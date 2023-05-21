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На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області тривають лісові пожежі, що виникли близько тижня тому внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Північний лісовий офіс, інформує Цензор.НЕТ.

"Ліс зайнявся внаслідок ворожих обстрілів близько тижня тому. Через активну фазу проведення бойових дій на кордоні та наявність інженерно-технічного захисту, визначити площу пожеж досі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лісівники продовжують створювати мінералізовані смуги в лісах та навколо прилеглих населених пунктів.

"Гасіння пожежі з залученням пожежної техніки та сил особового складу неможливо у зв'язку із постійною загрозою життю та здоров'ю людей", - додали у Північному лісовому офісі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За 10 місяців повномасштабної війни випалено 60 тисяч га лісів, - Держекоінсекція

На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому 01
На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому 02
На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому 03

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Половина сибіру цьогоріч точно вигорить..
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21.05.2023 12:44
+6
Відкриємо другий фронт..
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21.05.2023 12:46
+2
то тиждень тому обстріляли та ліс загорівся, чи він загорівся вчора-позавчора???
питаю тому що бачу молодняк не пошкоджений, сосна, тим більше ціла
але це може стати приводом для тотальної вирубки
судячи по деревах, там добрий, діловий ліс, який ********** вирубувати наші депутати
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21.05.2023 13:26
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Половина сибіру цьогоріч точно вигорить..
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21.05.2023 12:44 Відповісти
Відкриємо другий фронт..
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21.05.2023 12:46 Відповісти
Сибирь - территория Украинской Сибирской Республики.
нужно признать независимость, установить дипломатические отношения, оказать помощь в развитии украинского языка и культуры.

а вам все бы сжечь
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21.05.2023 13:26 Відповісти
Касапізм треба напалмом лікувати..
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21.05.2023 13:29 Відповісти
так то кацапизм.
зачем уничтожать ресурсы на почти исконно-украинских территориях
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21.05.2023 13:32 Відповісти
Для полегшення перемоги.. нехай краще горить проклятий качапський ліс, чим гинуть найкращі наші сини...
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21.05.2023 13:34 Відповісти
Називається "Сірий Клин"
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21.05.2023 13:38 Відповісти
то тиждень тому обстріляли та ліс загорівся, чи він загорівся вчора-позавчора???
питаю тому що бачу молодняк не пошкоджений, сосна, тим більше ціла
але це може стати приводом для тотальної вирубки
судячи по деревах, там добрий, діловий ліс, який ********** вирубувати наші депутати
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21.05.2023 13:26 Відповісти
Ради живого лісу, птах та диких тварин треба гасити вогонь.Поки ми люди, а не кацапи.
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21.05.2023 14:06 Відповісти
А чи горить росія?

Чи горять посіви в рф? Чи горять ферми в рф, силосні вежі, елеватори та інше? Недопрацьовують поневолені народи рф в боротьбі за свою свободу.
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21.05.2023 23:24 Відповісти
 
 