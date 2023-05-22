Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав 2 авіаударів та 13 обстрілів - без жертв.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 4 поранено в Авдіївці. Місто було обстріляне 9 разів, у тому числі касетними боєприпасами, - пошкоджено будинки та територію АКХЗ. 1 людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади. 4 рази під обстріл потрапила Курахівська громада", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовому Яру - пошкоджено 6 будинків і 2 промислові будівлі. У Торецьку напередодні пошкоджено 8 будинків, адмінбудівлю та школу, а зранку двома ракетами росіяни поцілили на територію шахти і в Пункт незламності - обійшлося без жертв. У Нью-Йорку поранено 1 людину, пошкоджено 3 будинки. У Никифорівці Соледарської громади зруйновано крамницю, пошкоджено 4 приватних і 3 багатоквартирні будинки. Ще 1 будинок пошкоджено у Червоному Костянтинівської ТГ.

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На Лисичанському напрямку в Лиманській ТГ пошкоджено 1 будинок у Торському і 2 у Ямполі.