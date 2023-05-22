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зерно (1240) Маріуполь (2822) Андрющенко Петро (638)

З порту окупованого Маріуполя вийшло чергове російське судно з краденим українським зерном, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

21 травня з порту тимчасово захопленого загарбниками Маріуполя вийшло в Ростов-на-Дону чергове російське судно з викраденими двома тисячами тонами українського зерна.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергові дві тисячі тонн викрадено морем. Вчора чергове судно класу РМ3 "Междуреченск" вийшло з Маріупольського порту. Все ж таки - зерно. Цього разу знов в Ростов-на-Дону. Свою частину "зернової угоди" Росія очікувано наповнює нашим зерном", - йдеться в повідомленні. 

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З порту окупованого Маріуполя вийшло чергове російське судно з краденим українським зерном, - Андрющенко 01
З порту окупованого Маріуполя вийшло чергове російське судно з краденим українським зерном, - Андрющенко 02

Автор: Марина Макєєва
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Що ви, ка цапи ним подавилися....
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22.05.2023 15:18 Відповісти
немає українського металу, є ахметовський, отож, нема українського зерна, кажіть, падли, правду, кому сраку ліжете??!
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22.05.2023 16:41 Відповісти
 
 