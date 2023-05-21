Вночі у Бердянську ЗСУ уразили штаб одного з підрозділів окупантів. ФОТО

Вночі в окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада говорить, що працювала ППО.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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