обстріляли 18 прифронтових сіл та міст Запорізької області, - ОВА  02

Автор: Марина Макєєва
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