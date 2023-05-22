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У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Бєлгородській області РФ повідомили, що на адміністративну будівлю у селі Головчине квадрокоптер скинув вибухівку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram.
"Надзвичайна подія у Грайворонському міському окрузі. Кілька хвилин тому з квадрокоптера на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчине було скинуто вибуховий пристрій. Загорівся дах", - написав він.
Зазначається також, що за попередньою інформацією постраждалих немає.
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У мережі також поширили фото та відео пожежі.
Топ коментарі
+14 Саша Пончик
показати весь коментар22.05.2023 07:05
+14 Старый зольдат
показати весь коментар22.05.2023 07:05
+12 Urs
показати весь коментар22.05.2023 07:23
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А квадрокоптер со взывчаткой можно купить в любом магазине.
Да, кацапня?
Помните?
Симешно вам было?
Это только начало...