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обстріл (21411) Запорізька область (2584)

Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Протягом вихідних окупанти завдали майже 160 ударів по території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області. 

20 та 21 квітня російські війська двічі обстріляли територію регіону з авіації, 9 разів із реактивних систем залпового вогню, 138 - із артилерійських установок, нанесли 10 ударів, застосувавши БПЛА. 

Загалом армія окупантів обстріляла понад 20 населених пунктів – Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенка, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Полтавка, Малинівка, Щербаки, Гуляйпільське, Затишшя, Степногірськ, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове.

Найбільше влучань працівники поліції зафіксували на Пологівщині, зокрема в Оріхові та Гуляйполі. У районних центрах зруйновані понад 10 будинків. Також ворожими обстрілами знищений особистий транспорт громадян, частково пошкоджені будівлі гуртожитку та культової споруди.

Інформації про поранених не зареєстровано.

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Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 01
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 02
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 03
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 04
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 05
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 06
Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області 07

Автор: Марина Макєєва
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Кацапид@расы этой ночью одну из сильных ракетных и шахидных атак сделали. Накрыли всю область и в ответ НИЧЕГО, а жаль 😪
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22.05.2023 14:35 Відповісти
козляри,фак
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22.05.2023 14:42 Відповісти
Шоб кацапи задохли ‼️‼️‼️ Усі‼️‼️‼️
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22.05.2023 14:56 Відповісти
 
 