Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вночі вдарили керованими авіабомбами по Станіславу на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"Через нічний удар керованими авіабомбами у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі. На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

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