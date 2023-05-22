З порту окупованого Маріуполя вийшло чергове російське судно з краденим українським зерном, - Андрющенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
21 травня з порту тимчасово захопленого загарбниками Маріуполя вийшло в Ростов-на-Дону чергове російське судно з викраденими двома тисячами тонами українського зерна.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергові дві тисячі тонн викрадено морем. Вчора чергове судно класу РМ3 "Междуреченск" вийшло з Маріупольського порту. Все ж таки - зерно. Цього разу знов в Ростов-на-Дону. Свою частину "зернової угоди" Росія очікувано наповнює нашим зерном", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар22.05.2023 15:18 Відповісти Мені подобається 1
Bri Bri
показати весь коментар22.05.2023 16:41 Відповісти Мені подобається 0
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