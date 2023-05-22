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Український воїн після зустрічі з ворожим безпілотником: основний заряд ударив у бронежилет. ФОТО дня

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український військовослужбовець Іван Гарін показав своє обличчя після зустрічі із ворожим дроном-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Гаріна.

За його словами, основний удар взяв на себе бронежилет. 

"Дорогі мої друзі! Якщо вам коли-небудь доведеться вступити в бій з дроном-камікадзе і ви були народжені в сорочці, то ваше обличчя буде виглядати приблизно ось так. Але це за єдиної умови, що ви народжені в сорочці) бо основний заряд вдарив у бронежилет, якби в голову, то такої красивої голови у мене б вже не було) взагалі я нікому не раджу вступати в бій з дронами)) але якщо немає іншого виходу, потрібно приймати бій!!!", - зазначив він.

Український воїн після зустрічі з ворожим безпілотником: основний заряд ударив у бронежилет 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+87
Скорірошо одужання та довгих років життя справжньому воїну...
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22.05.2023 09:07
+52
Слава мужнім воінам ЗСУ!
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22.05.2023 09:11
+42
Берсек! Одужуй герою!
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22.05.2023 09:08
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Скорірошо одужання та довгих років життя справжньому воїну...
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22.05.2023 09:07 Відповісти
Щоб кулі минали,
Щоб шаблі не брали

Голівоньки ваші,
Герої !
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22.05.2023 10:08 Відповісти
Берсек! Одужуй герою!
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22.05.2023 09:08 Відповісти
Слава мужнім воінам ЗСУ!
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22.05.2023 09:11 Відповісти
Довгих рокiв тобi життя мужнiй воiн !
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22.05.2023 09:19 Відповісти
Смешной мужик.
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22.05.2023 09:28 Відповісти
Смеяться будешь в канаве при дороге...когда собаки растащат тебя на на запчасти!!!Юморист ***...
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23.05.2023 10:40 Відповісти
Я не смеюсь над ним, просто вид у него смешной на фотографии. И в этом нет ничего оскорбительного в адрес этого человека и в адрес ВСУ. Так что, не надо такое нести. Сразу видно, что малолетний поц.
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24.05.2023 02:06 Відповісти
Здрисни, лапоть!
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23.05.2023 19:36 Відповісти
Лапоть это ты.
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24.05.2023 02:02 Відповісти
Одужання Герою!
та якнайбільше дохлих кацапів на власному рахунку!
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22.05.2023 10:06 Відповісти
Це - не народження в сорочці, це - результат носіння бронежелету.
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22.05.2023 10:18 Відповісти
Довгих років життя бійцю.
Слава Україні.
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22.05.2023 10:42 Відповісти
Низький уклін Герою-Захиснику України!!! Ось таких Українців треба обирати до посад привладних!! Це відновлені Українські Козаки-характерники!!
Яка ментальна прірва між Захисником України і отими, - опозажопниками, служками, квартальними, суддівськими-прокурорськими-адвокатськими, митниками, податківцями, які за 20$ готові на ….
Слава Україні!!!
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22.05.2023 10:53 Відповісти
Головне що очі ціли.Все інше заживе.
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22.05.2023 11:07 Відповісти
Хабар за ухвалення позитивного рішення: завершено розслідування стосовно судді Салтан з Одеси НАБУ і САП завершили розслідування стосовно підозрюваної в отриманні хабара судді Салтан.

10:50, 22 ТРАВНЯ 2023 https://sud.ua/uk/news/ukraine/271059-vzyatka-za-prinyatie-polozhitelnogo-resheniya-zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-sudi-saltan-iz-odessy


Поки Захисники боронять Україну від московитів суддівські мародерять у цей час… правопохоронна система…
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22.05.2023 11:37 Відповісти
Цей бронежилет і був твоєю "сорочкою", Іване. Будеш довго жити...
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22.05.2023 11:55 Відповісти
народжений в бронежилеті а не в сорочці
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23.05.2023 09:59 Відповісти
СЛАВА ТОБІ НАШ ГЕРОЙ УКРАЇНИ!!! НИЗЕНЬКО ВКЛОНЯЄМОСЯ ТОБІ!!! ДЯКУЄМО ЗА НАШ ЗАХИСТ!!!
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23.05.2023 12:34 Відповісти
Все одно красивий.
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23.05.2023 12:57 Відповісти
Молодец!1Герой!!
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23.05.2023 14:09 Відповісти
Народився в бронежилеті, а не в сорочці.
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23.05.2023 17:48 Відповісти
Це наш характерник, якого і кулі оминають і дрони москальські не беруть! Тримайся, друже! Велика тобі дяка!
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23.05.2023 18:01 Відповісти
 
 