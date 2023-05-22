Український воїн після зустрічі з ворожим безпілотником: основний заряд ударив у бронежилет. ФОТО дня

Український військовослужбовець Іван Гарін показав своє обличчя після зустрічі із ворожим дроном-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Гаріна.

За його словами, основний удар взяв на себе бронежилет.

"Дорогі мої друзі! Якщо вам коли-небудь доведеться вступити в бій з дроном-камікадзе і ви були народжені в сорочці, то ваше обличчя буде виглядати приблизно ось так. Але це за єдиної умови, що ви народжені в сорочці) бо основний заряд вдарив у бронежилет, якби в голову, то такої красивої голови у мене б вже не було) взагалі я нікому не раджу вступати в бій з дронами)) але якщо немає іншого виходу, потрібно приймати бій!!!", - зазначив він.