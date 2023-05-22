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Росія побудувала фортифікаційні укріплення на чотирьох локаціях на півдні України - супутникові знімки. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Супутниковий аналіз BBC Verify опублікував знімки фортифікаційних споруд росіян, зведених в очікуванні контрнаступу України.

Про це йдеться у матеріалі BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Західне узбережжя Криму, яке раніше було відоме своїми пляжними курортами, тепер усіяне оборонними спорудами росіян. Протяжність фортифікаційних укріплень - 25 кілометрів. На одному з пляжів окупанти встановили "зуби дракона" – бетонні блоки-піраміди, призначенні для перекриття шляхів танкам. Позаду – лінія окопів та бункери.

Деякі військові експерти припускають, що захист, швидше за все, є запобіжним заходом, а не ознакою того, що Росія розраховує захищатися від атаки з моря, оскільки Україна має невеликий військово-морський потенціал.

Аналітик розвідки Лейла Гест каже: "Укріплення, ймовірно, створені для того, щоб стримувати будь-яку сміливу українську операцію з наcтупу на Крим через море, а не на суші".

Росія побудувала фортифікаційні укріплення на чотирьох локаціях на півдні України - супутникові знімки 01

Розташований на ключовій трасі на південному сході України Токмак ЗСУ,  ймовірно, захочуть використати, щоб відрізати Крим від інших контрольованих Росією територій. Тому росіяни виселяють мешканців міста, аби перетворити його на військову фортецю та забезпечити окупантами доступ до припасів та базу для відступу.

На північ від Токмака викопано мережу окопів у дві лінії – напрямок, звідки мала б наступати Україна.

За цими траншеями є ще одне кільце укріплень навколо міста з трьома шарами оборони, які можна чітко побачити на цьому супутниковому знімку великим планом.

Росія побудувала фортифікаційні укріплення на чотирьох локаціях на півдні України - супутникові знімки 02

На захід від Токмака уздовж 35 км дороги Е105 ворог звів лінію протитанкових ровів та траншей.

"Шлях E105 є стратегічно важливим, він з’єднує контрольований Росією Мелітополь на півдні з містом Харків на півночі, який контролює Україна. Сторона, яка контролює трасу, може легко переміщати війська по регіону", - пише видання. 

Зазначається, якщо українські війська спробують скористатися цією дорогою, Росія, ймовірно, обстрілюватиме її з важкої артилерії з-за своєї оборони. Позиція Росії знаходиться в радіусі іншої сусідньої дороги – Т401, яка також може стати ціллю.

Росія побудувала фортифікаційні укріплення на чотирьох локаціях на півдні України - супутникові знімки 03

Маріупольський порт займає стратегічне положення між окупованими Росією територіями на сході та Кримом на півдні. З огляду на те, що Росія очікує, що Україна спробує відвоювати його, BBC Verify вирішила оглянути територію навколо міста, що призвело до виявлення колекції круглих траншей.

Розташована поблизу невеликого села Рівнопіль приблизно за 34 милі (55 км) на північ від Маріуполя, кожна кругла траншея має насип ґрунту посередині, можливо, або для захисту артилерії, або для підтримки стійкості гармат.

Тим часом круглі траншеї дозволяють солдатам сховатися та переміщати артилерію, щоб вона могла цілитися в будь-якому напрямку.

Росія побудувала фортифікаційні укріплення на чотирьох локаціях на півдні України - супутникові знімки 04

"Це показує, що Росія готується захищати ділянки відкритого ґрунту поряд з їхньою більш широкою мережею окопів. Але деякі аналітики відзначають, що українські війська можуть використовувати подібні супутникові зображення та спостереження з безпілотників, щоб ідентифікувати та обійти багато з цих оборонних пунктів", зазначають у виданні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни на своїй території та в окупованих районах України збудували одні з найрозгалуженіших систем оборонних споруд, - британська розвідка

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+12
А танки вільно заїхали в Білгородщену
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22.05.2023 12:33
+8
З дивана воно може і не проблема, а ти піди запитай військових котрі півтора року уже воюють чи дуже воно легко воювати з кацапами
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22.05.2023 12:39
+7
Генералу Залужному і всьому нашому війську бажаємо натхнення, удачи і професіоналізму при нанесенні жорстокого удару по російським загарбникам! Геть кацапію з української землі!
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22.05.2023 13:08
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А танки вільно заїхали в Білгородщену
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22.05.2023 12:33 Відповісти
Це як і в Брянську обл- чисто попужать і відтягнути резерви якщо поведуться.

Якщо в ОП яєць не вистачило Білорусь сателітом рашки визнати і ракету пустити по аеродрому Гомеля з якого розбомбили Чернігів, то наступ на територію рашки- це щось із розряду міфів
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22.05.2023 15:06 Відповісти
Для того й заїхали, щоб кацапи перекинули туди сили. Бо вони занадто ох...ли, вважаючи, що тільки українці мають тримати війська вздовж кордону, а для кацапів кордон буде захистом від українців.
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22.05.2023 15:10 Відповісти
Интересно, насколько эффектины эти гроздья геммороя, пардон, зубы дракона, протик шариков из карбида вольфрвма?
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22.05.2023 12:33 Відповісти
Для F-16 "нєпраблєма".
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22.05.2023 12:35 Відповісти
З дивана воно може і не проблема, а ти піди запитай військових котрі півтора року уже воюють чи дуже воно легко воювати з кацапами
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22.05.2023 12:39 Відповісти
а ви підіть і спитайте свого Зе....чому зная про вторгнення никуя не сделано было за полгода перед вторжением...и окопов не нарыли....никуя
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22.05.2023 13:57 Відповісти
Так це твій Зе,а не мій, не треба намагатися з себе відповідальність перекласти на інших, голосував за клоунів,а тепер бігаєш і розказуєш,що винен хтось інший, жалюгідне видовище
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22.05.2023 16:47 Відповісти
Поки хтось веде переговори, хтось закопується щоб зірвати контрнаступ, і ті і ті працюють в одних інтересах
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22.05.2023 12:44 Відповісти
кацапи дєбіли нужно дороги будувати
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22.05.2023 12:50 Відповісти
Навіть знаю хто їм майстер-клас може дасти.
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22.05.2023 13:07 Відповісти
Буде сміятись, але дороги також асфальтують.
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22.05.2023 13:21 Відповісти
велике крадівництво
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22.05.2023 14:01 Відповісти
Генералу Залужному і всьому нашому війську бажаємо натхнення, удачи і професіоналізму при нанесенні жорстокого удару по російським загарбникам! Геть кацапію з української землі!
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22.05.2023 13:08 Відповісти
Новый вид колорадских жуков = кацапоройки
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22.05.2023 13:57 Відповісти
З точки зору засобів, вирішувати буде (1) артилерія і (2) логістика.
Саме тому СОУ зараз вибивають артдивізіони і склади ворога.
Про що каже щоденна статистика Генштабу.

Без постачання, зв"язку, управління в місцях концентрованого ураження орки покидають свої опорники і будуть драпати на Крим.

Південному напрямку лінія фронту і потенційного прориву бл. 200 км. Її прорив у хоча б одному або кількох місцях і заглиблення СОУ бодай на 50 км розірве сухопутне сполучення Криму з парашкою.

Наступне неминуче знищення керченського мосту Штормами доведе кримське угруповання орків до оперативного оточення.

Втрата Криму робить захист лугандонії цілковито позбавленим смислу.
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22.05.2023 14:04 Відповісти
Неочікувано, правда? На Зомбомарафоні все в мармеладі, і кацапи тільки п'ють і втікають.
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22.05.2023 15:18 Відповісти
 
 