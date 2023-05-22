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СБУ (10078) Бахмут (1493) колабораціонізм (946)

СБУ затримала ворожу інформаторку, яка "полювала" за українською ППО в районі Бахмуту. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисницею виявилася мешканка Олексіїво-Дружківки. Жінка активно користувалася забороненою соцмережею "Одноклассники", де поширювала антиукраїнські дописи. Через цю соцмережу її завербував "зв’язковий" російської спецслужби, У січні цього року запропонував долучитися до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Для збору розвідданих зловмисниця виходила на місцевість та приховано спостерігала за підрозділами українських військ. Також вона "в темну" використовувала своїх сусідів та знайомих, в яких розпитувала інформацію про пересування колон військової техніки Сил оборони. Зловмисниця збирала для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на Бахмутському напрямку. Також намагалась встановити координати вогневих позицій, фортифікаційних споруд та системи протиповітряної оборони українських захисників.

Отримані відомості надсилала окупантам через месенджер у вигляді текстових повідомлень із зазначенням геолокацій українських об’єктів.

Співробітники СБУ затримали фігурантку під час виконання нею ворожого завдання. У неї виявлено мобільний телефон, який жінка використовувала для передачі агресору закритих відомостей. Жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності ( ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років тюрми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито 12 інтернет-агітаторів РФ, зокрема "ідеолога" встановлення в Україні пам’ятників Кадирову, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ затримала ворожу інформаторку, яка полювала за українською ППО в районі Бахмуту 01
СБУ затримала ворожу інформаторку, яка полювала за українською ППО в районі Бахмуту 02
СБУ затримала ворожу інформаторку, яка полювала за українською ППО в районі Бахмуту 03

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
повісьте іі на мосту
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22.05.2023 14:27
+13
Ну це якась дічь... А потом цю сволоту ще й їжею забеспечувати під арештом...
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22.05.2023 14:28
+9
Прив'язати б цю паскуду до якоїсь ракети ППО і пульнуть нею у підарській самольот!
Тількиж таку свиноматку хер яка ракета підніме...
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22.05.2023 14:44
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22.05.2023 14:16 Відповісти
повісьте іі на мосту
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22.05.2023 14:27 Відповісти
Ну це якась дічь... А потом цю сволоту ще й їжею забеспечувати під арештом...
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22.05.2023 14:28 Відповісти
Не переймайтесь так за їжу. Он у Миколаєві таким як вона давали умовно. Вона визнала провину та уклала угоду з слідчим прокуратури. Декого випускали під заставу у 200000 гривнов. Суди працюють відмінно.
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22.05.2023 15:39 Відповісти
Сранные депутатишки , только о дерибане думают , где они на каникулах ⁉️Где ваши законы оппозиции ситуации «ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» ⁉️ЗА ПОСОБНИЧЕСТВО ТЕРРОРИСТАМ -РАШИСТАМ - смерть , через повешение ‼️ТОЛЬКО ТОГДА -ГНИДИ МРАЗИ успокоятся
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22.05.2023 14:41 Відповісти
Не можуть вони такі закони прийняти, бо самі можуть і попасти під роздачу.
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22.05.2023 22:05 Відповісти
Та, ну, нафиг. Так и на себя можно выйти
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23.05.2023 22:27 Відповісти
Курва
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22.05.2023 14:43 Відповісти
Прив'язати б цю паскуду до якоїсь ракети ППО і пульнуть нею у підарській самольот!
Тількиж таку свиноматку хер яка ракета підніме...
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22.05.2023 14:44 Відповісти
та свиноматка може протитанкову міну знешкодити
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23.05.2023 10:42 Відповісти
"от туда..." Після "визволення" мабуть мріяла у руську школу піти, в четвертий клас.
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22.05.2023 14:52 Відповісти
Виключно Ліхтарна люстрація на місцях сприятиме позитивному очищенню для України, від такого ригоАнального🪆 та опозажопного🪆, а у послідуючому і служок, Лайна!!
Виключно, дератизація‼️🇺🇦❤️⚔️💯🪖👍😡😠
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22.05.2023 14:53 Відповісти
----
Як відомо з теорії права і що було доведено пррактикою- на зниження злочинності вепливає не тільки жорстокість покарання...

а його не минучість....
...
А ось ці " умовні сроки" за зраду , та 2-3 роки корегувальникам дають зворотній результат..
.
Як що я не помиляюся то бабулька тримає в правій клешні костур...
..
Це говорить про те що з "гуманітарних причин" їй посварять пальцем і відпустять..
Та ще який небудь Червоний хрест або своїж " гуманісти" будуть просити про помилування..
...
Я би їх всіх возив на місця єксгумації..
..Туди де відкопують загиблих для їхньої ідентифікації...
..
Може би трохи порозумнішали..
...
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22.05.2023 15:00 Відповісти
У шпигунів є один привілей Їх не розстрілюють а вішають. Якщо те не гуманно то автоматично давати довічне і або в шахту опускати на глибину або в труні складати.
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23.05.2023 08:44 Відповісти
невже така тварюка виживе у CІЗО
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22.05.2023 15:31 Відповісти
це ж вона у прифронтовому місці жила? Ну так хіба вже ворожий обстріл не достане оту гадюку?
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22.05.2023 17:16 Відповісти
Невже при затриманні вона не хотіла втекти з вікна 4 поверху?
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23.05.2023 12:03 Відповісти
Опять - *******!
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23.05.2023 12:04 Відповісти
От туда. Причем не опечатка - 2 раза подряд. Судя по всему, защитница узкого языка
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23.05.2023 15:59 Відповісти
 
 