Арестовичу дозволили виїхати на відпочинок в Ізраїль, мені не дозволили виїхати на заходи ПАРЄ, - нардеп Гончаренко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
У соцмережах поширюється фото відпочинку в Ізраїлі колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича.
Про це повідомив у фейсбуці народний депутат (фракція "ЄС") Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Судячи з фото, не дуже схоже на важливе відрядження або робочу поїздку. А тому постає питання - яким чином йому вдалося виїхати і хто дав такий дозвіл?", - написав нардеп.
Гончаренко нагадав, що на початку травня йому заборонили приймати участь у декількох заходах, організованих ПАРЄ: конференції по виборам, засіданні комітету, спостереження за виборами в Туреччині.
"Мені не дали дозвіл навіть попри те, що Президент ПАРЄ писав листа до Верховної Ради з питанням, чому Україна порушує свої зобов’язання та перешкоджає діяльності делегата ПАРЄ. Висновки робіть самі", - зазначає нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Та ні, сумно..
Може ви живете в 21 столітті, але ваше розуміння процесів на рівні трусавецької школи депутатів.
Кулуарні домовленості по відео зв'язку . Це новий анекдот.
Із такою логікою навіщо Зеленський їздить у свої турне? Хай би тут по відеозв'язку смішив адміністрацію байдена) ах да, ето же другое.
Якщо вам, треба аби опонент прийняв рішення, котре він не хоче приймати то лише самими вмовляннями ви нічого не досягнете, ви це розумієте?? Ну блін, подивіться хоч "картковий будинок", або комедійний але гарний "Brink". Там, як раз про це.
Сподіваюсь ви достатньо дорослий аби почути наступне..?
В дипломатії, політиці, та й у бізнесі для досягнення мети використовують Усі важелі впливу, шантаж, компромат, підкуп, погрози і залякування, ультиматуми...
Якій, вибачте, в дупу відео зв'язок коли вам треба перетягнути французів, або німців на свою сторону!? Анекдота будете їм розповідати, або хфокуса покажете і вони побачать що ви гарний хлопчик? Або може на совість натиснете тому хто бере хабарі від цапів??
Час вже подорослішати!
Далі.
Котрі із важелів тиску використав Олексій мені невідомо і чесно кажучи геть не цікавить, мені головне результат, бо це і є головна оцінка роботи і ефективності чиновника.
Льоша був ефективним, а при зелених же - рашку майже одразу повернули в ПАРЕ. І це - також результат.
Тепер же, зелені блокують виїзд результативних чиновників за кордон, бо вони лише переймаються рейтингами, а долєю держави під час війни, коли українці висять на волосині над пеклом - ні. а ви це покриваєте і виправдовуєте через свою упередженість або недалекість...
Дякую, дуже дякую
Із хворої голови на здорову! Вас бачу тільки він непокоїть, до інших у вас претензій немає.
Біле пальто рожеві окуляри, ага знаємо, плавали.
І він не мій, а радше ваш пунктік, на котрому весь світ зійшовся.
І тикати свої жінці будете 😼
Арестович виїхав, тому що пропустили прикордонники.
Гончаренко може зробити офіційний депутатський запит до прикордонників - згідно чого випустили Арестовича.
А якщо Гончаренка не випустили, то хай надасть докази, що прикордонник відмовив у перетині кордону, і згідно чого відмовив, якщо звісно він пробував перетнути кордон.
Поки це слова без доказів, доказ тільки фото Арестовича, котрий спробував, та якого чомусь випустили.
Президент не обмежував виїзд за кордон, він скопіював норму Конституції "можуть бути обмежені", а ким та що обмежено не уточнив.
Тому прикордонники випускають тих, хто перетинає кордон, незважаючи на постанову КМУ про перетин кордону, наприклад
- всіх чиновників випускали до 2023 Нового Року, поки не стався скандал, та чиновників не добавили в цю постанову - що тільки у відрядження. А до змін чого випускали?
- Квартал 95 - як діячів культури немає в постанові КМУ - проте їх випускали, та випускають. Офіційна відповідь - вони домовились, що якщо щось задонатять на потреби ЗСУ, то можна виїхати
Арестович - майже діяч культури, та міг пообіцяти щось задонатити "з пляжу" на потреби ЗСУ - тобто всі умови виконані.
Хто там з депутатів, хотів прийняти закон, щоб власників дипломатичних паспортів випускали без питань за кордон?
Як депутат, маєте право змінювати закони, проте замість зміни законів, чомусь не подобається коли не виконання закону персонально впливає
баба люся абдристович дуже добре володіє язиком (мабуть як кажуть московити- "шершавий"...за бажанням...де треба), а також чорноротий як "солов'їний помет"-як хтось зачепить з українців...
Нічого не поробиш, навіть через війну не у всіх 73% змінилося мислення .
Вы кто голосовал за Зеленского-вам не стыдно?