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обстріл (21411) Донецька область (5741) Авдіївка (2093)

Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворог продовжує обстрілювати територію Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав 2 авіаударів та 13 обстрілів - без жертв.

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула і 4 поранено в Авдіївці. Місто було обстріляне 9 разів, у тому числі касетними боєприпасами, - пошкоджено будинки та територію АКХЗ. 1 людина поранена у Георгіївці Мар'їнської громади. 4 рази під обстріл потрапила Курахівська громада", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовому Яру - пошкоджено 6 будинків і 2 промислові будівлі. У Торецьку напередодні пошкоджено 8 будинків, адмінбудівлю та школу, а зранку двома ракетами росіяни поцілили на територію шахти і в Пункт незламності - обійшлося без жертв. У Нью-Йорку поранено 1 людину, пошкоджено 3 будинки. У Никифорівці Соледарської громади зруйновано крамницю, пошкоджено 4 приватних і 3 багатоквартирні будинки. Ще 1 будинок пошкоджено у Червоному Костянтинівської ТГ.

Читайте: Минулої доби окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 6 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА 01
Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА 02
Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА 03
Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА 04
Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА 05
Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА 06
Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА 07
Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА 08

На Лисичанському напрямку в Лиманській ТГ пошкоджено 1 будинок у Торському і 2 у Ямполі.

Автор: Ірина Дашківська
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