Наслідки обстрілу Станіслава на Херсонщині: Пошкоджено 12 осель, будинок культури та магазин. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Російські загарбники вночі вдарили керованими авіабомбами по Станіславу на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"Через нічний удар керованими авіабомбами у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі. На щастя, мирні люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
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