Коригувальника, який наводив російські ракети на Одещину, засудили до 15 років. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
До 15 років за ґратами засуджено ворожого агента, який зливав дані про обороноздатність Одещини та наводив ракети по регіону.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловіка визнали винним у держзраді та незаконному поводженні зі зброєю. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інформатор збирав дані про чисельність та переміщення особового складу, захисні укріплення, місця зосередження бойової техніки.
Він збирав у соцмережах дані про волонтерів та одеситів із активною проукраїнською позицією. А також передавав росіянам персональні дані українських військовослужбовців.
Всю цю інформацію ворог використав для ракетних ударів по регіону.
"У судовому засіданні він визнав свою вину, утім не розкаявся у вчинених злочинах, з огляду на свої ідеологічні вподобання", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
І ще - не знаю, чи є така дефініція- без права скорочення строку? В жодній новині по засуджених зрадниках такого не бачив.