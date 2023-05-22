У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

У Бєлгородській області РФ повідомили, що на адміністративну будівлю у селі Головчине квадрокоптер скинув вибухівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram.

"Надзвичайна подія у Грайворонському міському окрузі. Кілька хвилин тому з квадрокоптера на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчине було скинуто вибуховий пристрій. Загорівся дах", - написав він.

Зазначається також, що за попередньою інформацією постраждалих немає.

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У мережі також поширили фото та відео пожежі.