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У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області, спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

У Бєлгородській області РФ повідомили, що на адміністративну будівлю у селі Головчине квадрокоптер скинув вибухівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram.

"Надзвичайна подія у Грайворонському міському окрузі. Кілька хвилин тому з квадрокоптера на будівлю адміністрації сільського поселення села Головчине було скинуто вибуховий пристрій. Загорівся дах", - написав він.

Зазначається також, що за попередньою інформацією постраждалих немає.

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У мережі також поширили фото та відео пожежі.

У РФ заявили про атаку квадрокоптера на адмінбудівлю у Бєлгородській області, спалахнула пожежа 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Доброї ночі кацапня.
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22.05.2023 07:05
+14
А шо, было нельзя или спросите - нас то за что?
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22.05.2023 07:05
+12
таким чином піднімають градус оголтєлості мєстного насєлєнія, яке не палає бажанням чмобілізуватися.
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22.05.2023 07:23
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Доброї ночі кацапня.
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22.05.2023 07:05 Відповісти
А шо, было нельзя или спросите - нас то за что?
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22.05.2023 07:05 Відповісти
- Шо, кацапи? Не спиться? Цікаво - з чого-б це?
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22.05.2023 07:06 Відповісти
Перепрошую, але не вважаю, що це робота ВСУ. ВСУ із сільсовєтами не воює.🤔
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22.05.2023 07:17 Відповісти
таким чином піднімають градус оголтєлості мєстного насєлєнія, яке не палає бажанням чмобілізуватися.
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22.05.2023 07:23 Відповісти
Квадрокоптери на акмуляторах так далеко не літають. Він явно злетів десь недалеко від цього села. Тобто з території Кацапії.
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22.05.2023 09:28 Відповісти
Написано - адміністративна будівля, з чого ви взяли, що це саме сільський совєт? Може бути, що завгодно, поліцейський відділок, наприклад.
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22.05.2023 09:31 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло. Нам на втіху, на горе москалям.
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22.05.2023 07:28 Відповісти
Курская Народная Республика не хочет кормить Белгородскую Народную Республику.
А квадрокоптер со взывчаткой можно купить в любом магазине.
Да, кацапня?
Помните?
Симешно вам было?
Это только начало...
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22.05.2023 07:43 Відповісти
Мабуть були якісь докази кримінальних злочинів у тій будівлі, якщо московити її підпалили.
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22.05.2023 07:51 Відповісти
Шепот Белгород
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22.05.2023 08:08 Відповісти
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22.05.2023 08:16 Відповісти
Адмін-ізба
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22.05.2023 08:32 Відповісти
схоже що майбутні чмобіки воєнкомат хотіли спалити
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22.05.2023 12:19 Відповісти
 
 