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Доба на Донеччині: Рашисти обстрілювали Краматорськ, Вугледар, Авдіївку та Горлівський напрямок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники продовжують обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ

"Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — пошкодили 2 корпуси навчальних закладів та будівлю депо.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 4 авіаударів та 17 артобстрілів — без жертв.

На Донецькому напрямку пошкоджено 2 будинки у Вовченці Курахівської громади. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Очеретинської громади", - йдеться в повідомленні.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Предтечиному Костянтинівської громади — у селі зруйновано 3 будинки. Торецьк зазнав ракетного удару та масованого обстрілу з Градів — поранено 6 людей, пошкоджено 11 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, 2 крамниці, корпус лікарні, аптеку, ангар та котельню. Ще 2 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. У Васюківці Соледарської громади пошкоджено школу та щонайменше 4 будинки", - додав очільник обладміністрації.

За словами Кириленка, всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 8. 

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Доба на Донеччині: Рашисти обстрілювали Краматорськ, Вугледар, Авдіївку та Горлівський напрямок 01
Доба на Донеччині: Рашисти обстрілювали Краматорськ, Вугледар, Авдіївку та Горлівський напрямок 02
Доба на Донеччині: Рашисти обстрілювали Краматорськ, Вугледар, Авдіївку та Горлівський напрямок 03
Доба на Донеччині: Рашисти обстрілювали Краматорськ, Вугледар, Авдіївку та Горлівський напрямок 04
Доба на Донеччині: Рашисти обстрілювали Краматорськ, Вугледар, Авдіївку та Горлівський напрямок 05

Автор: Богдан Гуньковський
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