УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16128 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика УкраїниФоторепортаж
37 659 196
ПАРЄ (809) Гончаренко (456) Арестович Олексій (373)

Арестовичу дозволили виїхати на відпочинок в Ізраїль, мені не дозволили виїхати на заходи ПАРЄ, - нардеп Гончаренко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

У соцмережах поширюється фото відпочинку в Ізраїлі колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича.

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат (фракція "ЄС") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Арестовичу дозволили виїхати на відпочинок в Ізраїль, мені не дозволили виїхати на заходи ПАРЄ, - нардеп Гончаренко 01

"Судячи з фото, не дуже схоже на важливе відрядження або робочу поїздку. А тому постає питання - яким чином йому вдалося виїхати і хто дав такий дозвіл?", - написав нардеп.

Арестовичу дозволили виїхати на відпочинок в Ізраїль, мені не дозволили виїхати на заходи ПАРЄ, - нардеп Гончаренко 02

Гончаренко нагадав, що на початку травня йому заборонили приймати участь у декількох заходах, організованих ПАРЄ: конференції по виборам, засіданні комітету, спостереження за виборами в Туреччині.

"Мені не дали дозвіл навіть попри те, що Президент ПАРЄ писав листа до Верховної Ради з питанням, чому Україна порушує свої зобов’язання та перешкоджає діяльності делегата ПАРЄ. Висновки робіть самі", - зазначає нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Університет у Києві скасував лекцію Арестовича через обурення студентів. Він у відповідь назвав їх "чмошниками" й "комсомольцями"

Арестовичу дозволили виїхати на відпочинок в Ізраїль, мені не дозволили виїхати на заходи ПАРЄ, - нардеп Гончаренко 03

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+53
Жирная и целлюлитная свиня.
показати весь коментар
22.05.2023 20:36
+47
Это он усиленно готовиться в составе ДРГ освобождать Крым. Там ведь тоже море есть.

