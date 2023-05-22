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війна (56913) контррозвідка (455) Миколаївська область (1845) СБУ (10078)

Коригував удари "шахедами" та фосфорними снарядами: Контррозвідка СБУ на Миколаївщині затримала російського агента. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

На Миколаївщині контррозвідники СБУ затримали ще одного російського агента, який передавав окупантам локації Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, за вказівкою росіян чоловік об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування особового складу і техніки українських захисників. Також він намагався виявити склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ, зокрема іноземного виробництва.

"Крім того, зловмисник передавав окупантам інформацію про наслідки їхніх повітряних атак з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів Shahed. Отримані розвіддані загарбники використовували для підготовки нових та проведення повторних ударів по регіону, насамперед по Очакову", - йдеться в повідомленні.

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Російського агента затримали під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

"Як встановило слідство, затриманим є місцевий житель, якого агресор дистанційно залучив до негласної співпраці. Розвідувальну інформацію передавав російській спецслужбі через месенджер у вигляді текстових повідомлень. Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами", - зазначили в СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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Коригував удари шахедами та фосфорними снарядами: Контррозвідка СБУ на Миколаївщині затримала російського агента 01
Коригував удари шахедами та фосфорними снарядами: Контррозвідка СБУ на Миколаївщині затримала російського агента 02
Коригував удари шахедами та фосфорними снарядами: Контррозвідка СБУ на Миколаївщині затримала російського агента 03
Коригував удари шахедами та фосфорними снарядами: Контррозвідка СБУ на Миколаївщині затримала російського агента 04
Коригував удари шахедами та фосфорними снарядами: Контррозвідка СБУ на Миколаївщині затримала російського агента 05
Коригував удари шахедами та фосфорними снарядами: Контррозвідка СБУ на Миколаївщині затримала російського агента 06
Коригував удари шахедами та фосфорними снарядами: Контррозвідка СБУ на Миколаївщині затримала російського агента 07

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Ну що за хєрня , чому жоден не чинив спротив під час затримання
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22.05.2023 10:10
+12
Чергова мерзенна кінчена ублюдіна...
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22.05.2023 10:11
+6
Я так понимаю, этот отчет в том числе и для того, чтобы кацапы знали что их агент спалился и искали нового? А давать им от имени агента ложные координаты, чтобы они высаживали боеприпасы в чистое поле, или на худой конец разместить там обманки, как предлагает этот деятель, если будут проверять инфу, на это ума не хватает, это сильно сложно? Или пиар превыше всего?
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22.05.2023 10:18
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Ну що за хєрня , чому жоден не чинив спротив під час затримання
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22.05.2023 10:10 Відповісти
По стенке мозги размазать ! Это самое страшное преступление ! Или депутати пусть закон примут - таких только вешать!
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22.05.2023 10:32 Відповісти
Затримання проводить не один чоловік. А потім ще кожному присутньому працівнику ще службовий звіт потрібно писати.
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22.05.2023 11:22 Відповісти
Чергова мерзенна кінчена ублюдіна...
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22.05.2023 10:11 Відповісти
Я так понимаю, этот отчет в том числе и для того, чтобы кацапы знали что их агент спалился и искали нового? А давать им от имени агента ложные координаты, чтобы они высаживали боеприпасы в чистое поле, или на худой конец разместить там обманки, как предлагает этот деятель, если будут проверять инфу, на это ума не хватает, это сильно сложно? Или пиар превыше всего?
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22.05.2023 10:18 Відповісти
я этот вопрос задавал давно. Похоже, все эти коригувальники - белый шум, чтоб отвлечь внимание от вопроса почему СБУ не выполняет прямые обязанности - выявление предателей в руководстве.
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22.05.2023 10:38 Відповісти
коли нарешті закон дозволить вішати зрадників?
через них загинуло багато українців 😡
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22.05.2023 10:20 Відповісти
трактором давити
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22.05.2023 10:21 Відповісти
Что за гуманность к этим уродам. В 90-е банальным квартирным крадунам в ментовке отбивали почки , для того что-бы сдал подельников или взял на себя другие , нераскрытые эпизоды. Да так отбивали , что он неделями кровью ссал и готов был мать родную в подельники записать, лишь бы не гупали больше. Неужели в ментовне и сбу перевелись мастера ? Да и в СИЗО начальник оперчасти может сделать жизнь этого наводчика невыносимой, сам в петлю полезет .Плюс законодательно увеличить срока и конфискацию имущества , включая жилье. Просто вал какой-то предателей и идиотов.
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22.05.2023 10:25 Відповісти
Надмірний гуманізм нас згубить.
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22.05.2023 10:29 Відповісти
Привяжите ету мразь к месту которое оно сдало пускай сидит и ждет *награду*. Иначе ето никогда не закончится. Все рашистские агенты и диверсанты знают что их все равно или отпустят или обменяют на какого то таксиста
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22.05.2023 10:30 Відповісти
вот же *****.................................на палю........................................
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22.05.2023 10:33 Відповісти
Наслідки передають чиновники відразу після закінчення обстрілів. Приклад, сьогодні Дніпро
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22.05.2023 10:48 Відповісти
Хм.
У контррозвідці ця муйня має свою назву "ініціатиіник" (ініціативні шпигунські дії). Яка нахрен дистанційна вербовка. Це падло само вийшло на СС рифи. Воно само усвідомлюючи свої дії, їх наслідки виконувало доручення СС, проживаючи в Україні!
То *******.
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22.05.2023 11:05 Відповісти
******** на кол.
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22.05.2023 15:47 Відповісти
 
 