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Бердянськ (374) вибух (3766)

Вночі у Бердянську ЗСУ уразили штаб одного з підрозділів окупантів. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі в окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада говорить, що працювала ППО.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Вночі у Бердянську ЗСУ уразили штаб одного з підрозділів окупантів 01
Вночі у Бердянську ЗСУ уразили штаб одного з підрозділів окупантів 02
Вночі у Бердянську ЗСУ уразили штаб одного з підрозділів окупантів 03
Вночі у Бердянську ЗСУ уразили штаб одного з підрозділів окупантів 04

Автор: Марина Макєєва
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Сьогодні вранці благодатна бавовна зійшла і на Бердянськ, який найвеличніший лідор здав без бою як і південь разом з ЗАЕС.
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21.05.2023 12:08 Відповісти
Може у них план -"Крымская Калифорния"?
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21.05.2023 12:57 Відповісти
От Бердянска до линии фронта 100 км, не HIMARS,нечто более дальнобольное. Добре.
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21.05.2023 12:16 Відповісти
добре, тільки які можуть бути штаби у такому ворожому тилу?
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21.05.2023 12:44 Відповісти
А шо озеачают красные линии на фото?
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21.05.2023 12:52 Відповісти
То знаменитые русские "красные линии" которые нелзя переходить.
Постоянно двигающиеся туда-сюда...
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21.05.2023 13:27 Відповісти
Васілію Іваничу с Пєтькой 3.14**а.
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21.05.2023 12:20 Відповісти
 
 