показати весь коментар
22.05.2023 20:49
+43
Цельный подполковник разведчик. Вы не понимаете - это его очередной выход за линию фронта. Пробивает канал по выводу "95 квартала" из американского котла в землю обетованную.
показати весь коментар
22.05.2023 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
свои своих не бросают
показати весь коментар
22.05.2023 21:12 Відповісти
Сам Арестович, його виступи та поведінка - це типовий образ та типова характеристика всього того зеленого кодла аскарид та глистів, на чолі якого стоїть здоровенний, хрипастий, зелений, небритий ціп"як України. Вони висмоктують всю енергію, соки та кров з тіла України, брешуть Україні та нишком потішаються-сміються над нею.
показати весь коментар
22.05.2023 21:13 Відповісти
Молодец! А вата диванная пусть подгорает)))
показати весь коментар
22.05.2023 21:13 Відповісти
Гандон піддіваний відбилює люсю.
показати весь коментар
22.05.2023 21:43 Відповісти
Это выход за линию фронта
показати весь коментар
22.05.2023 21:13 Відповісти
не надо хейтить - арестовичъ поехал за "железным куполом".
показати весь коментар
22.05.2023 21:15 Відповісти
Может, у него там бабушка, и ей нужен уход.
показати весь коментар
22.05.2023 21:16 Відповісти
просто ему отдали предпочтение, потому что у него больше подписчиков.
показати весь коментар
22.05.2023 21:20 Відповісти
Просто своим можно всё.
показати весь коментар
22.05.2023 21:22 Відповісти
своїм можно все і ще трохи зверху.
показати весь коментар
22.05.2023 21:56 Відповісти
Павлік 2.0
показати весь коментар
23.05.2023 00:55 Відповісти
Три бабушки! Нет даже пять бабушек!
показати весь коментар
22.05.2023 21:21 Відповісти
Представляете, какой должен быть талантливый мальчик, если воспитывали три бабушки ?
показати весь коментар
22.05.2023 23:29 Відповісти
«Бабушкін уходнік».
показати весь коментар
23.05.2023 00:59 Відповісти
Не трогайте "героя", он на задании. Специальном. Ему и орден за это вручат, седло большое, ковер и телевизор с размаху таки вручат а может быьь вручАт. И звание очередное внеочередно вручат.
показати весь коментар
22.05.2023 21:19 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 21:20 Відповісти
А з'якого перепугу воно відпочиває???? вОно повинно бути на фронті рядовим, підносити снаряди до піону, іншого для нього не може бути, воно в піхоті ні кого не прикриє!!!!ця зіна, скотиняка!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
22.05.2023 21:25 Відповісти
По ідеї це наш новий президент) 73 ***** і виберуть так що без матюків про нового лідера
показати весь коментар
22.05.2023 22:16 Відповісти
нового ******
показати весь коментар
23.05.2023 00:18 Відповісти
В мене одного таке відчуття, що ця влада дуже погано закінчить?
показати весь коментар
22.05.2023 21:27 Відповісти
Ні звісно, ще пару десятків місцевих дописувачів так вважають. )
показати весь коментар
22.05.2023 21:33 Відповісти
Для того щоби іронія дійшла обов'язково треба ставити смайлик
показати весь коментар
22.05.2023 21:37 Відповісти
Звичайно. Тут багато читачів з невисоким, як у вас, IQ. )
показати весь коментар
22.05.2023 21:41 Відповісти
Читайте ефект Даннінга-Крюгера
показати весь коментар
22.05.2023 21:59 Відповісти
Мийте руки перед їжею. )
показати весь коментар
22.05.2023 22:01 Відповісти
У мене відчуття, що Україна закінчить погано із цією владою. А саме сумне, що мої "відчуття", мене ще не підводили. Дай Боже аби цього разу помилявся.
показати весь коментар
22.05.2023 23:26 Відповісти
Тревожно?
показати весь коментар
22.05.2023 23:29 Відповісти
Тревожно?
Та ні, сумно..
показати весь коментар
22.05.2023 23:58 Відповісти
Терористу №1 приписують вислів : "Ни одно правительство не упадёт , пока его не уронят."
показати весь коментар
22.05.2023 23:26 Відповісти
«То що падає, потрібно ще підштовхнути!».© Фрідріх Ніцше.
показати весь коментар
23.05.2023 10:11 Відповісти
Не береже себе (Арестович) все про народ думає, пора і на відпочинок в Ізраїль.
показати весь коментар
22.05.2023 21:28 Відповісти
Ну поехал хлопец втрамбовать бабло по надёжному, на кого то или в мудрый банк в третьей стране( там где Маями) отлистать часть. Дорога накатаная, схема проверенная за 25 лет последних, тысячи ею прошли и идут. Лярды вытекают---но куда то то втекают! Взвейтесь соколы орлами---полна жопа огурцов! Кстати там за казначея-диспетчера вадька-гадька рабинович! Надежный фраер.
показати весь коментар
22.05.2023 21:34 Відповісти
Це для всіх тих, хто слухав цього балабола.
показати весь коментар
22.05.2023 21:34 Відповісти
Ви нічего ні панімаєтє! Єта спіцзаданіє захвату залізного купола, там на пляжі їх багато можна натирити)))
показати весь коментар
22.05.2023 21:36 Відповісти
Буданов так і сбреше , що Люся аферістовіч Джеймс бонд 💯‼️Шевченко , Співак, добкін , кіреев - всі покідьки СПЕЦАГЕНИ НА ЗАДАНІІ
показати весь коментар
22.05.2023 22:27 Відповісти
Проте потім у ютубі з Фейгіним буде важно зя'являти що здійснював важливий робочий візіт...як колись Коля Тіщенко...між іншим вони як брати...)))
показати весь коментар
22.05.2023 21:38 Відповісти
Гончаренка недавно питали, чи підтримує він закриття кордонів для чоловіків, він відповів, що так, в країні війна, і крапка. А коли його не випустили за кордон через його принципову позицію по підтримці закритих кордонів, то воно заскавчало. А арестович, здається, ніде не заявляв, що він за закриті кордони. Це карма.
показати весь коментар
22.05.2023 21:45 Відповісти
Це бред
показати весь коментар
22.05.2023 21:53 Відповісти
бред, що саме? що гончаренко підтримує закриття кордонів? чи те, що він заскавчав, що його не випустили, ТОМУ ЩО КОРДОНИ для чоловіків ЗАКРИТІ???? і він це підтримує.
показати весь коментар
22.05.2023 23:03 Відповісти
Ты хоть понял куда надо было ехать Гончаренко? Люсин обожатель,наверное?
показати весь коментар
22.05.2023 22:07 Відповісти
Ты хоть понял, что я живу в 21 веке в отличии от тебя, и я точно знаю, что гончаренко мог присутствовать на конференции онлайн, для этого не нужно никуда ехать
показати весь коментар
22.05.2023 23:01 Відповісти
