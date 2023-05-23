Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Протягом минулої доби росіяни завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
22 травня з реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди. Травми отримали дві жінки, а також 45-річний чоловік. Їх доставили до медичного закладу.
Дві ракети С-300 влучили в поле неподалік села Пересічне Солоницівської ОТГ.
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