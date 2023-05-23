Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТО

Протягом минулої доби росіяни завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

22 травня з реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди. Травми отримали дві жінки, а також 45-річний чоловік. Їх доставили до медичного закладу.

Дві ракети С-300 влучили в поле неподалік села Пересічне Солоницівської ОТГ.

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