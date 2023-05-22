Наслідки удару по Дніпру: ворог обстріляв аварійно-рятувальну частину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники завдали удару по аварійно-рятувальній частині ДСНС Дніпра.
Про це повідомив голова ДСНС України Сергій Крук, інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі ворог підступно обстріляв аварійно-рятувальну частину. Зруйновано 3 будівлі, знищено понад 20 одиниць техніки. Постраждав один рятувальник", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що атаки та знищення підрозділів ДСНС - це грубе порушення норм Женевської конвенції.
"Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі!", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+19 Lis Pedersen b6e739d6
показати весь коментар22.05.2023 09:30
+16 Petrov Viktor
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+13 Игорь Швец 7e97a605
показати весь коментар22.05.2023 09:27
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як помста
СОУ уб"ють всіх кцп, в т.ч. тебе.
іх потрібно знищувати в такий самий спосіб , як вони знищують нас 😠