Вночі над Дніпропетровщиною збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети, однак є "прильоти" та постраждалі, - ОВА. ФОТОрепортаж

Цієї ночі над Дніпропетровською областю збито 15 БПЛА та 4 крилаті ракети.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі захисники з ПвК "Схід" збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Проте, на жаль, маємо й "прильоти"", - йдеться в повідомленні.



У Дніпровському районі через ракетний удар поранено 27-річного чоловіка Він у лікарні в стані середньої тяжкості.



Пошкодженокілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищено більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджено. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси.

Читайте: Унаслідок обстрілів росіян 16 травня у Нікопольському районі Дніпропетровщини пошкоджено агропідприємство, - ОВА

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені 3 будівлі.



В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети.



Постраждали 7 людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні.



Зачепило 3 приватні будинки та 9 багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені 6 авто.



зазначається, що обстеження території триває.

Також читайте: 21 травня росіяни обстріляли Дніпропетровщину, знищено приватний будинок, є пошкодження інфраструктури, - облрада













