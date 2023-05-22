Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж

Протягом вихідних окупанти завдали майже 160 ударів по території Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

20 та 21 квітня російські війська двічі обстріляли територію регіону з авіації, 9 разів із реактивних систем залпового вогню, 138 - із артилерійських установок, нанесли 10 ударів, застосувавши БПЛА.

Загалом армія окупантів обстріляла понад 20 населених пунктів – Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенка, Ольгівське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Чарівне, Червоне, Білогір'я, Полтавка, Малинівка, Щербаки, Гуляйпільське, Затишшя, Степногірськ, Кам'янське, Малі Щербаки, Степове.

Найбільше влучань працівники поліції зафіксували на Пологівщині, зокрема в Оріхові та Гуляйполі. У районних центрах зруйновані понад 10 будинків. Також ворожими обстрілами знищений особистий транспорт громадян, частково пошкоджені будівлі гуртожитку та культової споруди.

Інформації про поранених не зареєстровано.

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