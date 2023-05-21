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Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські загарбники вночі вдарили керованими авіабомбами по Станіславу на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Через нічний удар керованими авіабомбами у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі. На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин 01
Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин 02
Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин 03
Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин 04
Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин 05
Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин 06
Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин 07
Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин 08

Автор: Богдан Гуньковський
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касаби отримують садомазохічне задоволення від знищення і смерті.. Дудаев був правий...
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21.05.2023 12:49 Відповісти
А як раньше Станислав назывался?
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21.05.2023 13:00 Відповісти
СаниСлава
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21.05.2023 13:04 Відповісти
пардон - Колислава
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21.05.2023 13:13 Відповісти
ЗСУ взяли Бахмут у півоточення. Українські військові просуваються у передмісті флангами, що дає можливість знищувати ворога, - Маляр
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21.05.2023 13:06 Відповісти
США готові надати Україні міжконтинентальні балістичні ракети LGM-30G Minuteman III, але з умовою, що ЗСУ не завдаватимуть ударів по території РФ - CNN.
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21.05.2023 13:08 Відповісти
 
 