Дипломатія, це на 99 відсотків кулуарні договорняки і 1% того що виходить у публічний простір. У Гончаренко вже є не тільки досвід, але й напрацьовані зв'язки, котрі він міг ефективно застосувати. Свого часу Гончаренко разом зі своєю командою домігся вигнання росії із ПАРЕ. Це є доказ його ефективності. І замість того щоб використати його на користь України, посилити наші позиції і послабити ворога, Зелені діджиталізатори піклуються лише про рейтинг і відпускають своїх пропагандистів до Ізраїлів на морько...
Може ви живете в 21 столітті, але ваше розуміння процесів на рівні трусавецької школи депутатів.
показати весь коментар
22.05.2023 23:42 Відповісти
Кулуарні домовленості не бувають по відеозв'язку? Якщо в мене трускавецька школа, то ви з печери вилізли.
показати весь коментар
22.05.2023 23:46 Відповісти
Ви геть кумедний... реально, ви в житті хоч одні серйозні перемовини проводили? А як що вам треба провести перемовин із людиною до котрою нікого непідпускають? Зрозуміло що ні, зрозуміло що ви не знаєте.
Кулуарні домовленості по відео зв'язку . Це новий анекдот.
Із такою логікою навіщо Зеленський їздить у свої турне? Хай би тут по відеозв'язку смішив адміністрацію байдена) ах да, ето же другое.
показати весь коментар
22.05.2023 23:56 Відповісти
Ви впевнені, що гончаренко може про щось таке домовлятися, де потрібна тільки фізична присутність? І як президенти спілкуються між собою по телефонному зв'язку? Ну президенти це пішаки в порівнянні з гончаренко
показати весь коментар
23.05.2023 12:18 Відповісти
А ви впевнені що виключення росії із ПАРЕ можлив було досягти самим лише відео зв'язком? Серйозно?!
Якщо вам, треба аби опонент прийняв рішення, котре він не хоче приймати то лише самими вмовляннями ви нічого не досягнете, ви це розумієте?? Ну блін, подивіться хоч "картковий будинок", або комедійний але гарний "Brink". Там, як раз про це.
Сподіваюсь ви достатньо дорослий аби почути наступне..?
В дипломатії, політиці, та й у бізнесі для досягнення мети використовують Усі важелі впливу, шантаж, компромат, підкуп, погрози і залякування, ультиматуми...
Якій, вибачте, в дупу відео зв'язок коли вам треба перетягнути французів, або німців на свою сторону!? Анекдота будете їм розповідати, або хфокуса покажете і вони побачать що ви гарний хлопчик? Або може на совість натиснете тому хто бере хабарі від цапів??
Час вже подорослішати!
показати весь коментар
23.05.2023 13:30 Відповісти
Ви прикольне, гончаренко шантажував і погрожував німцям і французам в кулуарах, щоб вигнати рашку з ПАРЕ
показати весь коментар
23.05.2023 15:30 Відповісти
Ви, приписали мені того що я не казав, аби скрити свою упередженість або недалекість. От і всьо.
Далі.
Котрі із важелів тиску використав Олексій мені невідомо і чесно кажучи геть не цікавить, мені головне результат, бо це і є головна оцінка роботи і ефективності чиновника.
Льоша був ефективним, а при зелених же - рашку майже одразу повернули в ПАРЕ. І це - також результат.
Тепер же, зелені блокують виїзд результативних чиновників за кордон, бо вони лише переймаються рейтингами, а долєю держави під час війни, коли українці висять на волосині над пеклом - ні. а ви це покриваєте і виправдовуєте через свою упередженість або недалекість...
Дякую, дуже дякую
показати весь коментар
23.05.2023 16:45 Відповісти
Якби льоша хоча б раз заявив, що не випускати чоловіків за кордон - це порушення конституції і базових прав людини, то його скавчання було б хоча б не лицемірним, і я його підтримав би. Але твій альоша переживає тільки за його права, які зельона влада порушила
показати весь коментар
23.05.2023 21:51 Відповісти
Ха😹
Із хворої голови на здорову! Вас бачу тільки він непокоїть, до інших у вас претензій немає.
Біле пальто рожеві окуляри, ага знаємо, плавали.
І він не мій, а радше ваш пунктік, на котрому весь світ зійшовся.
І тикати свої жінці будете 😼
показати весь коментар
23.05.2023 22:21 Відповісти
Благодаря таким как вы и существуют такие как Ермак, Арестович и вся зеленая гвардия врунов, воров и предателей
показати весь коментар
23.05.2023 17:46 Відповісти
шакалы....
показати весь коментар
22.05.2023 21:47 Відповісти
Люся трохи потовстіла.
показати весь коментар
22.05.2023 21:47 Відповісти
Мівіна.)
показати весь коментар
22.05.2023 22:02 Відповісти
Може, вагітна від Марка Фейгіна?
показати весь коментар
22.05.2023 22:09 Відповісти
І це теж.
показати весь коментар
22.05.2023 22:35 Відповісти
Само прізвище, вказує на те, де воно повинно відпочивати,,, Зараз, хто воно таке? Чому не захищає Україну на фронті, як більшість чоловіків призовного віку? Відпочинок.., після чого? І хто дозволив виїхати за кордон військовослужбовцю, під час війни???
показати весь коментар
22.05.2023 21:52 Відповісти
так он вроде к тому же офицер.
показати весь коментар
22.05.2023 21:58 Відповісти
Вибачте, написано що воно військовослужбовець, але достатньо того, що воно чоловіків призовного віку! Доктора наук, олімпійці, актори, співаки, та кращі сини України, гинуть на фронті, а воно відпочиває...
показати весь коментар
22.05.2023 22:19 Відповісти
Во верашнем своем диалоге с фейгиным, арестович наверное более 10 мин. взахлеб расхваливал гений Зеленского и Ермака. Я еще подумал, что наверное за это ему разрешили сьездить за границу. Ну вот, все просто.
показати весь коментар
22.05.2023 21:53 Відповісти
ну "устал" п.. деть як троцький!
показати весь коментар
22.05.2023 21:54 Відповісти
Це падло повісити треба, хоч на гвіздок, хоч на ліхтарний стовп, хай висить на радість людям
показати весь коментар
22.05.2023 21:56 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 21:57 Відповісти
показати весь коментар
22.05.2023 21:58 Відповісти
Ой *** какая несправедливость,одного на пляж выпустили,а другого по важным делам завернули,вспомни как твой босс отобрал гражданство у Саакашвили и дал украинское гражданство путинцу фуксу.
показати весь коментар
22.05.2023 22:09 Відповісти
Сам надав - сам і позбавив.... бо як писали зелені жаби "має право на помилку"...
показати весь коментар
22.05.2023 22:17 Відповісти
не порівнюйте справжнього Гетьмана УКраїни з цим зеленим запроданцям і колоборантом !!!

