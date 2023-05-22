Наслідки ворожих обстрілів Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Рано-вранці 22 травня 2023 року війська РФ атакували ракетами та безпілотними літальними апаратами Дніпропетровщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.
У Дніпровському районі дістав поранення 27-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено будівлі рятувального підрозділу, спецтехніку, приватні автомобілі, автобуси, знищено вантажні та легкові автомобілі.
У Синельниківському районі постраждало 7 людей, двоє з них у лікарні. Пошкоджено приватні, багатоквартирні будинки, дитсадок, магазини, адмінбудівлі, автівки.
У м. Дніпро пошкоджено будівлі приватного підприємства.
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Ну, ну моліться виродки, щоб нам таке не почало ввижатися, бо як у вас кажуть "...небо с овчинку покажется".