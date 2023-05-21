Доба на Донеччині: Рашисти обстрілювали Краматорськ, Вугледар, Авдіївку та Горлівський напрямок. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ

"Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — пошкодили 2 корпуси навчальних закладів та будівлю депо.



На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 4 авіаударів та 17 артобстрілів — без жертв.



На Донецькому напрямку пошкоджено 2 будинки у Вовченці Курахівської громади. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Очеретинської громади", - йдеться в повідомленні.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Предтечиному Костянтинівської громади — у селі зруйновано 3 будинки. Торецьк зазнав ракетного удару та масованого обстрілу з Градів — поранено 6 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 2 крамниці, корпус лікарні, аптеку, ангар та котельню. Ще 2 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. У Васюківці Соледарської громади пошкоджено школу та щонайменше 4 будинки", - додав очільник обладміністрації.

За словами Кириленка, всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 8.

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