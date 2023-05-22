24 016 24
Український воїн після зустрічі з ворожим безпілотником: основний заряд ударив у бронежилет. ФОТО дня
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український військовослужбовець Іван Гарін показав своє обличчя після зустрічі із ворожим дроном-камікадзе.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Гаріна.
За його словами, основний удар взяв на себе бронежилет.
"Дорогі мої друзі! Якщо вам коли-небудь доведеться вступити в бій з дроном-камікадзе і ви були народжені в сорочці, то ваше обличчя буде виглядати приблизно ось так. Але це за єдиної умови, що ви народжені в сорочці) бо основний заряд вдарив у бронежилет, якби в голову, то такої красивої голови у мене б вже не було) взагалі я нікому не раджу вступати в бій з дронами)) але якщо немає іншого виходу, потрібно приймати бій!!!", - зазначив він.
Топ коментарі
+87 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар22.05.2023 09:07
+52 Степан Лукашёв
показати весь коментар22.05.2023 09:11
+42 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар22.05.2023 09:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Щоб шаблі не брали
Голівоньки ваші,
Герої !
та якнайбільше дохлих кацапів на власному рахунку!
Слава Україні.
Яка ментальна прірва між Захисником України і отими, - опозажопниками, служками, квартальними, суддівськими-прокурорськими-адвокатськими, митниками, податківцями, які за 20$ готові на ….
Слава Україні!!!
10:50, 22 ТРАВНЯ 2023 https://sud.ua/uk/news/ukraine/271059-vzyatka-za-prinyatie-polozhitelnogo-resheniya-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-sudi-saltan-iz-odessy
Поки Захисники боронять Україну від московитів суддівські мародерять у цей час… правопохоронна система…