показати весь коментар
23.05.2023 03:35 Відповісти
Липецкий инвестор провалил экономическую политику,министором при нем работал откровенный фээсбэшник - он такой же балбес,как и выходец из шоубизнеса.
показати весь коментар
23.05.2023 06:29 Відповісти
зате зе проводив 2ю5 роки довалі успішну, в т.ч. економічну політику правда на користь паРаші та місцевих олігархів на кштал бені к., ахметки і тд.тп. та прицьому безбожно крав на "великому будівництві" !!! а ще ліквідував усі реформи Порошенка в ЗСУ, перетвривши їх на щось пождібне до кацапської окупаційної "са", похи рив ракетну програму, не закупив жодного знаряду для САУ ...







показати весь коментар
23.05.2023 06:46 Відповісти
И нах ты мне это показываешь капитан очевидность?это два балбеса.
показати весь коментар
23.05.2023 15:17 Відповісти
Не удивлюсь, если кто то типа Буданова начнет рассказывать , как серетно в Израиле проявил себя Арестович и , мол, надо его к награде представить.
показати весь коментар
22.05.2023 22:11 Відповісти
а до этого совсем недавно он отметился в Прибалтике и в Италии . Это то что известно...
показати весь коментар
22.05.2023 22:33 Відповісти
Судя по фото это пляж Герцлии питуах, даже в самой сраной гостинице ,,Виктория,, двухместный голимый номер стоит за 400 зелени без завтраков.
показати весь коментар
22.05.2023 22:14 Відповісти
Если ещё и завтракать, то как плавать с таким пузом ?
показати весь коментар
22.05.2023 23:13 Відповісти
показати весь коментар
23.05.2023 05:57 Відповісти
Давайте по фактам
Арестович виїхав, тому що пропустили прикордонники.

