УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15340 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна в Україні
1 668 0
обстріл (21411) Нацполіція (13911) Донецька область (5741)

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

За минулу добу російські війська завдали 24 удари по Донеччині. Поліція документує наслідки обстрілів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Нацполіції.

Як зазначається, протягом доби воєнні злочини РФ зареєстровано в 13 населених пунктах. Загинули цивільні мешканці, є поранені.

"Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, Ямпіль, села Богоявленка, Вовченка, Времівка, Георгіївка. Окупанти тероризували населення авіаударами, ракетами Х-58, реактивними системами залпового вогню, артилерією, танками", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 47 цивільних об‘єктів - 32 житлових будинки, інтернат, адмінбудівлю, котельню, господарчі споруди, ЛЕП, автомобілі.

Також читайте: Ворог завдав авіаударів по Вугледару, Авдіївка обстріляна касетними боєприпасами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 01
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 02
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 03
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 04
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 05
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 06
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 07
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 08

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 