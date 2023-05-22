Коригував удари "шахедами" та фосфорними снарядами: Контррозвідка СБУ на Миколаївщині затримала російського агента. ФОТОрепортаж

На Миколаївщині контррозвідники СБУ затримали ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за вказівкою росіян чоловік об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, зокрема іноземного виробництва.

"Крім того, зловмисник передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed. Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову", - йдеться в повідомленні.

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Російського агента затримали під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

"Як встановило слідство, затриманим є місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці. Розвідувальну інформацію передавав російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами", - зазначили в СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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