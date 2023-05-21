На Чернігівщині горить ліс, який окупанти обстріляли близько тижня тому. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області тривають лісові пожежі, що виникли близько тижня тому внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє Північний лісовий офіс, інформує Цензор.НЕТ.
"Ліс зайнявся внаслідок ворожих обстрілів близько тижня тому. Через активну фазу проведення бойових дій на кордоні та наявність інженерно-технічного захисту, визначити площу пожеж досі неможливо", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лісівники продовжують створювати мінералізовані смуги в лісах та навколо прилеглих населених пунктів.
"Гасіння пожежі з залученням пожежної техніки та сил особового складу неможливо у зв'язку із постійною загрозою життю та здоров'ю людей", - додали у Північному лісовому офісі.
Топ коментарі
+7 Микола Микол
показати весь коментар21.05.2023 12:44
+6 Микола Микол
показати весь коментар21.05.2023 12:46
+2 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар21.05.2023 13:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
нужно признать независимость, установить дипломатические отношения, оказать помощь в развитии украинского языка и культуры.
а вам все бы сжечь
зачем уничтожать ресурсы на почти исконно-украинских территориях
питаю тому що бачу молодняк не пошкоджений, сосна, тим більше ціла
але це може стати приводом для тотальної вирубки
судячи по деревах, там добрий, діловий ліс, який ********** вирубувати наші депутати
Чи горять посіви в рф? Чи горять ферми в рф, силосні вежі, елеватори та інше? Недопрацьовують поневолені народи рф в боротьбі за свою свободу.