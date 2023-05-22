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Кулеба закликав Марокко приєднатися до української "формули миру" під час "Африканського турне", - МЗС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба,марокко,буріта

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в Рабаті провів переговори з міністром закордонних справ, африканського співробітництва та у справах закордонних марокканців Нассером Бурітою та закликав Марокко приєднатися до української формули миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України. 

"Україну та Марокко об’єднує багаторічна історія дружби і взаємної поваги. Марокко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Марокканська студентська спільнота є однією із найбільших іноземних спільнот в Україні. Українська пшениця є однією із традиційних складових марокканського хлібу. Сьогодні ми відкрили двері, які ведуть до нових можливостей для наших держав, бізнесу та громадян", — зазначив Кулеба.

Кулеба закликав Марокко приєднатися до української формули миру під час Африканського турне, - МЗС 01

Він також детально розповів марокканському колезі про ситуацію на фронті та зусилля сил оборони України із відбиття російських атак і звільнення українських територій від російської окупації. Як зазначають у МЗС, міністри приділили особливу ретельну увагу Формулі миру Президента Володимира Зеленського задля встановлення справедливого та довготривалого миру.

Кулеба закликав Марокко приєднатися до української формули миру під час Африканського турне, - МЗС 02

Кулеба наголосив, що війна приносить небезпеку нестабільності, яку особливо гостро відчувають в країнах Африки: "Запрошую Марокко приєднатися до втілення української Формули миру. Це буде справжній внесок в мир не лише в Україні, але і на Африканському континенті".

Кулеба закликав Марокко приєднатися до української формули миру під час Африканського турне, - МЗС 03

Кулеба та Буріта погодилися, що необхідно забезпечити подальшу безперешкодну роботу Чорноморської зернової ініціативи. 

"Кулеба та Буріта домовилися провести переговори України та Марокко щодо спрощення торгівлі, аби визначити перспективні напрями економічної взаємодії, збільшити обсяги торгівлі та пожвавити прямі контакти бізнесу, а також переговори щодо спрощення візового режиму", - зазначили в МВС. 

Читайте також: Делегація лідерів африканських країн планує провести перемовини з Києвом та Москвою в червні, - АР

Нагадаємо, Марокко є першою країною, яку Кулеба відвідав у рамках "Африканського турне", яке стартувало сьогодні. 

Кулеба закликав Марокко приєднатися до української формули миру під час Африканського турне, - МЗС 04
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Топ коментарі
+4
МИД Украины - выдало въездную визу гражданину России Марку Фейгину. Человеку со специфическим бэкграундом. в начале 90-х годов этот человек являлся наемником, и служил снайпером в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича, позже осужденного Гаагским трибуналом на пожизненный срок. До своего появления в Киеве Фейгин находился во Франции, но что-то пошло не так, и Марк Захарович срочно покинул эту страну и устремился в Украину. Дело в том, что Фейгину стали задавать неприятные вопросы о его боевом европейском прошлом, о котором он скромно умолчал, заполняя документы на получение французского ВНЖ. Возможно, он поскромничал и не рассказал о себе некоторые подробности, когда въезжал на территорию Украины? Кто знает?
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22.05.2023 20:55
+3
Фейгин точно такой же ,как и Кисельова, Понамарьова, Невзорова, Ганапольский,Бабченко и остальные кацапы. Они все были притянуты в Украину королём сахарного буряка. Мало того,все Медвейчуки и остальная сволочь также цвела и пахнула за сладкой договорённостью бурякового короля. А вы удивляетесь почему кремлёвская агентура в стране.
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22.05.2023 21:34
+2
зачем вы всех впихуваете ? Разговор вообще-то был об одном фсбешном адвокате, это если не всматриваться глубже, в кубло фсбешное ,которое процветало в период сахарно-бурякового короля. Да, и те также "хорошие руцкие",которые были внедрены в телевизор для промывки мозгов.
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22.05.2023 21:23
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Марокко надало Збройним силам України «модернізовані» радянські основні бойові танки Т-72Б. 20 основних бойових танків були «модернізовані» в Чехії перед прибуттям на лінію фронту в Україні. Вони були придбані Рабатом у Білорусі між 1999 і 2000 роками.
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22.05.2023 20:52 Відповісти
Вам задал вопросы настоящий журналист ,которых фактически нет на постсовестких пространствах. Ответьте ТРИ ВОПРОСА ГЛАВЕ МИД УКРАИНЫ Д. КУЛЕБЕ
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22.05.2023 20:53 Відповісти
МИД Украины - выдало въездную визу гражданину России Марку Фейгину. Человеку со специфическим бэкграундом. в начале 90-х годов этот человек являлся наемником, и служил снайпером в Боснии под командованием военного преступника Ратко Младича, позже осужденного Гаагским трибуналом на пожизненный срок. До своего появления в Киеве Фейгин находился во Франции, но что-то пошло не так, и Марк Захарович срочно покинул эту страну и устремился в Украину. Дело в том, что Фейгину стали задавать неприятные вопросы о его боевом европейском прошлом, о котором он скромно умолчал, заполняя документы на получение французского ВНЖ. Возможно, он поскромничал и не рассказал о себе некоторые подробности, когда въезжал на территорию Украины? Кто знает?
показати весь коментар
22.05.2023 20:55 Відповісти
Мало того,он защищал Кадырова ,был адвокатом его. А кто же притащил агента ФСБ в Украину,вы не знаете? Нет?
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22.05.2023 21:00 Відповісти
Ах вы лукавый,ох и озорник про какие такие легенды вы пытаетесь рассказать о сладких, о короле сахарного буряка, или о чём вы? Уточните легенду.
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22.05.2023 21:10 Відповісти
зачем вы всех впихуваете ? Разговор вообще-то был об одном фсбешном адвокате, это если не всматриваться глубже, в кубло фсбешное ,которое процветало в период сахарно-бурякового короля. Да, и те также "хорошие руцкие",которые были внедрены в телевизор для промывки мозгов.
показати весь коментар
22.05.2023 21:23 Відповісти
Фейгин точно такой же ,как и Кисельова, Понамарьова, Невзорова, Ганапольский,Бабченко и остальные кацапы. Они все были притянуты в Украину королём сахарного буряка. Мало того,все Медвейчуки и остальная сволочь также цвела и пахнула за сладкой договорённостью бурякового короля. А вы удивляетесь почему кремлёвская агентура в стране.
показати весь коментар
22.05.2023 21:34 Відповісти
Яка формула миру ? Треба було дати можливість написати формули миру патріотам України, а не якимусь коліну Їзраїля.
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22.05.2023 21:04 Відповісти
 
 