За останній місяць на деокупованих територіях знайшли 50 тіл зниклих безвісти українців. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
На деокупованих територіях Донецької, Луганської та Харківської областей за місяць знайдено тіла 50 зниклих безвісти українців.
Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що фото були надані командиром пошукових груп у Донецькій, Луганській та Харківській областях Олексієм Юковим.
"Кадри були зроблені на деокупованих територіях під час відпрацювання локацій імовірних поховань. Лише за минулий місяць пошуковцям вдалося підняти п'ятдесят тіл", - зазначив Котенко.
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