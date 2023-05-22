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Дніпропетровщина (2407) обстріл (21411) ППО (1857)

Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є "прильоти" та постраждалі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Цієї ночі над Дніпропетровською областю збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Проте, на жаль, маємо й "прильоти"", - йдеться в повідомленні.

У Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка Він у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкодженокілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищено більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджено. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.

Читайте: Унаслідок обстрілів росіян 16 травня у Нікопольському районі Дніпропетровщини пошкоджено агропідприємство, - ОВА

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети.

Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.

Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.

зазначається, що обстеження території триває.

Також читайте: 21 травня росіяни обстріляли Дніпропетровщину, знищено приватний будинок, є пошкодження інфраструктури, - облрада

Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 01
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 02
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 03
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 04
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 05
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 06
Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є прильоти та постраждалі, - ОВА 07

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
От якби цих довбаних корегувальників прилюдно повісили та показали це на всіх ресурсах то думаю у більшості цих підарасів відпал б охота чи за гроші ***** чи від кацапсячого вірусу корегувати удари.
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22.05.2023 08:20
+18
Русня не люди. Хай повиздихають усі в пекельних борошнах!
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22.05.2023 08:03
+15
русня підлягає тотальному знищенню на планетарному рівні.
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22.05.2023 07:57
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шахеди,як відволікаючі..а ракети наведені зрадником...
Не усюди на жаль стоять ПРО ,так як над Києвом
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22.05.2023 07:56 Відповісти
ППО мало, а зрадників багато. І чим довше наші будуть зволікати з контрнаступом, тим більше таких випадків і буде, нажаль...
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22.05.2023 08:46 Відповісти
русня підлягає тотальному знищенню на планетарному рівні.
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22.05.2023 07:57 Відповісти
Русня не люди. Хай повиздихають усі в пекельних борошнах!
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22.05.2023 08:03 Відповісти
Коли так прилітає, то там 100% корегувальники були.
Вчора чи позавчора так само і в Циркуни, Харківська обл., прилітало. Корегувальників вирахували і затримали. Місцеві...
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22.05.2023 08:04 Відповісти
Шось наших " добрих " людеи менше не стає .
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22.05.2023 08:13 Відповісти
От якби цих довбаних корегувальників прилюдно повісили та показали це на всіх ресурсах то думаю у більшості цих підарасів відпал б охота чи за гроші ***** чи від кацапсячого вірусу корегувати удари.
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22.05.2023 08:20 Відповісти
русня є зло, пекло, генератор геноциду і тероризму
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22.05.2023 08:18 Відповісти
На маасковії у Воронежі палала електростанція.
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22.05.2023 08:21 Відповісти
..фуухх , сьогодні в ночі у нас небо було як на новий рік у КНР - ППО мєга круті !!
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22.05.2023 08:21 Відповісти
житлові будинки "демілітарізують" покидьки!!
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22.05.2023 10:33 Відповісти
 
 