Гончаренко може зробити офіційний депутатський запит до прикордонників - згідно чого випустили Арестовича.

А якщо Гончаренка не випустили, то хай надасть докази, що прикордонник відмовив у перетині кордону, і згідно чого відмовив, якщо звісно він пробував перетнути кордон.

Поки це слова без доказів, доказ тільки фото Арестовича, котрий спробував, та якого чомусь випустили.

Президент не обмежував виїзд за кордон, він скопіював норму Конституції "можуть бути обмежені", а ким та що обмежено не уточнив.
Тому прикордонники випускають тих, хто перетинає кордон, незважаючи на постанову КМУ про перетин кордону, наприклад
- всіх чиновників випускали до 2023 Нового Року, поки не стався скандал, та чиновників не добавили в цю постанову - що тільки у відрядження. А до змін чого випускали?
- Квартал 95 - як діячів культури немає в постанові КМУ - проте їх випускали, та випускають. Офіційна відповідь - вони домовились, що якщо щось задонатять на потреби ЗСУ, то можна виїхати

Арестович - майже діяч культури, та міг пообіцяти щось задонатити "з пляжу" на потреби ЗСУ - тобто всі умови виконані.

Хто там з депутатів, хотів прийняти закон, щоб власників дипломатичних паспортів випускали без питань за кордон?

Як депутат, маєте право змінювати закони, проте замість зміни законів, чомусь не подобається коли не виконання закону персонально впливає
показати весь коментар
22.05.2023 22:30 Відповісти
Виніпанімаєтє етадругоє!!!
баба люся абдристович дуже добре володіє язиком (мабуть як кажуть московити- "шершавий"...за бажанням...де треба), а також чорноротий як "солов'їний помет"-як хтось зачепить з українців...
показати весь коментар
22.05.2023 22:43 Відповісти
Нам впарят, шо єто какой-то местный *****, похожий на легендарного Арыстовыча!
показати весь коментар
22.05.2023 22:46 Відповісти
Анальная мразь под Полковником!
показати весь коментар
22.05.2023 23:03 Відповісти
ОМЕРТА МАФІЯ ДЕРЬМА НОСТРИ ГНИДИ вгрызшееся в тело украинцев
показати весь коментар
22.05.2023 23:03 Відповісти
Арестович конечно редкостный поц! Но предъява от Губошлёпа Гончаренко выглядит как минимум *****!
показати весь коментар
22.05.2023 23:17 Відповісти
Свиня. Чому воно не на фронті???
показати весь коментар
22.05.2023 23:40 Відповісти
Твій мущина зараз на фронті напевно, ну а ти санітаркою працюєш, якщо ні то це свинство в квадраті , маєш моральне право на такі слова?
показати весь коментар
23.05.2023 01:02 Відповісти
Не дозволили, бо ви живете в феодальній країні де навіть немає магдебурзького права. Шукайте іншого господаря.
Нічого не поробиш, навіть через війну не у всіх 73% змінилося мислення .
показати весь коментар
22.05.2023 23:50 Відповісти
Тишенко в свое время за поездку в Таиланд отправили в отставку, что будет с Арестовичем?
показати весь коментар
22.05.2023 23:53 Відповісти
В Украине полно люксовых курортов для избранных. В том числе с соленой теплой водой. Полно вилл богатеев у которых на территории рай с любыми водными процедурами. Тоесть Абдристовичу вполне где есть место отдохнуть не хуже чем в Израиле. Но для Зеленых важно показать что они выше всех и законы на них не действуют.
Вы кто голосовал за Зеленского-вам не стыдно?
показати весь коментар
22.05.2023 23:54 Відповісти
І де е 100% докази що це і є хоч один із 21 ізраїльського пляжу а не десь у Грібовкі
показати весь коментар
23.05.2023 00:14 Відповісти
за кой счет если он нигде никогда не работал..
показати весь коментар
23.05.2023 06:49 Відповісти
Зачем он обмазался говном?
показати весь коментар
23.05.2023 07:26 Відповісти
Не заздріть🤷‍♂️
показати весь коментар
23.05.2023 10:17 Відповісти
"Жити треба так, щоб усі обговорювали твій живіт": Арестович відреагував на скандал навколо відпочинку в Ізраїлі
показати весь коментар
24.05.2023 15:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 