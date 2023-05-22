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Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники завдали удару по аварійно-рятувальній частині ДСНС Дніпра.

Про це повідомив голова ДСНС України Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що атаки та знищення підрозділів ДСНС - це грубе порушення норм  Женевської конвенції.

"Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі!", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину 01
Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину 02
Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину 03
Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину 04

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
Я хочу бачити те саме в москoвіі
як помста
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22.05.2023 09:30
+16
Коричневая чума XXl века - путлеровский фашистский рейх, должен быть уничтожен.
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22.05.2023 09:31
+13
Про Женевські ковенції не з кацапами говорить. Вони вже собі на кілька пожиттєвих намотали.
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22.05.2023 09:27
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Про Женевські ковенції не з кацапами говорить. Вони вже собі на кілька пожиттєвих намотали.
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22.05.2023 09:27 Відповісти
Я хочу бачити те саме в москoвіі
як помста
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22.05.2023 09:30 Відповісти
і без помсти....а шоб боялись кацапы вонючие
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22.05.2023 11:02 Відповісти
А я - нет! Хочу увидеть ровную как стол и оправленную до стеклообразного состояния территорию бывшей Москвы
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22.05.2023 15:22 Відповісти
Коричневая чума XXl века - путлеровский фашистский рейх, должен быть уничтожен.
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22.05.2023 09:31 Відповісти
Яке відношення "адміністрація Дніпра" має до ДСНС?
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22.05.2023 10:01 Відповісти
Техніку з пожежної частини розпихати? А на виклики по лінії "101" як виїжджати? З різних куточків міста їхати на один виклик різними типами машин?
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22.05.2023 10:50 Відповісти
Найх пішов кончений каzапський бот.

СОУ уб"ють всіх кцп, в т.ч. тебе.
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22.05.2023 11:00 Відповісти
Могли передбачити. І заховати десь у надійніше місце. Але чомусь у Дніпрі вірять, що кацапи дотримуватимуться Женевської конвенції.
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22.05.2023 09:37 Відповісти
в Миколаєві тролейбуси розсереджують і не ставлять поруч....а тут....
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22.05.2023 09:39 Відповісти
главное пострадавших нету , а технику на заграница даст , не Камзы а Вольво
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22.05.2023 09:40 Відповісти
А потім вирахує з немитої, як репарації.
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22.05.2023 10:37 Відповісти
Для одичалої кацапськоі орди не існує жодних міжнародних правил ,
іх потрібно знищувати в такий самий спосіб , як вони знищують нас 😠
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22.05.2023 10:03 Відповісти
Где ответка.
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22.05.2023 10:11 Відповісти
в асфальте
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22.05.2023 11:05 Відповісти
Будьте прокляті кацапи!
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22.05.2023 10:29 Відповісти
мыкола дрон , ***** , звеняйте дядько за французьку, але дичину не треба писати. Як це ви себе уявляєте "распихать " . Там , на базі є специфічноі речи , як потрібні для обслуговування техніки, кисень ,пена та інше , я не буду тут вдаватися в подробиці це тільки для фахівців . Дуже шкода техніку, але це злочин, та прокуратура , забов'язана це все фіксувати.
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22.05.2023 10:47 Відповісти
То сраний бот. Не звертай уваги.
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22.05.2023 11:01 Відповісти
ЗДОХНІТЬ ОКУПАНТИ!
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22.05.2023 17:20 Відповісти
 
 