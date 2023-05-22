Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

За минулу добу російські війська завдали 24 удари по Донеччині. Поліція документує наслідки обстрілів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Як зазначається, протягом доби воєнні злочини РФ зареєстровано в 13 населених пунктах. Загинули цивільні мешканці, є поранені.

"Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, Ямпіль, села Богоявленка, Вовченка, Времівка, Георгіївка. Окупанти тероризували населення авіаударами, ракетами Х-58, реактивними системами залпового вогню, артилерією, танками", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 47 цивільних об‘єктів - 32 житлових будинки, інтернат, адмінбудівлю, котельню, господарчі споруди, ЛЕП, автомобілі.

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