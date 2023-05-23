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Коригувальника, який наводив російські ракети на Одещину, засудили до 15 років. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

До 15 років за ґратами засуджено ворожого агента, який зливав дані про обороноздатність Одещини та наводив ракети по регіону.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіка визнали винним у держзраді та незаконному поводженні зі зброєю. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Інформатор збирав дані про чисельність та переміщення особового складу, захисні укріплення, місця зосередження бойової техніки.

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Коригувальника, який наводив російські ракети на Одещину, засудили до 15 років 01

Він збирав у соцмережах дані про волонтерів та одеситів із активною проукраїнською позицією. А також передавав росіянам персональні дані українських військовослужбовців.

Всю цю інформацію ворог використав для ракетних ударів по регіону.

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"У судовому засіданні він визнав свою вину, утім не розкаявся у вчинених злочинах, з огляду на свої ідеологічні вподобання", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ольга Лузан
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Данных про предателя нет, то хоть напишите какой секты он член - "партии районов" или "слуг с огорода" ?
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23.05.2023 09:19 Відповісти
Так я не бачу особливої різниці між ПР і ЗЕ. Обидві секти чемпіони по зрадникам, але єдиним фронтом проти патріотів України.
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23.05.2023 09:28 Відповісти
Ну і нахіба таке годувати та охороняти 15 років? А потім воно ще має шанс вийти живим на волю...
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23.05.2023 09:23 Відповісти
Пфф... роки 3 пройде, напише президенту прохання про помилування. Плюс знайдеться хтось, хто візьме на поруки. Вийде і злиняє за парєбрік.
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23.05.2023 09:30 Відповісти
А чого ж замазують "руський **...льник"? Суд виніс вирок. Тим паче цей організм визнав свою провину. Нехай жителі Одещини знають свого "героя наваросіі". Нехай родичі та близькі гордяться!
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23.05.2023 09:29 Відповісти
Довічне треба давати і ніяк інакше!
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23.05.2023 09:29 Відповісти
Цікаво, які такі помягшувальні обставини цей суд прийняв до уваги, що не дав довічне?
І ще - не знаю, чи є така дефініція- без права скорочення строку? В жодній новині по засуджених зрадниках такого не бачив.
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23.05.2023 09:37 Відповісти
таких п*дорів вирощувала з 1991 року "українська" влада. Питання - чому досі не заарештовані всі колишні президенти, начальники збу, міністри оборони?
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23.05.2023 09:52 Відповісти
 
 