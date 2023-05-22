Кулеба закликав Марокко приєднатися до української "формули миру" під час "Африканського турне", - МЗС. ФОТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в Рабаті провів переговори з міністром закордонних справ, африканського співробітництва та у справах закордонних марокканців Нассером Бурітою та закликав Марокко приєднатися до української формули миру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

"Україну та Марокко об’єднує багаторічна історія дружби і взаємної поваги. Марокко підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Марокканська студентська спільнота є однією із найбільших іноземних спільнот в Україні. Українська пшениця є однією із традиційних складових марокканського хлібу. Сьогодні ми відкрили двері, які ведуть до нових можливостей для наших держав, бізнесу та громадян", — зазначив Кулеба.

Він також детально розповів марокканському колезі про ситуацію на фронті та зусилля сил оборони України із відбиття російських атак і звільнення українських територій від російської окупації. Як зазначають у МЗС, міністри приділили особливу ретельну увагу Формулі миру Президента Володимира Зеленського задля встановлення справедливого та довготривалого миру.

Кулеба наголосив, що війна приносить небезпеку нестабільності, яку особливо гостро відчувають в країнах Африки: "Запрошую Марокко приєднатися до втілення української Формули миру. Це буде справжній внесок в мир не лише в Україні, але і на Африканському континенті".

Кулеба та Буріта погодилися, що необхідно забезпечити подальшу безперешкодну роботу Чорноморської зернової ініціативи.

"Кулеба та Буріта домовилися провести переговори України та Марокко щодо спрощення торгівлі, аби визначити перспективні напрями економічної взаємодії, збільшити обсяги торгівлі та пожвавити прямі контакти бізнесу, а також переговори щодо спрощення візового режиму", - зазначили в МВС.

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Нагадаємо, Марокко є першою країною, яку Кулеба відвідав у рамках "Африканського турне", яке стартувало сьогодні.