Арестовичу дозволили виїхати на відпочинок в Ізраїль, мені не дозволили виїхати на заходи ПАРЄ, - нардеп Гончаренко. ФОТО

У соцмережах поширюється фото відпочинку в Ізраїлі колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат (фракція "ЄС") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Судячи з фото, не дуже схоже на важливе відрядження або робочу поїздку. А тому постає питання - яким чином йому вдалося виїхати і хто дав такий дозвіл?", - написав нардеп.

Гончаренко нагадав, що на початку травня йому заборонили приймати участь у декількох заходах, організованих ПАРЄ: конференції по виборам, засіданні комітету, спостереження за виборами в Туреччині.

"Мені не дали дозвіл навіть попри те, що Президент ПАРЄ писав листа до Верховної Ради з питанням, чому Україна порушує свої зобов’язання та перешкоджає діяльності делегата ПАРЄ. Висновки робіть самі", - зазначає нардеп.

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